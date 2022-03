IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre erhöht mineralische Reserven in Nicaragua auf über 1 Million Unzen Gold; ein Anstieg von 254 % seit der Akquisition im 4. Quartal 2019 und bereits abzüglich Produktionsabschreibungen

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre erhöht mineralische Reserven in Nicaragua auf über 1 Million Unzen Gold; ein Anstieg von 254 % seit der Akquisition im 4. Quartal 2019 und bereits abzüglich Produktionsabschreibungen

Vancouver, B.C. - 23. Februar 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die Ergebnisse der aktualisierten Mineralreserven und Mineralressourcen des Unternehmens in Nicaragua zum 31. Dezember 2021 bekannt zu geben.

Mineralreserven und Mineralressourcen Highlights, seit der Übernahme im 4. Quartal 2019:

- 254% Erhöhung der Mineralreserven auf 1.013.000 Unzen Gold;

- 62% Erhöhung der angezeigten Mineralressourcen auf 1.806.000 Unzen Gold;

- Größte Reserve und Rekordgehalt von 4,62 g/t Au für die kombinierten Anlagen in Nicaragua in den letzten zwölf Jahren;

- Erhöhung der Mineralreserven des Libertad-Komplexes von Null auf 484.000 Unzen Gold;

- Aufgrund des anhaltenden Wachstums der Mineralreserven und des Trends zu höheren Gehalten wird erwartet, dass die jährliche Produktion in den Jahren 2023 und 2024 steigen wird, was zu niedrigeren Kosten pro Unze führen wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64481/23022022_DE_Calibre.001.png

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "In den zwei Jahren seit dem Erwerb unserer nicaraguanischen Aktiva hat Calibres Engagement bei der Exploration die Reserven von 286.000 auf 1.013.000 Unzen Gold nach produzierten 353.000 Unzen erhöht und damit eine hervorragende Grundlage für zukünftiges Wachstum geschaffen.

Infolge des anhaltenden Wachstums der Mineralreserven, der Minenabfolge und der Ressourcenentdeckung und -erweiterung erwartet das Unternehmen für die Zukunft einen Trend zu höheren Abbau- und Verarbeitungsgraden, was zu einer Steigerung der jährlichen Gesamtproduktion in den Jahren 2023 und 2024 führen wird, während die Gesamtabbaumenge unverändert bleibt, was zu niedrigeren Kosten pro Unze führt.

Unser 85 Kilometer langes Bohrprogramm 2022, bei dem 11 Bohrgeräte im Einsatz sind, konzentriert sich auf die Entdeckung und die Erweiterung der Mineralressourcen, da wir weiterhin das viel versprechende und wenig erforschte Potenzial unseres nicaraguanischen Portfolios nutzen wollen."

Neue 2022 vorrangige Möglichkeiten zur Erweiterung der Ressourcen:

- Die Bohrprogramme wurden so konzipiert, dass sie sich auf Ziele mit dem Potenzial für die Entdeckung von Goldlagerstätten mit einer Größe von 250.000 Unzen oder mehr konzentrieren, um die Projektpipeline des Unternehmens weiter zu stärken;

- Neue hochgradige Volcan-Entdeckung 2021 (nicht in der Mineralressourcenschätzung 2021 enthalten), hochgradige Bohrergebnisse wurden am 16. November 2021 bekannt gegeben, einschließlich 15 6g/t Gold über 4,9 m (siehe Pressemitteilung hier);

- Hochgradige Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten beim neu entdeckten Aderverlauf Volcan, Tranca, Panteon Northeast, Talavera-Erweiterung und EBP (siehe Pressemitteilung Targets2022);

- Vorantreiben der neu genehmigten Buena Vista-Konzession, die sich in der Nähe des Limon-Minenkomplexes (hierin als Limon" und El Limon Complex" bezeichnet) befindet, wo mehrere aussichtsreiche Goldadertrends durch Erkundungsarbeiten an der Oberfläche identifiziert worden sind; und

- Luftgestützte geophysikalische Untersuchung über 10.000 Linien-Km, um neue Gebiete mit aussichtsreichen Goldmineralisierungen zu identifizieren, die unter der Oberfläche verborgen sind.

Erklärungen zu Mineralreserven und Ressourcen

Alle Hinweise mit Parametern finden Sie am Ende der Pressemitteilung

Konsolidierte Mineralreserven und Ressourcen - 31. Dezember 2021

TonnageGrad Grad EnthalteEnthalte

ne ne

Au Ag

(kt) (g/t Au(g/t Ag(koz) (koz)

) )

Wahrscheinliche Reser6,852 4.62 13.6 1,013 2,970

ven

Komplex El Limon 3,678 4.47 2.7 529 320

La Libertad-Komplex 3,174 4.81 26.3 484 2,650

Angezeigte Ressourcen17,685 3.18 8.0 1,806 4,534

(einschl. wahrscheinl

icher

Reserven)

Komplex El Limon 13,567 2.69 1.2 1,175 549

La Libertad-Komplex 4,118 4.77 30.1 631 3,985

Abgeleitete Ressource7,693 3.66 34.2 903 8,425

n

Komplex El Limon 1,366 4.05 2.9 177 125

La Libertad-Komplex 6,327 3.58 40.6 726 8,425

Mineralreserven in den Limon- und Libertad-Komplexen - 31. Dezember 20211,2,3,4

KategoTonnage Grad Grad EnthalteEnthalte

rie ne ne

Au Ag

(kt) (g/t Au)(g/t Ag(koz) (koz)

)

Limone UG Wahrsc719 5.49 7.7 127 178

heinli

ch

Limon OP Wahrsc2,800 4.30 1.6 387 141

heinli

ch

Limon Halde Wahrsc159 2.86 0.0 15 0

heinli

ch

Zwischensumme LWahrsc3,678 4.47 2.7 529 320

imone heinli

ch

Libertad UG Wahrsc428 3.98 13.97 55 188

heinli

ch

Ost-Borosi UG Wahrsc625 4.97 82.2 100 1,652

heinli

ch

Libertad OP-QueWahrsc528 2.53 21.2 43 360

llen heinli

ch

Pavon OP Wahrsc1,015 5.07 8.5 165 278

heinli

ch

Ost-Borosi OP Wahrsc538 6.87 9.9 119 172

heinli

ch

Libertad & PavoWahrsc39 1.96 - 16 -

n heinli

Halden ch

Zwischensumme LWahrsc3,174 4.81 26.3 484 2,650

ibertad heinli

ch

Mineralische ReWahrsc6,852 4.62 13.6 1,013 2,970

serven heinli

insgesamt ch

Angezeigte Ressourcen in den Komplexen Limon und Libertad einschließlich Reserven - 31. Dezember, 20211,5,6,7

KategoTonnageGrad Grad EnthalteEnthalte

rie ne ne

Au Ag

(kt) (g/t Au)(g/t Ag(koz) (koz)

)

Limon UG Angege1,668 5.58 5.6 300 312

ben

Limon OP Angege4,411 4.21 1.7 597 237

ben

Limon Halde Angege159 2.86 - 15 -

ben

Abraumhalden Angege7,329 1.12 - 263 -

ben

Zwischensumme LAngege13,567 2.69 1.2 1,175 549

imone ben

Libertad UG Angege437 5.08 17.6 71 248

ben

Ost-Borosi UG Angege523 7.40 144.2 127 2,481

ben

Libertad OP-QueAngege1,529 2.25 15.2 111 739

llen ben

Pavon OP Angege1,163 5.05 8.8 189 328

ben

Ost-Borosi OP Angege415 9.84 14.0 131 189

ben

Libertad & PavoAngege39 1.96 - 2 -

n ben

Halden

Zwischensumme LAngege4,106 4.80 29.1 633 3,845

ibertad ben

Mineralische ReAngege17,685 3.18 8.0 1,806 4,534

ssourcen ben

insgesamt

Abgeleitete Mineralressourcen in den Komplexen Limon und Libertad - 31. Dezember 20211,4,5

KategoTonnageGrad Grad EnthalteEnthalte

rie ne ne

Au Ag

(kt) (g/t Au(g/t Ag(koz) (koz)

) )

Limon UG Abgele873 4.62 4.1 129 113

itet

Limon OP Abgele493 3.04 0.8 48 12

itet

Zwischensumme LAbgele1,366 4.05 2.9 177 125

imone itet

Libertad UG Abgele1,489 5.21 9.7 61 116

itet

Ost-Borosi UG Abgele250 8.21 60.9 33 242

itet

Libertad OP-QueAbgele1,275 2.78 3.4 23 15

llen itet

Pavon OP Abgele764 3.50 7.0 37 80

itet

Ost-Borosi OP Abgele1,297 2.47 16.1 73 560

itet

Zwischensumme LAbgele6,334 3.58 40.6 728 8238

ibertad itet

Mineralische ReAbgele7,693 3.66 34.2 903 8425

ssourcen itet

insgesamt

Limon-Komplex

Die Mineralkonzessionen bei Limon haben in der Vergangenheit über 3,6 Millionen1 Unzen produziert und liefern weiterhin eine zuverlässige Produktion, während neue Möglichkeiten für die Entdeckung und Erweiterung von Ressourcen weiterhin identifiziert werden. Calibres Explorationsschwerpunkt bei Limon wird im kommenden Jahr auf zusätzliche hochgradige Aderausläufer abzielen, die entlang des Streichs der produktiven Adersysteme Panteon, Limon und Talaveras identifiziert wurden, sowie auf neu erkannte Adertrends in weniger erkundeten Gebieten des Bezirks. Calibre verfügt derzeit über vier Kernbohrgeräte, die bei Limon aktiv Explorationsarbeiten durchführen.

Die Mineralreserven des Limon-Komplexes beliefen sich 2021 auf insgesamt 529.000 Unzen Gold, abzüglich der Produktion. Trotz der Anwendung schrittweise höherer Metallpreisannahmen und niedrigerer Cut-off-Gehalte haben sich sowohl die Gehalte der Limon-Tagebau- als auch der Untertage-Reserven im Vergleich zum Jahresende 2020 verbessert, und zwar von 4,24 auf 4,30 g/t Au bzw. von 5,14 auf 5,49 g/t Au. Das Wachstum der Untertage-Reserven von Limon ist größtenteils auf die Ressourcenerweiterung und die Umwandlung in zwei neue mineralisierte Schächte bei Panteon und Atravesada zurückzuführen, die im Laufe des Jahres 2020 entdeckt wurden.

Durch Infill-Bohrungen im Laufe des Jahres wurden die abgeleiteten Mineralressourcen in die Kategorie der angezeigten Mineralressourcen aufgewertet, wobei die angezeigten Mineralressourcen insgesamt leicht auf 1.175.000 Unzen Gold (einschließlich der Reserven) anstiegen und die Gehalte mit 2,69 g/t Au relativ konstant blieben.

Libertad-Komplex

Die Mineralkonzessionen von Libertad haben in der Vergangenheit über 1,9 Mio. 1Unzen produziert. Die aktuellen Explorationsbohrungen konzentrieren sich auf mühlennahe Ziele wie Volcan und Tranca, die beide solide Möglichkeiten für die Abgrenzung zusätzlicher Tagebauressourcen mit dem Potenzial für eine rasche Weiterentwicklung durch Erschließung bis hin zur Produktion in naher bis mittlerer Zukunft darstellen. Die Explorationsbohrungen im Jahr 2021 im Zielgebiet Volcan lieferten sehr ermutigende Ergebnisse in einem 1,5 km langen Abschnitt eines 5 km langen Aderverlaufs. Siehe Pressemitteilungen zu den Bohrergebnissen 2021, 16. November 2021 Calibre entdeckt hochgradige Goldmineralisierung im Zielgebiet Volcan von Libertad, 8. Juni 2021 Calibre Mining durchschneidet 13,83 g/t Gold auf 4,4 Metern, 11,37 g/t Gold auf 5,4 Metern und 16,78 g/t Gold auf 2,8 Metern innerhalb von 10 Kilometern von der Mühle Libertad. Darüber hinaus sind unsere Feldteams weiterhin damit beschäftigt, neu entdeckte Adersysteme auf Satellitenzielen wie Amalia, das sich innerhalb von 35 km von der Mühle Libertad befindet, rasch zu identifizieren und zu erproben. Calibre verfügt derzeit über vier Kernbohrgeräte, die bei Libertad und Amalia aktiv Explorationsarbeiten durchführen.

Infolge der Betriebsstrategie des Unternehmens ("Hub-and-Spoke") und der Fähigkeit, die überschüssige Kapazität der Libertad-Mühle zu nutzen, stiegen die Mineralreserven des Libertad-Komplexes nach der Erschöpfung im Jahr 2021 um Unzen188,000 im Vergleich zum Vorjahr. Die Mineralreserven zum Jahresende 2021 umfassen insgesamt 484.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 4,81 g/t Au, einschließlich der Mine Pavon und des Projekts Eastern Borosi. Im Laufe des Jahres 2021 begann Calibre mit dem Abbau und steigerte den Erzabbau in der hochgradigen Tagebaumine Pavon Norte stetig, was eine zuverlässige Produktion belegt. Im Jahr 2022 wird das Unternehmen den Abbau und die Förderung in der Mine Pavon Norte fortsetzen und gleichzeitig den Einstiegsschacht Pavon Central vorantreiben, der voraussichtlich im vierten Quartal die Produktion mit 8,32 g/t Au aufnehmen wird. Darüber hinaus hat Calibre auf dem Projekt Eastern Borosi im Jahr 2021 erfolgreich 220.000 Unzen abgeleitete Ressourcen in Reserven umgewandelt. Calibre treibt die Genehmigungsverfahren bei Eastern Borosi voran und geht davon aus, dass die Bauarbeiten im ersten Halbjahr 2023 und der Abbau und die Förderung im zweiten Halbjahr 2023 beginnen werden. Pavon und Eastern Borosi stellen aufregende, aufstrebende Goldgebiete dar, die noch weitgehend unerforscht sind, insbesondere im Vergleich zu den produktiven Gebieten Limon und Libertad.

Pavon-Mine

Im Jahr 2021 begann Calibre mit dem Abbau bei Pavon Norte, der ersten von drei bekannten Goldlagerstätten mit Mineralressourcen in diesem Gebiet. Calibre treibt die Erschließung und Genehmigung von Pavon Central voran, mit dem Ziel, bis 2023 mit dem Abbau zu beginnen. Die kombinierten Mineralreserven für die Tagebaue Pavon Norte und Central zum Jahresende 2021 belaufen sich auf insgesamt 165.000 Unzen mit durchschnittlich 5,07 g/t Gold. Pavon Central mit einem durchschnittlichen Reservengehalt von 6,49 g/t Gold, der deutlich über dem durchschnittlichen Goldgehalt von 3,28 g/t bei Pavon Norte liegt, wird voraussichtlich zum Produktionswachstum in den Jahren 2023 und 2024 beitragen. Das Unternehmen verfügt derzeit über zwei Kernbohrgeräte, die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung bei Pavon Central und South durchführen.

Projekt Ost-Borosi

Calibre kontrolliert eine 100%ige Beteiligung am 176 km langen Gold-Silber-Grundstück Eastern Borosi2 ("EBP"), das sich im Nordosten Nicaraguas befindet. Das Projekt befindet sich entlang einer asphaltierten Autobahn etwa 400 km vom unternehmenseigenen Libertad-Komplex entfernt, der über eine überschüssige Verarbeitungskapazität von etwa 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr verfügt und eine kostengünstige Möglichkeit für organisches Wachstum bietet.

Im Jahr 2021 brachte das Unternehmen die Goldlagerstätten Guapinol/Vancouver und Riscos De Oro mit dem Abschluss von Ressourcenabgrenzungs- und Konversionsbohrungen, die parallel zu detaillierten technischen Studien, umweltbezogenen Grundlagenarbeiten, Gemeindekonsultationen sowie geotechnischen und metallurgischen Testarbeiten durchgeführt wurden und zu einer ersten Mineralreservenerklärung für das Projekt führten, auf dem Weg zur kommerziellen Erschließung erheblich voran. Zum Jahresende hatte Calibre diese Programme abgeschlossen und Genehmigungsanträge eingereicht, um das Projekt in Richtung kommerzielle Produktion voranzutreiben, die voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beginnen wird. Sobald das Projekt Eastern Borosi in Produktion geht, wird es die vierte Quelle des Unternehmens für hochgradiges Material für die Mühle Libertad sein.

Die Neuinterpretation historischer Oberflächen- und Explorationsbohrdaten hat das Verständnis des Distrikts Eastern Borosi und dessen Gesamtpotenzial für neue Entdeckungen erheblich verbessert. Calibre verfügt derzeit über zwei Kernbohrgeräte, die aktiv mehrere frühere Ziele bei Eastern Borosi erkunden.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Calibre unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm ("QA/QC"), das die besten Praktiken der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehören eine überprüfbare Überwachungskette für Proben, die regelmäßige Einführung von zertifizierten Referenzstandards und Leerproben sowie doppelte Kontrolluntersuchungen. Der Bohrkern wird halbiert und in versiegelten Beuteln an Bureau Veritas in Managua, Nicaragua, versandt, einem unabhängigen Anbieter von Analysedienstleistungen mit weltweiten Zertifizierungen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2008, Umweltmanagement: ISO14001 und Sicherheitsmanagement OH SAS 18001 und AS4801. Vor der Analyse werden die Proben in der Anlage von Veritas' Managua aufbereitet und anschließend zur Analyseeinrichtung in Vancouver, Kanada, transportiert. Goldanalysen werden routinemäßig mittels Brandprobe/AA-Finish-Verfahren durchgeführt. Um eine höhere Präzision bei hochgradigem Material zu erzielen, werden Proben mit einem Gehalt von 10 g/t Au oder mehr mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Die Analysen auf Silber und andere Elemente von Interesse werden mittels induktionsgekoppelter Plasmaspektrometrie durchgeführt.

Qualifizierte Personen und technische Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung wurde geprüft und genehmigt von Grant A. Malensek, M.Eng., P. Eng., José M. Texidor Carlsson, M.Sc., P. Geo., Balaji Subrahmanyan, B.Eng., M.S., SME(RM), Stephan R. Blaho, MBA, P.Eng, von SLR Consulting (Canada) Limited ("SLR") (Reserven und Ressourcen von Limon, Libertad und Pavon sowie EBP Resources); Shane Ghouralal, MBA, P.Eng. ehemals von WSP in Kanada (Reserven von EBP Guapinol und Vancouver im Tagebau); Jason Sexauer, MBA, P.E., P.Eng. von Stantec (EBP Riscos de Oro Untertage-Reserven), die die aktualisierten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, die in dieser Pressemitteilung gemeldet werden, erstellt haben und qualifizierte Personen ("QP") gemäß NI 43-101 sind.

Ein neuer technischer Bericht über den La Libertad Complex (der neue technische Bericht über den La Libertad Complex") wird von SLR in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt werden. Der technische Bericht wird die Ergebnisse der EBP-Vormachbarkeitsstudie sowie Details zu den aktualisierten Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen enthalten, die in dieser Pressemitteilung präsentiert werden, und wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht werden. Den Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht über den New La Libertad Complex in seiner Gesamtheit zu lesen, einschließlich aller Qualifikationen, Annahmen und Ausschlüsse, die sich auf die Mineralressourcen und Mineralreserven beziehen. Der technische Bericht über den New La Libertad Complex sollte als Ganzes gelesen werden, und die einzelnen Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Zusätzliche Informationen bezüglich der aktualisierten Mineralreserven und -ressourcen für den El Limon Complex, über die hier berichtet wird, stammen aus dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the El Limon Complex, Leon and Chinandego Departments, Nicaragua - Report for NI 43-101" vom 30. März 2021 mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2020 (der "Technische Bericht zum El Limon Complex"). Den Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht über den El Limon Complex in seiner Gesamtheit zu lesen, einschließlich aller Qualifikationen, Annahmen und Ausschlüsse, die sich auf die Mineralreserven und Mineralressourcen beziehen. Der technische Bericht über den El Limon Complex sollte als Ganzes gelesen werden, und die einzelnen Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen zu den einzelnen Tabellen unten.

Darren Hall, MAusIMM, President & Chief Executive Officer, Calibre Mining Corp. hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

Senior Vice President, Unternehmensentwicklung & IR

T: +1(604) 628-1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Calibre Mining Corp.

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf höhere abgebaute und verarbeitete Gehalte in der Zukunft, eine höhere jährliche Gesamtproduktion in den Jahren 2023 und 2024 und niedrigere Kosten pro Unze; Aussagen in Bezug auf die vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2022; den Explorationsschwerpunkt des Unternehmens im El Limon Complex; die Metallpreis- und Cut-off-Gehaltsannahmen des Unternehmens; die Möglichkeiten des Unternehmens bei Volcan und Tranca im La Libertad Complex; die Pläne des Unternehmens für den Komplex La Libertad für das Jahr 2022, einschließlich des voraussichtlichen Datums der Erschließung, Genehmigung und Produktion bei Pavon Central und des voraussichtlichen Datums der Genehmigung, des Baus, des Abbaus und der Förderung und der kommerziellen Produktion bei EBP sowie die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf Pavon und EBP und ihren jeweiligen Beitrag zum Produktionswachstum. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie in Calibres Jahresbericht ("AIF") für das am 31. Dezember endende Jahr2020, in seiner Management Discussion and Analysis ("MD&A") für den am 30. September 2021 endenden Drei- und Neunmonatszeitraum und in seiner MD&A für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, die alle auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beeinflussen können.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der dem Management zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen. Solche Annahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: dass das Unternehmen in der Lage ist, höhere Gehalte abzubauen und zu verarbeiten und die Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von Problemen in der Versorgungskette oder anhaltenden COVID-19-Beschränkungen gibt; dass es keinen nachteiligen Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts auf den Grundstücken des Unternehmens in Nicaragua gibt; dass die Möglichkeiten des Unternehmens bei Volcan und Tranca im La Libertad-Komplex zum Tragen kommen; dass es keine nachteiligen Entwicklungen oder Hindernisse bei den Genehmigungs- oder Bauprozessen bei Pavon und EBP gibt und dass deren jeweiliges Potenzial und ihre Fähigkeit, zum Produktionswachstum beizutragen, gegeben ist. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Anmerkung 1 - Siehe den AIF, den technischen Bericht über den El Limon-Komplex, den technischen Bericht über den La Libertad-Komplex und den technischen Bericht über den neuen La Libertad-Komplex, sobald dieser eingereicht wurde.

Anmerkung - 2Limon Complex Mineralreserven Anmerkungen

1. Die CIM-Definitionen (2014) für Mineralreserven wurden befolgt, gerundet und in trockenen Tonnen angegeben.

2. Die unterirdischen Mineralreserven werden mit Vollkosten und inkrementellen Cut-off-Gehalten von 3,01 g/t für Santa Pancha 1, 2,90 g/t Au für Panteon, 2,13 g/t Au für Veta Nueva und 2,3 0g/t Au für Atravesada geschätzt.

3. Die Tagebau-Mineralreserven werden mit einem Cutoff-Gehalt von 1,11 g/t Au für Limon Norte, 1,05 g/t Au für Limon Central, 1,07 g/t Au für Pozo Bono/Limon Sur und 1,10 g/t Au für Tigra geschätzt und beinhalten Schätzungen für Verwässerung und Abbauverluste.

4. Die Mineralreserven werden unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen langfristigen Goldpreises von 1.500 US$ pro Unze geschätzt.

5. Für SP1 und Veta Nueva bzw. Panteon und Atravesada wurden Mindestabbaubreiten von 4 m bzw. 3 m und 1,5 m bzw. 2 m verwendet.

6. Die Schüttdichte schwankt zwischen 2,30 t/m3 und 2,41 t/m 3für alle Tagebau-Mineralreserven; die Schüttdichte schwankt zwischen 2,47 t/m3 und 2,50 t/m3 für alle Untertage-Mineralreserven.

7. Für die unterirdischen Schächte wurde ein Extraktionsfaktor von 95 % angesetzt. Wo erforderlich, wurde auch ein Pfeilerfaktor für Schwellen oder Kronenpfeiler angewandt. Für die Erschließung wurde ein Abbaufaktor von 100 % angenommen.

Anmerkung - Mineralreserven des 3Libertad-Komplexes Anmerkungen

1. Die CIM-Definitionen (2014) für Mineralreserven wurden befolgt, gerundet und in trockenen Tonnen angegeben.

2. Die Untertage-Mineralreserven für Jabali West werden mit Vollkosten und einem inkrementellen Cutoff-Gehalt von 2,75 g/t Au bzw. 1,95 g/t Au geschätzt.

3. Die Tagebau-Mineralreserven werden bei einem Cutoff-Gehalt von 1,27 g/t Au für Pavon Norte und Pavon Central geschätzt und beinhalten Schätzungen für Verwässerung und Abbauverluste.

4. Die Tagebau-Mineralreserven werden bei einem Cutoff-Gehalt von 0,74 g/t AU für Rosario geschätzt und beinhalten Schätzungen für Verwässerung und Abbauverluste.

5. Die Tagebau-Mineralreserven werden bei einem Cutoff-Gehalt von 0,79 g/t Au für Jabali Antena geschätzt und beinhalten Schätzungen für Verwässerung und Abbauverluste.

6. Die Mineralreserven werden unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen langfristigen Goldpreises von 1.500 US$ pro Unze geschätzt.

7. Für die unterirdischen Libertad-Mineralreserven wurde eine Mindestabbaubreite von 1,5 m angesetzt und eine Verdünnungshaut von 0,5 m an der Hangenden bzw. der Fußwand (insgesamt 1,0 m) hinzugefügt.

8. Die Schüttdichte im Tagebau und unter Tage schwankt zwischen 1,70 t/m 3und 2,6 4t/m3; die Dichte der Untertageverfüllung beträgt 1,00 t/m3.

9. Für die unterirdischen Schächte wurde ein Extraktionsfaktor von 95 % angesetzt. Wo erforderlich, wurde auch ein Pfeilerfaktor für Schwellen oder Kronenpfeiler angewandt. Für die Erschließung wurde ein Abbaufaktor von 100 % angenommen.

Anmerkung 4 - Mineralreserven Ost-Borosi Anmerkungen

1. Die CIM-Definitionen (2014) für Mineralreserven wurden befolgt, gerundet und in trockenen Tonnen angegeben.

2. Die Tagebau-Mineralreserven für Guapinol/Vancouver sind die abgebauten Tonnen und der verdünnte Gehalt; der Bezugspunkt ist die Mühlenbeschickung am Vorbrecher.

3. Die Tagebau-Mineralreserven werden mit einem Cutoff-Gehalt von 1,81 g/t Au ausgewiesen.

4. Der Cut-off-Gehalt der Tagebau-Mineralreserve geht von einem Au-Preis von 1.500 US$/oz und einem Ag-Preis von 26 US$/oz aus; 99,95 % zahlbares Gold und 99,25 % zahlbares Silber mit einer Lizenzgebühr von 28 US$/oz; die Verkaufskosten betragen 4,38 US$/oz, einschließlich der externen Kosten (Raffination und Transport); und es wird eine metallurgische Gewinnung von 92,5 % für Au und 60 % für Ag verwendet. Der Cut-off-Grade deckt Verarbeitungskosten von 20,27 US$/t, Transportkosten von 50 US$/t, Verwaltungskosten (G&A) von 7,73 US$/t und Kosten für die Absetzanlage von 1,66 US$/t.

5. Die unterirdischen Mineralreserven für Riscos del Oro werden mit einem Cut-off-Gehalt von 3,41 g/t Au geschätzt.

6. Die unterirdischen Mineralreserven werden unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen langfristigen Goldpreises von 1.500 US$ pro Unze und eines US$/C$-Wechselkurses von 0,80 $ geschätzt.

7. Für Riscos del Oro wurde eine Mindestabbaubreite von 2 m angesetzt.

Anmerkung 5 - Anmerkungen zur Mineralressource Limon

1. Das Datum des Inkrafttretens ist der 31. Dezember 2021 für alle Einlagen in El Limon.

2. Für die Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen (2014) zugrunde gelegt, und die Zahlen können sich aufgrund von Rundungen nicht aufaddieren.

3. Ein Cut-off-Gehalt von 1,00 g/t Au wird für Limon OP, 2,19 g/t für Limon UG, 2,82 g/t für SP1 UG, 2,82 g/t für SP2 UG, 2,00 g/t für Veta Nueva UG, 2,72 g/t für Panteon UG, 0,00 g/t für Tailings und 2,15 g/t für Atravesada UG verwendet.

4. Die Berichtsformen wurden für die Berichterstattung über Limon UG, SP1 UG, Veta Nueva UG, Panteon UG und Atravesada UG verwendet.

5. Die Mineralressourcen wurden unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von 1.600 US$/Unze Au für alle Lagerstätten mit Ausnahme von SP2 UG geschätzt, wo ein langfristiger Goldpreis von 1.500 US$ verwendet wurde.

6. Die Schüttdichte schwankt zwischen 2,30 t/m3 und 2,50 t/m3.

7. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

8. Die Mineralressourcen umfassen auch die Mineralreserven.

Anmerkung 6 - Mineralressourcen von Libertad Anmerkungen

1. Das Datum des Inkrafttretens ist der 31. Dezember 2021 für alle La Libertad-Einlagen, mit Ausnahme des San Antonio OP, dessen Inkrafttreten auf den 30. August 2020 datiert ist.

2. Für Mineralressourcen wurden die Definitionen von CIM (2014) verwendet.

3. Ein Cut-off-Gehalt von 0,74 g/t Au wird für Jabali Antena OP, 0,69 g/t für Rosario OP, 0,68 g/t für Socorro OP und San Antonio OP, 2,90 g/t für San Juan UG, San Diego UG und Mojón UG sowie 2,58 g/t für Jabali West UG, 2,84 g/t für Jabali East UG, 1,19 g/t Au für Pavon Norte und Pavon Central und 1,17 g/t Au für Pavon Sur verwendet.

4. Für die Berichterstattung über Jabali West UG wurden Berichtsformen verwendet.

5. Die Mineralressourcen werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Goldpreises von 1.600 US$/Unze Au für alle Lagerstätten geschätzt, mit Ausnahme von Pavón Sur, das unter Zugrundelegung eines langfristigen Goldpreises von 1.400 US$/Unze Au geschätzt wird.

6. Die Schüttdichte schwankt zwischen 1,70 t/m3 und 2.64 t/m3.

7. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

8. Die Mineralressourcen umfassen auch die Mineralreserven.

9. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht aufaddieren.

Anmerkung 7 - Mineralressource Ost-Borosi Anmerkungen

1. Für die Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen (2014) zugrunde gelegt, wobei sich die Zahlen aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht addieren.

2. Ein Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t AuEq wird für Blag UG und East Dome UG, 3,21 g/t Au für Riscos UG, 3,59 g/t Au für Guapinol und Vancouver, 1,70 g/t Au für Guapinol und Vancouver OP und 0,42 g/t Au für La Luna OP verwendet.

3. Die Goldäquivalentwerte wurden anhand der folgenden Formel berechnet: AuEq (g/t) = Au (g/t) + Ag (g/t) / (101,8)

4. Die Mineralressourcen für Blag UG, East Dome UG und La Luna OP werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Goldpreises von 1.500 US$ pro Unze Gold und 23 US$ pro Unze Silber geschätzt.

5. Die Mineralressourcen für Riscos UG und Guapinol und Vancouver (OP und UG) werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Goldpreises von 1.600 US$ pro Unze Gold geschätzt.

6. Für den Untertagebau wurde eine Mindestabbaubreite von 2,4 m und für den Tagebau von 3 m angesetzt.

7. Die Schüttdichte beträgt 2,65 t/m3 für Blag, East Dome und La Luna, zwischen 2,30 t/m 3und 2,71 t/m3 für Riscos und zwischen 2,05 t/m3 und 2,60 t/m3 für Guapinol und Vancouver.

Anmerkung 8 - B2Gold AIF 2010-2019 verfügbar auf sedar.com und Calibre AIF 2019, verfügbar auf sedar.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64481

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64481&tr=1

