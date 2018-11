IRW-News: Camino Minerals Corp.: Camino informiert im Vorfeld der Bohrungen 2019 über die aktuellen Entwicklungen

IRW-PRESS: Camino Minerals Corp.



: Camino informiert im Vorfeld der Bohrungen 2019 über die aktuellen Entwicklungen

Edmonton, 22. November 2018 - Camino Minerals Corp. (TSXV: COR) (OTCQB: CAMZF) (WKN: A116E1) (Camino oder das Unternehmen) führt derzeit im 20.000 Hektar großen Kupfer-Goldprojekt Chapitos unweit von Chala in Südperu umfangreiche Explorationsarbeiten über Tage durch.

Seit August hat Camino die obertägige Exploration im Projekt Chapitos intensiviert und mit der Planung des Explorations- und Bohrprogramms 2019 begonnen. Im Rahmen der Feldarbeiten wurden sowohl auf regionaler Ebene als auch in Detailbereichen Kartierungen im Maßstab 1:25.000 bzw. 1:5.000 durchgeführt, Erd- und Gesteinsproben entnommen, lithologische Daten vereinfacht dargestellt und überprüft sowie Abstimmungen mit geologischen Kartierungen der Oberfläche vorgenommen.

CEO John Williamson erklärt: Es begeistert uns zu sehen, wie sich die Ergebnisse der Bemühungen unserer Teams ineinander fügen. Das Projekt Chapitos weist ausgedehnte Kupfer- und Goldmineralisierungen auf und birgt enormes Potenzial für eine Erweiterung bzw. Neuentdeckungen.

Mit den Feldarbeiten wurden zwei Ziele verfolgt: Einerseits war das Ressourcenpotenzial im Konzessionsgebiet Chapitos als Ganzes zu ermitteln, um bessere Einblicke in das geologische Umfeld der über die Konzession verteilten Kupfer- und Goldvorkommen zu gewinnen; andererseits wollte man mehr über die strukturell kontrollierten Kupfervorkommen innerhalb des Verwerfungssystems Diva - und zwar die Vorkommen bei Adrianna, Katty, Pilar, Maria und Vicky - in Erfahrung bringen. Die Ergebnisse dieses Programms werden derzeit erfasst und ausgewertet, um neue Bohrziele definieren zu können. Wir rechnen im 1. Quartal 2019 mit der Fertigstellung.

Das Bohr- und Explorationsprogramm 2019 dient zur Erweiterung der Mineralisierungsbereiche in den Zonen Adriana und Katty. Hier wurden im Rahmen von Bohrungen ein 82,5 Meter breiter Abschnitt mit einem Kupferanteil von 1,31 % (Adriana DCH-024, Pressemeldung vom 2. Oktober 2017) sowie ein 21,4 Meter breiter Abschnitt mit einem Kupfergehalt von 1,20 % (Katty DCH-014, Pressemeldung vom 22. August 2017) durchteuft. Wir arbeiten daran, bessere Einblicke in die Geologie und in die strukturellen Ausgangszonen der Mineralisierung zu gewinnen, und haben die Absicht, Datenmaterial für eine künftige Ressourcenschätzung zusammenzutragen.

Das laufende Programm wird von einem Team durchgeführt, das aus Mitarbeitern von Camino und den zur Unterstützung beigestellten geologischen Beratern besteht.

Über Camino Minerals Corporation

Camino ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Entdeckungen spezialisiert hat. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bilden der Erwerb und die Erschließung von hochgradigen Kupfer- und Edelmetallprojekten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Camino unter www.caminominerals.com.

FÜR DAS BOARD:

John Williamson e.h.

President und CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jeremy Yaseniuk, Director

jeremyy@metalsgroup.com

Tel: (604) 773-1467

