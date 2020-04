IRW-News: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma Hemp Products Corp. ernennt Frank Barone zu seinem Chief Operating Officer

IRW-PRESS: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma Hemp Products Corp. ernennt Frank Barone zu seinem Chief Operating Officer

CanaFarma Hemp Products Corp. (CanaFarma oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Frank Barone zum Chief Operating Officer (COO) befördert hat, während das Unternehmen sein Managementteam weiter vergrößert, um sein zukünftiges Wachstum zu unterstützen.

In den vergangenen 18 Jahren hat Herr Barone mehrere Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen mitbegründet, einschließlich Barmensen Development, Next Gen Health Solutions und Associate Design LLC.



Jedes Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika mittels Direct-to-Consumer-Strategien sowohl offline (z. B. TV, Radio, Printmedien) als auch online (z. B. Partner-Marketing, SEO, soziale Medien) auf den Markt zu bringen, bevor es solche Produkte sowohl im elektronischen als auch im konventionellen Handel einführt. In jedem Fall leitete Herr Barone alle geschäftlichen Aspekte, einschließlich der finanziellen und betrieblichen Infrastruktur, der Kanalstrategie sowie der rechtlichen und geschäftlichen Entwicklung.

Vor 2002 fungierte Herr Barone als Chief Operations Officer einer Finanztechnologie-Holdinggesellschaft, die zwei untergeordnete, an der SEC registrierte Broker-Händler umfasste.

Herr Barone erhielt sein BS-Diplom von der St. Johns University und sein Juris Doctorate-Diplom von der St. Johns University School of Law.

David Lonsdale, CEO of CanaFarma, sagte: Wir freuen uns, dass wir Frank mit der Leitung der Geschäfte von CanaFarma beauftragt haben. Er ist eine talentierte und erfahrene Führungskraft, in die wir großes Vertrauen haben. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Frank bei der Umsetzung der Strategien, die wir entwickelt haben.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemp ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis für Verbraucher, die einen Direktmarketing-Ansatz verfolgen.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "vorausblickende Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Vorausblickende Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der potenziellen Leistung und Erfahrung, die von unserer YOOFORIC Hanföl-Creme erwartet werden. Vorausblickende Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, weltweite Ereignisse und Auswirkungen des COVID-19-Virus sowie Verzögerungen oder das Ausbleiben von Genehmigungen des Vorstands, der Aktionäre oder der Aufsichtsbehörden. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Lonsdale

Chief Executive Officer

Tel: (214) 704-7942

E-Mail:- david@canafarmacorp.com

