IRW-News: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma beschließt strategische Investition in Winners Circle Genetics, einen Marktführer im Bereich Cannabis-Formulierungen

Vancouver, British Columbia - 10. August 2021 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das Unternehmen oder CanaFarma), ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheit und Wellness, gibt den geplanten Abschluss einer strategischen Investition in eins der führenden Unternehmen der Branche für Cannabisgenetik, Winners Circle Genetics, Inc.



(WCG), bekannt.

Die strategische Investition von CanaFarma wird WCG ein Betriebskapital bereitstellen, das erforderlich ist, um die schnell wachsende Nachfrage nach exotischen und proprietären Cannabissorten zu decken. Die erstklassigen Premium-Cannabismarken von WCG wie die preisgekrönten Sorten Peanut Butter & Jelly, 1942, Birkinz und andere, die derzeit formuliert werden, haben die Branche im Sturm erobert.

Das WCG-Team bringt seine große Glaubwürdigkeit auf dem hart umkämpften kalifornischen Cannabismarkt mit ein. WCG symbolisiert die Cannabiskultur aus der sogenannten Grassroots-Perspektive, da es sich seinen Ruf durch die Bereitstellung exotischer und handgefertigter Cannabissorten auf Basis der proprietären Genetik von WCG erworben hat.

Vitaly Fargesen, SVP of Strategy bei CanaFarma, fügte hinzu: Wir haben den US-Cannabismarkt eingehend analysiert, bevor wir in diesen Bereich vorgestoßen sind. Dies ist die zweite in einer Reihe von strategischen Initiativen, die wir planen, während wir das Unternehmen weiterhin in ein Full-Service-Geschäft für Gesundheit und Wellness im Hinblick auf alle Aspekte der Cannabispflanze umwandeln.

CanaFarma wird 31,0 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der WCG auf vollständig verwässerter Basis im Austausch gegen zwei Millionen Stammaktien von CanaFarma sowie eine Betriebskapitalfazilität erwerben. Alle vorgenannten Aktien unterliegen einer viermonatigen und eintägigen Haltefrist in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Mit starken Verbindungen zur Musikindustrie durch die Partner Abou Thiam und Chris Milano Allison pflegt WCG Beziehungen zu einigen Superstars der Unterhaltungsbranche. Die Sorte Birkinz ist der neueste Favorit von Quavo, dem Frontmann der Rap-Gruppe Migos. Birkinz war ein sofortiger Hit auf dem kalifornischen Markt und sofort ausverkauft.

WCG-Gründungsmitglied Hassim Robinson fügte hinzu: Wir haben uns durch exotische Sorten und erstklassigen Anbau von Cannabis ausgezeichnet, der von unserem Anbauleiter David Pitts geleitet wird. Dies ist erst der Anfang einer lukrativen Zukunft für die Partnerschaft zwischen WCG und CanaFarma. Die Partnerschaft mit CanaFarma gibt WCG die Möglichkeit, auf nationaler Ebene zu expandieren.

Über Winners Circle Genetics, Inc.

Winners Circle Genetics ist eins der führenden Genetikunternehmen in der Cannabisbranche. Die erstklassigen, proprietären und Premium-Cannabismarken von WCG haben die Branche mit ihren preisgekrönten Sorten im Sturm erobert.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

Über Vertical Wellness

Vertical Wellness ist ein führendes, vertikal integriertes Verbraucherunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Gesundheits- und Wellness-Marken mit innovativen Hanf-Cannabinoid-Lösungen gerichtet ist. Vertical Wellness sieht es als seine Aufgabe, Menschen zu helfen. Zu diesem Zweck versorgen wir den Markt mit den innovativsten und wirksamsten Cannabinoid-, Gesundheits- und Wellnessmarken. Vertical Wellness hat sich mit Kathy Ireland® Worldwide (kiWW®) für die Herstellung von CBD-Produkten zusammengeschlossen, wobei die erste Markenveröffentlichung von kathy ireland® HEALTH & WELLNESS CBD Solutions im Herbst 2021 herauskommt. Kathy Ireland ist Vorsitzende, CEO und Chefdesignerin von kiWW®, gehört laut UCLA zu den Top 10 Befürwortern von Frauengesundheit in Amerika und wurde kürzlich vom License Global Magazine als 15. leistungsstärkste Marke der Welt gelistet. Zu den anderen Marken von Vertical Wellness zählen AntiDos®, GoldQ®, Halogenix Beauty, Hemp-Moji, Just Live®, Lap Dog, Neutrate Fitness, Organic Candy Factory®, Par5, Taos®, Wingra Farms und USMCC. Vertical Wellness betreibt Niederlassungen in Kalifornien und Kentucky.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Vitaly Fargesen

vitaly@canafarmacorp.com

+1 (718) 757-4145

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die - sofern es sich nicht um historische Tatsachen handelt - zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem auch finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder die wirtschaftliche Performance bzw. darauf basierende Annahmen enthalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "wahrscheinlich", "außer", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "projizieren", "schätzen", "Ausblick" oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem die Ausgabe von Aktien als Gegenleistung, potenzielle künftige Ausgabenverpflichtungen, der Abschluss der Investition in WGC, das künftige Angebot und die Nachfrage nach WGC-Produkten sowie die Erfüllung aller üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der üblichen Einreichungen bei der CSE. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Unternehmensführung, die aus Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren, welche die Unternehmensführung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, resultieren, die sich jedoch als unrichtig erweisen könnten.

Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt erwähnt wurden. Zu den Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden, zählen die folgenden: Finanzierungsrisiken; regulatorische und lizenzrechtliche Risiken; Änderungen der Verbrauchernachfrage und -präferenzen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen der Finanzmärkte; Risiken in Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen; Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; öffentliche Meinung; die Auswirkungen von COVID-19; und die Risikofaktoren, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Außerdem beziehen sich zukunftsgerichtete Informationen ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie getätigt werden. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist der Unternehmensführung nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkung jedes einzelnen dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Voraus zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor alleine oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um damit zukünftigen Informationen oder Ereignissen, die nach dem aktuellen Zeitpunkt eintreten, oder unerwarteten Ereignissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird ist gesetzlich vorgeschrieben bzw. wird in den einschlägigen Wertpapiergesetzen gefordert.

