IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining deklariert Quartalsdividende von 7,5 US-Cent pro Aktie (NYSE: CMCL; ZIEL: CMCL; TSX: CAL)

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining deklariert Quartalsdividende von 7,5 US-Cent pro Aktie (NYSE: CMCL; ZIEL: CMCL; TSX: CAL)

29. April 2020 - Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE: CMCL; ZIEL: CMCL; TSX: CAL - "Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.



commodity-tv.com/play/caledonia-mining-stronger-free-cash-flows-from-2020-on-dividend-increased/ ) gibt bekannt, dass sein Board of Directors eine Dividende von siebeneinhalb US-Cent (0,075 US-Dollar) auf jede Stammaktie des Unternehmens beschlossen hat.

Am 1. April 2020 verschob der Vorstand angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie die Entscheidung, die vierteljährliche Dividende zu erklären. Der Vorstand wurde durch den fortgesetzten Betrieb der Blanket-Mine und die Wiedereröffnung wichtiger Versorgungskanäle darin ermutigt die Quartalsdividende nun zu erklären.

Höhepunkte

- Die Dividende wird auf dem erhöhten Niveau von 7,5 Cent pro Aktie nach der im Januar 2020 erfolgten Dividendenerhöhung beibehalten

- Eine starke Bilanz mit einem aktuellen Barmittelbestand von 14,1 Millionen Dollar zum 24. April 2020 gibt den Direktoren genügend Vertrauen in die Solvenz des Unternehmens und seine Widerstandsfähigkeit im gegenwärtigen makroökonomischen Umfeld

- Die Dividende wird am 29. Mai 2020 ausgezahlt

- Die Versorgungskette von Blanket für Verbrauchsmaterial und Ersatzteile hat sich erheblich verbessert und ist nahezu normal

- Blanket stellt nun die volle Produktion wieder her, nachdem sie während der Sperrung bei etwa 93 Prozent der Kapazität gearbeitet hatte

- Blanket Mine unterstützt weiterhin Initiativen zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 in Simbabwe

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Entscheidung, die Dividende für April zu verschieben, war die Unsicherheit in Bezug auf die Lieferketten für Blanket aus Südafrika. Während der anfänglichen Sperrung arbeitete Blanket mit seinen Beständen an Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen. Die südafrikanische Bergbauindustrie und der mit ihr verbündete Versorgungssektor nehmen jedoch ihren Betrieb wieder auf, und Blanket hat die Beschaffung von Verbrauchsgütern und Ausrüstung trotz der verlängerten Sperrfrist teilweise wieder aufgenommen.

Die Blanket Mine war während der gesamten 21-tägigen Sperrung in Simbabwe in Betrieb, die mit Genehmigung der Regierung am 30. März 2020 in Kraft trat. Während dieses Zeitraums hat Blanket seine Betriebsverfahren geändert, um sich gegen die Ausbreitung von COVID-19 zu schützen, was dazu führte, dass Blanket mit etwa 93 Prozent seiner Zielproduktionsrate arbeitet. Die Abriegelung Simbabwes wurde um weitere 14 Tage verlängert aber Blanket und die simbabwische Bergbauindustrie im Allgemeinen wurde eine Sondergenehmigung zur Fortsetzung des Betriebs erteilt.

Blanket unterstützt weiterhin Initiativen zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 in Simbabwe. Die Blanket Mine hat über die simbabwische Bergbaukammer 16 Millionen ZWL gespendet, um den Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen, und hat sich verpflichtet, weitere wöchentliche Spenden von 5 Millionen ZWL für COVID-19-bezogene Projekte zu leisten, sofern die Produktion weiterhin auf einem vernünftigen Niveau betrieben wird; und Blanket hat den örtlichen Behörden in seinem Gebiet praktische Hilfe und Lieferungen zur Verfügung gestellt.

Leigh Wilson, Chairman von Caledonia sagte:

"Blanket Mine ist während der jüngsten regionalen Schließung weiter in Betrieb geblieben: Sie hat ihre Arbeiter, Zulieferer und die Steuerbehörden Simbabwes wie üblich bezahlt; und sie hat weiterhin beträchtliche Devisen für Simbabwe erwirtschaftet. Blanket hat auch wesentliche Beiträge zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie in Simbabwe geleistet: Sofern Blanket ein angemessenes Produktionsniveau aufrechterhält, wird es weitere bedeutende Beiträge leisten. Vor diesem Hintergrund und angesichts der durchweg gesunden Bilanz des Unternehmens hält es der Vorstand für angemessen, dass Caledonia die vierteljährliche Dividende erklärt, die zuvor zurückgestellt worden war.

"Unsere Fähigkeit, diese Dividendenzahlung zu leisten und gleichzeitig größere Beiträge zum Kampf gegen COVID-19 zu leisten, ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens.

"Die Fortsetzung der Dividende für Caledonia wird auch von anderem Faktoren abhängen: Die Aufrechterhaltung eines angemessenen Produktionsniveaus; die vollständige und pünktliche Zahlung aller Goldverkäufe; die Fähigkeit, die notwendigen lokalen und internationalen Zahlungen zu leisten und die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien und anderen Artikeln wieder aufzufüllen.

"Unsere Bilanz ist nach wie vor in einer hervorragenden Verfassung und die Dividende ist nach wie vor bequem bezahlbar. Die heutige Ankündigung ist eine Fortsetzung des vorsichtigen Ansatzes bei der Kapitalallokation, den wir seit mehreren Jahren verfolgen - ein Weg, den wir so auch fortsetzen werden."

Die relevanten Daten in Bezug auf die Dividende sind wie folgt:

- Ex-Dividendendatum: 14. Mai 2020

- Stichtag: 15. Mai 2020

- Versanddatum des Dividendenschecks: 29. Mai 2020

Aktionäre und Inhaber von Depotzinsen in Kanada und Großbritannien werden in kanadischen Dollar bzw. Pfund Sterling bezahlt. Die Dividendenzahlungen in kanadischen Dollar und Pfund Sterling werden anhand der entsprechenden Wechselkurse der Bank of Canada am Stichtag berechnet.

Die Dividendenpolitik Caledonias

Die Strategie Caledonias zur Maximierung des Shareholder Value beinhaltet eine vierteljährliche Dividendenpolitik, die der Verwaltungsrat 2014 verabschiedet hat. Der Verwaltungsrat wird künftige Dividenden und etwaige Dividendenerhöhungen im Einklang mit seinem vorsichtigen Ansatz beim Risikomanagement als angemessen erachten.

Über Caledonia

Das wichtigste Vermögen Caledonias ist eine 64-prozentige Beteiligung an einer in Betrieb befindlichen Goldmine in Simbabwe ("Blanket Mine" oder "Blanket"). Caledonia ist an der NYSE American (Symbol: CMCL) und an der Toronto Stock Exchange (Symbol: CAL) notiert, und die die Aktien vertretenden Depositary Interests werden am Londoner AIM (Symbol: CMCL) gehandelt.

Der konsolidierte Kassenbestand Caledonias belief sich am 24. April 2020 auf 14,1 Millionen US-Dollar. Bei der aktuellen Quartalsdividende von 7,5 Cent pro Aktie beläuft sich die Dividendenausschüttung im Mai auf etwa 860.000 USD, was etwa sechs Prozent der zum oben genannten Datum verfügbaren Barmittel entspricht. Es wird erwartet, dass Caledonia seine Ergebnisse für das Quartal per Ende 31. März 2020 am oder um den 14. Mai 2020 veröffentlichen wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 679 800

Maurice Mason-

Tel: +44 759 078 1139

WH Irland (Nomad & Makler)

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford-

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray-

Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley

Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham

Tel: +1 203 940 2538

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger-

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 betrachtet.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf, aber nicht beschränkt auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen Caledonias beinhalten. Vorausblickende Informationen können oft durch vorausblickende Wörter wie "antizipieren", "erwägen", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anstreben", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hindeuten, identifiziert werden. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen der zukünftigen/geplanten Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Exploration, Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen können. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: das Versagen bei der Festlegung der geschätzten Ressourcen und Reserven, der Gehalt und die Gewinnung des abgebauten Erzes, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung der erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder anderen Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und andere Faktoren.

Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die Finanzlage von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherung oder die Unfähigkeit, eine Versicherung zur Deckung dieser Risiken und Gefahren abzuschließen, Mitarbeiterbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie des Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, mit abnehmenden Mengen oder Gehalten an Mineralreserven beim Abbau verbunden sind; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, Eigentumsrechte des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen, erhöhter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der zeitlichen Abfolge von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Produktionsratenerhöhung und Währungsschwankungen. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf vorausblickende Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Vorhersagen und verschiedenen zukünftigen Ereignisse möglicherweise nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf der Stammaktien Caledonias in den Vereinigten Staaten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der Stammaktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaats oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

