IRW-News: Cameo Resources Corp. : Cameo Resources Corp. führt Aktiensplit (3:1) und Namensänderung durch

Cameo Resources Corp. führt Aktiensplit (3:1) und Namensänderung durch

Vancouver (British Columbia), 3. Mai 2018. Cameo Resources Corp. (TSX Venture: CRU, OTC: CRUUF, FWB: SY7D) (Cameo Resources oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens im Verhältnis von drei neuen zu einer alten Aktie gesplittet werden und nach einer Genehmigung der TSX Venture Exchange an der Börse notieren werden. Der Split wird auf Push-out-Basis durchgeführt. Nach dem Inkrafttreten des Splits wird das Unternehmen über etwa 44.439.156 ausstehende Stammaktien verfügen.

Ausstehende Aktienoptionen und Aktien-Warrants werden ebenso an das Splitverhältnis angepasst wie die entsprechenden Ausübungspreise ausstehender Aktienoptionen und Aktien-Warrants.

Aktionäre des Unternehmens mit oder ohne physisches Aktienzertifikat müssen in Zusammenhang mit dem Split keine Maßnahmen ergreifen. Der Transfervermittler des Unternehmens wird registrierten Eigentümern von Stammaktien ein Aktienzertifikat oder eine DRS-Ankündigung mit der zusätzlichen Anzahl an Stammaktien senden, die sie infolge des Splits erhalten.

Cameo freut sich auch bekannt zu geben, dass es im Begriff ist, eine Namensänderung zu beantragen. Das Unternehmen plant, seinen Namen zu Cameo Cobalt Corp. zu ändern, um die taktische Ausrichtung auf Energiemetalle besser widerzuspiegeln. Die Namensänderung wird nach einer Genehmigung der TSX Venture Exchange in Kraft treten.

Akash Patel, CEO von Cameo, sagte: Cameo verfügt über zahlreiche Energiemetallprojekte - vom unternehmenseigenen Projekt WRL unmittelbar neben der geplanten Lithiummine Whabouchi von Nemaska bis hin zum Kupfer-Kobalt-Nickel-Projekt Gochager in Saskatchewan. Cameo setzt die Erweiterung seines Projektportfolios an unterbewerteten Batteriemetallaktiva mit jüngsten Erwerben fort, wie etwa der Staghorn-Kobaltschürfrechte nördlich der berühmten Mine Voiseys Bay in Labrador. Die geplante Namensänderung zu Cameo Cobalt Corp. wird sowohl aktuellen als auch potenziellen Aktionären die auf Energie fokussierte Mission von Cameo deutlicher vermitteln.

