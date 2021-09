IRW-News: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma meldet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von Avitas Bio, um Gesundheits- und Wellnessplattform für Cannabis und Markenprodukte auf pflanzlicher Basis weiter auszubauen

IRW-PRESS: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma meldet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von Avitas Bio, um Gesundheits- und Wellnessplattform für Cannabis und Markenprodukte auf pflanzlicher Basis weiter auszubauen

Vancouver (British Columbia), 21. September 2021. CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (CanaFarma oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der markengeschützten Gesundheits- und Wellnessprodukte, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von Avitas Bio Corp. (Avitas Bio), einem Unternehmen mit eigenen Nutrazeutika und gesunden Snacks im Bereich der markengeschützten Gesundheits- und Wellnessprodukte, unterzeichnet hat.





Die Absichtserklärung sieht die Ausgabe von insgesamt 30.000.000 Stammaktien durch CanaFarma als Vergütung für alle Aktien von Avitas Bio vor, vorbehaltlich einer Anpassung (auf Basis von Kriterien des Umsatzes und der Aktienperformance) und bestimmter Bedingungen, einschließlich des Abschlusses einer Kaufprüfung sowie der Ausverhandlung und Unterzeichnung eines formellen Kauf- und Verkaufsabkommens.

Avitas Bio hat ein Portfolio an bahnbrechenden Nutrazeutika zusammengestellt, die in Israel entwickelt wurden, um einige der dringendsten Gesundheits- und Wellnessprobleme unserer Zeit zu bekämpfen. Zusammen mit unseren gesunden Better for you-Snacks sind unsere Marken in einigen der am schnellsten wachsenden Segmente vertreten, sagte Henry Val, CEO von Avitas Bio. Er sagte außerdem: Dieses Abkommen mit CanaFarma wird uns voraussichtlich eine Plattform bieten, auf der wir das Potenzial dieser aufregenden neuen Produkte erschließen können.

Vitaly Fargesen, SVP of Strategy von CanaFarma, fügte hinzu: Wir verfolgen Avitas Bio schon seit einiger Zeit und bewundern seinen innovativen Ansatz im Wellnessbereich. Diese Übernahme passt perfekt zu unserer Strategie, unser geistiges Eigentum in diesem Bereich zu erweitern.

Über Avitas Bio

Avitas Bio Corp. ist ein aufstrebendes Biotechnologie- und Gesundheitsproduktunternehmen mit zwei Geschäftszweigen: (i) Avitas Bio, ein innovatives Unternehmen im Bereich der Nutrazeutika, das eine Reihe unterschiedlicher eigener Produkte anbietet; und (ii) VitaWin Healthy Snacks (VitaWin), ein innovativer Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Better for you-Schokoladenbonbons, Süßwaren und anderen Lebensmitteln. Ausgewählte Schokoladenprodukte sowie eine Reihe von flüssigen Tinkturen und kosmetischen Cremes sind mit CBD (Cannabidiol), dem legalen, nicht psychoaktiven Hanfextraktöl, angereichert.

Über Vertical Wellness

CanaFarma gab kürzlich die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Vertical Wellness bekannt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Juni 2021). Vertical Wellness ist ein führendes, vertikal integriertes, verbraucherorientiertes Gesundheits- und Wellness-Markenunternehmen mit innovativen Hanf-Cannabinoid-Lösungen. Vertical Wellness sieht es als seine Aufgabe, Menschen zu helfen. Zu diesem Zweck versorgen wir den Markt mit den innovativsten und wirksamsten Cannabinoid-, Gesundheits- und Wellnessmarken. Vertical Wellness hat sich mit Kathy Ireland® Worldwide (kiWW®) für die Herstellung von CBD-Produkten zusammengeschlossen, wobei die erste Markenveröffentlichung von kathy ireland® HEALTH & WELLNESS CBD Solutions im Herbst 2021 herauskommt. Kathy Ireland ist Vorsitzende, CEO und Chefdesignerin von kiWW®, gehört laut UCLA zu den Top 10 Befürwortern von Frauengesundheit in Amerika und wurde kürzlich vom License Global Magazine als 15. leistungsstärkste Marke der Welt gelistet. Zu den anderen Marken von Vertical Wellness zählen AntiDos®, GoldQ®, Halogenix Beauty, Hemp-Moji, Just Live®, Lap Dog, Neutrate Fitness, Organic Candy Factory®, Par5, Taos®, Wingra Farms und USMCC. Vertical Wellness betreibt Niederlassungen in Kalifornien und Kentucky.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Vitaly Fargesen

vitaly@canafarmacorp.com

+1 (718) 757-4145

