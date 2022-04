IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining klärt Ex-Dividendentermine für vierteljährliche Dividende wie am 4. April 2022 angekündigt

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining klärt Ex-Dividendentermine für vierteljährliche Dividende wie am 4. April 2022 angekündigt

St. Helier, 7. April 2022 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gab am 4. April 2022 bekannt, dass der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 14 US-Cents (0,14 US$) für jede Aktie des Unternehmens beschlossen hat. Die relevanten Daten für die Dividende wurden wie folgt bekannt gegeben:

- Ex-Dividendentermin: 14. April 2022

- Stichtag: 19. April 2022

- Auszahlungstermin: 29. April 2022

Caledonia stellt klar, dass sich das oben genannte Ex-Dividenden-Datum nur auf den Handel der Aktien am AIM der London Stock Exchange plc bezieht.

Die Ex-Dividenden-Termine für den Handel an der NYSE American LLC ("NYSE") und der Victoria Falls Stock Exchange ("VFEX") sind wie folgt, da die Feiertage und Abrechnungstermine in diesen Ländern von denen in London abweichen:

- Ex-Dividendentag (NYSE): 18. April 2022

- Ex-Dividendentag (VFEX): 13. April 2022

Nachfragen:

Caledonia Mining Gesellschaft Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 679 802

Camilla Horsfall

Tel: +44 7817 841793

WH Irland

Adrian Hadden/ Jessica Cave/ Andrew De Andrade

Liberum Capital Limited

Scott Mathieson/Kane Collings-

Tel: +44 20 7220 1751

Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR

Tim Blythe/Megan Ray-

Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley

Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham

Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Tel: +263 77280 2131

info@resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65155

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65155&tr=1

