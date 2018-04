IRW-News: Cameo Resources Corp. : Cameos Nachbar Nemaska führt Anleiheemission in Höhe von 300 350 Mio. USD durch

Weitere Suchergebnisse zu "Cameo Resources":

: Cameos Nachbar Nemaska führt Anleiheemission in Höhe von 300 350 Mio. USD durch

Cameos Nachbar Nemaska führt Anleiheemission in Höhe von 300 - 350 Mio. USD durch

Vancouver, British Columbia - 24. April 2018 - Cameo Resources Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7D) (das Unternehmen oder Cameo Resources) freut sich, mitzuteilen, dass Nemaska Lithium Inc. ein Angebot von vorrangig besicherten, kündbaren Anleihen auf Privatplatzierungsbasis aufgelegt hat, um damit einen Erlös von 300 bis 350 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Nemaska Lithium Inc. hält die Konzessionsrechte an der Lithiumlagerstätte Whabouchi, deren Claims bis auf 1 Kilometer Entfernung an Cameos Konzessionsgebiet Montagne Lake im Zentrum der kanadischen Provinz Québec heranreichen. Die von Nemaska Lithium betriebene Lithiumlagerstätte Whabouchi ist in Bezug auf Größe und Erzgehalt eine der wichtigsten Spodumen-Lithiumlagerstätten der Welt. Nemaska Lithium ist derzeit mit der Beschaffung von Geldern befasst, um die Errichtung und Inbetriebnahme des geplanten Bergbaubetriebs Whabouchi sowie der Verarbeitungsanlage Shawinigan finanzieren zu können.

Das von Cameo betriebene Projekt Whabouchi Regional Lithium (WRL) in Quebec umfasst mehr als 19.000 Hektar Grundfläche und besteht aus zwei Parzellen zu beiden Seiten des von Nemaska geplanten Lithiumbergbaubetriebs Whabouchi. Dazu zählen Cameos Konzessionsgebiet Montagne Lake, das sich mit 4.484 Hektar Grundfläche unmittelbar westlich des von Nemaska geplanten Lithiumbergbaubetriebs Whabouchi ausbreitet, sowie das Konzessionsgebiet Dumont 6 Kilometer weiter östlich.

Abbildung 1:

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43174/CRU-BondOfferingNewsRelease_April 24_V1_DEprcom.001.jpeg

Wie von Nemaska Lithium berichtet (Pressemitteilung vom 20. April 2018), sollen die im Rahmen der vorher genannten Anleiheemission, der Streaming-Vereinbarung, der Privatplatzierung mit SoftBank und der Aktienemission vorgesehenen Finanzierungen ein umfassendes Projektfinanzierungspaket für den geplanten Bergbaubetrieb Whabouchi und die Verarbeitungsanlage Shawinigan darstellen. Der Abschluss dieser Finanzierungstransaktionen und die Freigabe der entsprechenden Mittel steht unter anderem unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Vermarktung und des Abschlusses der Anleiheemission und der Aktienemission, des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen in diesem Zusammenhang und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung der TSX). Die einzelnen Finanzierungstransaktionen sind dem Abschluss der anderen vorbehalten.

Obwohl sich die geplante Mine von Nemaska Lithium in Whabouchi in der Nähe des Projekts WRL von Cameo befindet, lässt die Spodumen-Lithium-Mineralisierung auf dem Gebiet von Nemaska nicht notwendigerweise darauf schließen, dass sich im Konzessionsgebiet von Cameo eine vergleichbare Mineralisierung befindet, und der qualifizierte Sachverständige von Cameo ist nicht in der Lage, die von Nemaska Lithium Inc. gemeldeten Informationen unabhängig zu überprüfen.

Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und übernimmt hierfür die Verantwortung.

CAMEO RESOURCES CORP.

Akash Patel -

Akash Patel

President

778-549-6714

E-Mail: akashp006@gmail.com

www.cameoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43174

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43174&tr=1

