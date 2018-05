IRW-News: Cameo Resources Corp. : Cameo Resources Corp. erweitert seine Kobaltstrategie mit der Übernahme von Labrador Cobalt Corp. deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Cameo Resources":

IRW-PRESS: Cameo Resources Corp.



: Cameo Resources Corp. erweitert seine Kobaltstrategie mit der Übernahme von Labrador Cobalt Corp. deutlich

Cameo Resources Corp. erweitert seine Kobaltstrategie mit der Übernahme von Labrador Cobalt Corp. deutlich

Vancouver, British Columbia - 14. Mai 2018 - Cameo Resources Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7D) (das Unternehmen oder Cameo Resources) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner strategischen Ausrichtung auf Kobalt eine Vereinbarung (die Vereinbarung) hinsichtlich der Übernahme von Labrador Cobalt Corp., einem Privatunternehmen mit Sitz in St. Johns (Neufundland und Labrador), abgeschlossen hat. Nach Abschluss der Übernahme wird Labrador Cobalt Corp. die hundertprozentige operative Tochtergesellschaft des Unternehmens in Neufundland und Labrador werden und dazu dienen, das wachsende Portfolio des Unternehmens an Kobaltaktiva in der Provinz weiterzuentwickeln.

Labrador ist eines der weltweit führenden Rechtsgebiete für die Kobaltexploration und -produktion, wobei die Mine Voisey's Bay heute der größte Kobaltproduzent in Kanada ist.

Die jüngsten Bodenaktivitäten mehrerer börsennotierter und privater Unternehmen in der Region signalisieren das Potenzial für eine beachtliche auf Kobalt ausgerichtete Exploration in Labrador in den kommenden Monaten.

Die geplante Übernahme von Labrador Cobalt Corp. bietet dem Unternehmen direkt eine ausgebaute Betriebsplattform und wird durch die Integration der Mineralkonzessionen von Labrador Cobalt Corp. zu einer fast 25-fachen Erhöhung des Grundbesitzes des Unternehmens in der Region führen.

Labrador Cobalt Corp. besitzt Claims mit mehr als 4.000 Hektar Grundfläche in Labrador, die sich in strategisch günstiger Lage nördlich der Mine Voiseys Bay sowie in der Nähe des aktuellen Schwerpunktgebietes des Unternehmens in der Provinz befinden.

Zusätzlich zu den neuen Explorationsmöglichkeiten in einem Tier-I-Kobalt-Camp wurden in einer Konzession im Besitz von Labrador Cobalt Corp. bereits mehrere Kobaltvorkommen entdeckt, wie nachstehend auf Grundlage der Unterlagen der Regierung (geowissenschaftlicher Atlas von Neufundland und Labrador http://geoatlas.gov.nl.ca) zusammengefasst wird.

Das Vorkommen Puttuaalu Staircase lieferte bei Probenahmen an der Oberfläche Werte von bis zu 0,16 % Co.

Das Vorkommen Alliger Lake beinhaltet eine großflächige Oxidationszone (eiserner Hut), bei der frühere Stichproben Werte von bis zu 0,16 % Co ergaben. Die nahegelegene Zone Alliger Lake No. 4 erzielte Analyseergebnisse von 2,35 % Cu, 0,44 % Ni und 0,12 % Co.

Die Zone Kingurutik Lake N befindet sich in einer Konzession, die direkt an den Grundbesitz von Teck Corp. angrenzt, und lieferte bei vorherigen Kobaltprobenahmen bis zu 200 ppm Co. Stichproben in der nahegelegenen Zone Kingurutik Lake L ergaben Kobaltwerte von bis zu 539 ppm Co. In der Zone Kinguritik Lake D wurden bei Stichproben ebenfalls Werte von bis zu 577 ppm Co gemessen. All diese Zielgebiete bieten unmittelbares Kobaltexplorationspotenzial.

Die Zone Cliff erstreckt sich auf 700 Metern mal 900 Metern in Nord-Süd-Richtung. In der Vergangenheit haben Bodenteams entdeckt, dass die am stärksten oxidierten Bereiche in der Zone Cliff auftreten, wo mafische Gesteinsgänge mit einer Mächtigkeit von bis zu 20 Metern in die strukturelle Zone eingedrungen sind. Diese Gänge enthalten Berichten zufolge zwischen 5 % eingesprengter Sulfid- bis zu über 50 % massiver Sulfidmineralisierung, die in erster Linie aus Pyrit, Pyrrhotin und/oder Pentlandit plus Chalkopyrit besteht.

Zusätzlich zu den oben genannten Kobaltzielen liegen in den Konzessionen von Labrador Cobalt Corp. auch andere in der Region identifizierten Mineralvorkommen vor, darunter die Nickel-Kobalt-Vorkommen Black Beard, Moose und NBK #3.

Bis zum Abschluss der Übernahme wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Labrador Cobalt Corp. Explorationspläne für den Sommer in seinem Grundbesitz im Norden der Mine Voiseys Bay entwickeln.

Kobalt-Streaming

Das Unternehmen möchte seine Aktionäre auch auf die jüngsten Medienberichte aufmerksam machen, die das Potenzial für einen 500-Millionen-Dollar-Streaming-Deal für die Mine Voisey's Bay in Labrador hervorgehoben haben, siehe: http://www.mining.com/bidders-500m-canada-streaming-deal-cobalt-price-surges-report/

Bedingungen

Im Gegenzug für 100 % der ausgegebenen Aktien von Labrador Cobalt Corp. zahlte das Unternehmen bei Unterzeichnung der Vereinbarung 40.000 Dollar und wird bei Abschluss der Transaktion 500.000 Stammaktien begeben. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Qualifizierter Sachverständiger

Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und übernimmt hierfür die Verantwortung.

CAMEO RESOURCES CORP.

Akash Patel -

Akash Patel

President

(778) 549-6714

E-Mail: akash006@gmail.com

www.cameoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

1

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43361

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43361&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1332403098

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.