IRW-News: Cameo Cobalt Corp. : Cameo Cobalt Corp. liefert neueste Update über seine Frühjahrs-Explorationsbohrungen an seinem Kupfer-Kobalt-Nickel-Projekt Gochager Lake

Vancouver, British Columbia, Kanada - (Montag, 11. Juni 2018) - Bankers Cobalt Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7N) (das UnternehmenoderCameo Cobalt) freut sich sehr, bekanntgeben zu können, dass die Frühjahrs-Explorationskampagne auf seiner Kuper-Kobalt-Nickel-Liegenschaft Gochager Lake begonnen haben.



Die endgültigen Bohrpositionen wurden Ende letzter Woche festgelegt, und die Bohrungen begannen offiziell am Freitagnachmittag, dem 8. Juni.

Akash Patel, CEO des Unternehmens, erklärte: Cameo freut sich sehr darüber, mit den Bohrarbeiten am Gochager Lake beginnen zu können. Das Bodenteam von Cameo Cobalt wird während der dreiwöchigen Bohrkampagne ungefähr 750 Meter Diamantbohrungen durchführen. Anhand der ersten Bohrlöcher des geplanten Bohrprogramms sollen die Massivsulfide, hochgradige Nickelvorkommen und damit verbundene Kobalt-Mineralisierung in den historischen Bohrlöchern bestätigt und besser abgrenzt werden.

Das Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Wochen weitere Neuigkeiten über seine Bohrungen bekanntzugeben.

Ian Fraser, BSc., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen geprüft und übernimmt hierfür die Verantwortung.

Das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake

Das Projekt umfasst vier Konzessionen mit einer Fläche von 3.759 Hektar und liegt im Norden von Saskatchewan, ungefähr 75 km nördlich der Stadt La Ronge. Historische Erkundungen haben eine halbmassive und massive Ni-Cu-Lagerstätte mit deutlich erhöhten Gehalten an Kobalt identifiziert, einem wesentlichen Bestandteil bei der Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien der neuesten Generation.

Für das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake hat die Regierung von Saskatchewan Gehalte von bis zu 3,92 % Nickel, 0,70 % Kupfer und 2,86 % Kobalt gemeldet (siehe Mineral Deposit Index #0880]). Es liegen bereits (nicht NI43-101-konforme) historische Ressourcenschätzungen aus den Jahren 1968 und 1990 vor. 1968 wurden für die historische Ressource der Lagerstätte Gochager Lake 4,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,30 % Ni und 0,08 % Cu berechnet. J.S. Steel berichtete 1990, dass anhand der vorliegenden Daten Vertikal- und Längsschnitte konstruiert und eine historische Ressource verhältnismäßig klar eingegrenzt werden konnte, die 1.770.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,735 % Nickeläquivalent enhält.

Cameo Cobalt Corp.

Akash Patel -

Weitere Informationen erhalten Sie über:

(778) 549-6714

oder per E-Mail an: lucasbirdsall@gmail.com www.cameocobalt.com

Vorsorglicher Hinweis für Leser:

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, rechnen mit, schätzen und ähnliche Ausdrücke zu erkennen oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingen eintreffen können oder werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten insbesondere, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen im Hinblick auf den geplanten Erwerb des Unternehmens, das Explorationsprogramm und die Erwartungen für die Kobaltbranche. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge abgeben. Folglich kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen übereinstimmen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der Ergebnisse von den Erwartungen in den zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem: die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; Branchenbedingungen einschließlich behördlicher Vorschriften und Umweltvorschriften; das Unvermögen, gegebenenfalls die Zustimmung oder Genehmigung von Branchenpartnern oder anderer Dritter einzuholen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden einzuholen; Volatilität an den Aktienmärkten; Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Wasserentsorgungsanlagen; Wettbewerb um u.a. Fachpersonal und Betriebsmittel; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen von Steuergesetzen und Anreizprogrammen; Nichtrealisierung des erwarteten Nutzens aus Akquisitionen und Veräußerungen; und sonstige Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste der Risikofaktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung. Wir sind nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Die Leser werden gewarnt, kein ungebührliches Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen zu setzen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43639

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43639&tr=1

