IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Plc meldet neuen bedeutenden Anteilseigner

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Plc meldet neuen bedeutenden Anteilseigner

3. September 2021: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.



commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) gibt bekannt, dass es vor kurzem erfahren hat, dass VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ("VanEck") auf seiner Website bekannt gibt, dass es eine Beteiligung an insgesamt 473.246 Caledonia-Aktien hält, was 3,90 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia entspricht, und dementsprechend ein bedeutender Anteilseigner ist (gemäß der Definition in den AIM Rules for Companies).

Das Unternehmen hat sich an VanEck gewandt, um eine Bestätigung der auf seiner Website angegebenen Beteiligung zu erhalten, und wird bei Bedarf eine weitere Aktualisierung vornehmen.

Caledonia ist Bestandteil des MVIS Global Junior Gold Miners Index (GDXJ Index), der die Grundlage für verschiedene passive Goldsektor-Investmentfonds auf dem nordamerikanischen Markt bildet, von denen der VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF der wichtigste ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caledonia Mining Gesellschaft

Plc Tel: +44 1534 679 802

Tel: +44 7817 841793

Mark Learmonth

Camilla Horsfa

WH Irland

Adrian Hadden Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh Tel: +44 207 138 3204

Tim Blythe/Megan Ray

3PPB

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Swiss Resource Capital AG www.resource-capital.ch

Jochen Staiger info@resource-capital.ch

Hauptsitz und eingetragener Sitz: Caledonia Mining Corporation Plc

Unit B006, Millais House, Castle Quay, St Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3EF

info@caledoniamining.com

www.caledoniamining.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61261

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61261&tr=1

