IRW-News: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma Hemp Products Corp. will in Partnerschaft mit APeT BV einen neuartigen Verabreichungsmechanismus für Cannabinoid-Kapseln auf Hanfbasis entwickeln

IRW-PRESS: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma Hemp Products Corp. will in Partnerschaft mit APeT BV einen neuartigen Verabreichungsmechanismus für Cannabinoid-Kapseln auf Hanfbasis entwickeln

16. September 2020 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE:CNFA) (das Unternehmen oder CanaFarma) ist eine Partnerschaft mit der Firma APeT BV eingegangen, um neuartige Verabreichungsmethoden für Cannabinoide (auf Hanfbasis), Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel über ihre patentierte FLOTEX-C-Technologie zu entwickeln.



FLOTEX-C ist eine einzigartige, patentierte flotierende Technologie, die für eine sichere und wirksamere Verabreichung von Wirkstoffen entwickelt wurde. FLOTEX-C ist ein gastroretentives Verabreichungssystem (GRDDS), bei dem Wirkstoffe über eine Kapsel, die im Magen flotiert, zeitgesteuert verabreicht werden. FLOTEX-C hat eine hervorragende Flotationskapazität von mindestens 24 Stunden, wobei die Schwimmkraft dank der beständigen Flotationskammer mit der Zeit zunimmt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wird die FLOTEX-C-Technologie von APeT BV eingesetzt werden, um neuartige Ansätze zur Infusion von Cannabinoiden auf Hanfbasis in eine sichere, selbstreparierende, leistungsfähigere, gastroretentive Verabreichungsplattform mit kontrollierter Freigabe für Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln. Der Schwerpunkt wird auf antiviralen, immunstärkenden und Anti-Aging-Formulierungen liegen.

Viele Patienten leiden unter Nebenwirkungen oder einer mangelnden Wirksamkeit ihrer Medikamente. Darüber hinaus können Probleme bei der Therapieadhärenz (wie z.B. zu viele Pillen, die an verschiedenen Zeitpunkten pro Tag eingenommen werden müssen) dazu führen, dass der Patient übersieht/vergisst, die richtige Menge an Medikamenten zur richtigen Zeit einzunehmen oder, dass die Therapie insgesamt abgebrochen wird. Die Verwendung der FLOTEX-C-Technologie durch CanaFarma und APeT ist auf die Lösung vieler dieser Probleme ausgerichtet.

David Lonsdale, CEO von CanaFarma, meint: Wir freuen uns sehr, mit APeT an einem für die Branche so wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten und unser Schwerpunkt wird zunächst auf antiviralen, immunstärkenden und Anti-Aging-Formulierungen liegen, um die Verbrauchermarken des Unternehmens weiterzuentwickeln.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung darauf, auch allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, und Verzögerungen bei bzw. Nichterhalt von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

