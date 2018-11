IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc.: Quartalsergebnisse für das 3. Quartal per 30. September 2018

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc.



Quartalsergebnisse für das 3. Quartal per 30. September 2018

Caledonia Mining Corporation Plc.: Quartalsergebnisse für das 3. Quartal per 30. September 2018

St. Helier, 14. November 2018 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298590) gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2018 ("Q3" oder das "Quartal") bekannt.

Die Goldproduktion im Quartal lag mit 13.978 Unzen um 2,9 Prozent unter dem Quartal zum 30. September 2017 (dem "Vergleichsquartal"); die Goldproduktion für die neun Monate bis zum 30. September 2018 betrug 39.558 Unzen, 0,4 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum 2017. Das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Quartal von 33,1 Cent lag 17 Prozent unter dem Vergleichsquartal, was auf einen etwas schwächeren realisierten Goldpreis und gestiegene Produktionskosten zurückzuführen ist, aber 24,4 Prozent höher für die neun Monate bis zum 30. September 2018 als im gleichen Zeitraum 2017 aufgrund der gestiegenen Exportkreditanreize und eines höheren durchschnittlichen realisierten Goldpreises für die neun Monate. Der Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit blieb mit 6,8 Mio. US-Dollar robust, obwohl er niedriger war als das Vergleichsquartal, das ein ungewöhnlich starkes Quartal war. Der Nettobestand am Ende des Quartals betrug 5,9 Mio. US-Dollar.

3 Monate bis 30. S9 Monate bis 30. SKommentar

eptember eptember

2017 2018 Chg 2017 2018 Chg

Produziert14,39613,978-2.9% 39,71039,558-0.4% Die Goldproduktion im

es Gold Quartal lag aufgrund

(oz) der niedrigeren

Qualität unter dem

Vergleichsquartal.

On-Mine 638 670 5.0% 663 691 4.2% Die Kosten im Bergbau

Kosten stiegen aufgrund

pro Unze höherer

($/oz) Wartungskosten für

[1] die Ausrüstung und

gestiegener Kosten

für bestimmte

Verbrauchsmaterialien.

All-in 773 754 -2.5% 827 812 -1.8% Die AISC sanken trotz

nachhalti der höheren

ge Kosten Bergkosten, vor allem

($/oz) aufgrund des höheren

("AISC") Exportkreditanreizes

("ECI").

Durchschni1,265 1,190 -5.9% 1,238 1,259 1.7% Der durchschnittliche r

tt ealisierte

realisier Goldpreis ergibt sich

ter nach Abzug des

Goldpreis 1,

($/ 25-prozentigen Frühabre

oz) chnungsrabatts durch

den Refiner und

spiegelt die

aktuellen Marktpreise

wider.

Bruttogewi7,229 4,846 -33.0%17,91016,213-9.5% Der Rohertrag im

nn Quartal lag aufgrund

[2] des niedrigeren

Umsatzes und

gestiegener

Produktionskosten

unter dem

Vergleichsquartal.

Den 3,120 2,224 -28.7%6,152 7,982 29.7% Der den Aktionären

Aktionäre zurechenbare

n Reingewinn lag im

zurechenb Quartal unter dem

arer Vergleichsquartal,

Reingewin was auf den

n niedrigeren

Bruttogewinn

zurückzuführen ist,

der durch eine

erhöhte EBI und

geringere

Verwaltungskosten

reduziert wurde.

Bereinigte39.9 33.1 -17.0%86.9 108.1 24.4% Das bereinigte Ergebnis

s je Aktie

unverwäss lag

ertes im Quartal unter dem

Ergebnis Vergleichsquartal,

je Aktie was vor allem auf den

("EPS") niedrigeren

[3] (Cent) Ergebnisanteil der

Aktionäre

zurückzuführen ist.

Nettozahlu11,8305,896 -50.2%11,8305,896 -50.2%Die Netto-Liquidität

ngsmittel war aufgrund der

und anhaltend hohen

-äquivale Investitionen

nte niedriger.

Nettozahlu10,1186,759 -33.2%16,59812,588-24.2%Der Cashflow aus

ngsmittel laufender

aus Geschäftstätigkeit

betriebli war aufgrund des

cher niedrigeren

Tätigkeit Betriebsergebnisses

niedriger.

1 "On-Mine Cost per ounce", "AISC" und "durchschnittlicher realisierter Goldpreis" sind Non-IFRS-Messungen.

2 Der Bruttogewinn ergibt sich nach Abzug von Lizenzgebühren, Produktionskosten und Abschreibungen, aber vor Verwaltungskosten, sonstigen Erträgen, Zins- und Finanzierungskosten sowie Steuern.

3 Das bereinigte EPS ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die darauf abzielt, das normale Handelsergebnis Kaledoniens widerzuspiegeln.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

"Das dritte Quartal 2018 war eine Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal des Jahres: Wir haben einige der operativen Herausforderungen, denen das Geschäft in den Vorquartalen ausgesetzt war, angegangen; die Kostenkontrolle blieb gut; und Caledonia stabilisierte seine Liquiditätslage und seinen Umlaufvermögen.

"Die Produktion lag mit 13.978 Unzen um 3 Prozent unter dem dritten Quartal 2017 und leicht unter unseren Erwartungen. Wir haben beschlossen, unsere Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2018 von ursprünglich 55.000 bis 59.000 Unzen auf 54.000 bis 56.000 Unzen zu straffen und leicht zu reduzieren.

"Die Qualität für das Quartal blieb mit 3,12 g/t unter den Erwartungen, da wir aufgrund der Einführung von Langlochstollen in den schmaleren Riffbreitenbereichen aus Sicherheitsgründen weiterhin eine gewisse Verwässerung des Bergbaus zu verzeichnen hatten. Es wurden Korrekturmaßnahmen ergriffen, um die Genauigkeit der Bohrungen zu verbessern, von denen erwartet wird, dass sie im weiteren Verlauf des letzten Quartals 2018 und danach zu verbesserten abgebauten Güten führen werden. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass das zugrunde liegende geologische Modell für Blanket und der Grad der Ressource solide bleiben. Ich freue mich, dass die Mine in gewissem Maße in der Lage war, niedrigere Qualitäten durch einen höheren Anlagendurchsatz auszugleichen, was wesentlich zur Performance des Quartals beigetragen hat. Die im Quartal gefrästen Tonnen waren mit 151.000 Tonnen deutlich höher, 14 Prozent höher als im zweiten Quartal 2018 und 11 Prozent höher als im Vergleichsquartal.

"Das Working Capital kehrte im Laufe des Quartals nach einigen signifikanten negativen Bewegungen im Vorquartal wieder auf ein normales Niveau zurück. Der Nettoliquiditätsbestand von 5,9 Mio. US-Dollar am Ende des Quartals stellt eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorquartal dar, und die Fähigkeit unseres Geschäfts, liquide Mittel zu generieren, bleibt robust. Der operative Cashflow nach Steuern im Quartal nach dem Wechsel des Betriebskapitals betrug USD 6,8 Mio. und reichte aus, um sowohl die Investitionen im Quartal von USD 5,2 Mio. als auch die vierteljährliche Dividendenzahlung an die Aktionäre von Caledonia zu bezahlen."

"Der zentrale Schacht hat nun eine Tiefe von 1.148 Metern erreicht und entwickelt sich weiterhin gut. Wir gehen davon aus, dass die Investitionen im Zuge der Inbetriebnahme der Zentralwelle im Jahr 2020 zurückgehen werden. Das Projekt Central Shaft ist der Schlüssel zum langfristigen Wert für unsere Aktionäre, da wir unsere Produktions- und Kostenziele bis 2021 erreichen."

"Unsere Kostenentwicklung für das Quartal war zufriedenstellend, insbesondere angesichts der unter den Erwartungen liegenden Bewertung. Die Kosten On-Mine und die allumfassende Aufrechterhaltung der Kosten hatten wir im Griff. Die On-Mine Kosten von 670 US-Dollar pro Unze für das Quartal lagen 5 Prozent über dem Vergleichsquartal, was auf erhöhte Wartungs- und Verbrauchsmaterialkosten zurückzuführen ist. Die Gesamtkosten von 754 US-Dollar pro Unze lagen 2,5 Prozent unter dem Vergleichsquartal, da wir weiterhin von einem höheren EKI profitieren. Wir bleiben zuversichtlich, dass wir unser längerfristiges Kostenprognoseziel von 700 bis 800 US-Dollar pro Unze erreichen werden, da das Geschäft bis 2021 auf 80.000 Unzen pro Jahr wächst."

"Die jüngsten Veränderungen im Bankenumfeld in Simbabwe und der chronische Mangel an Devisen in Simbabwe können Herausforderungen in Bezug auf die Inflation der Betriebskosten und die Fähigkeit zur Umsetzung des Investitionsprogramms von Blanket und zur Auslagerung von Bargeld aus Simbabwe darstellen. Der Betrieb von Blanket läuft derzeit normal weiter, und die Situation wird vom Management genau überwacht und wird von den simbabwischen Währungs- und Regierungsbehörden mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt. Caledonia engagiert sich regelmäßig und kontinuierlich auf den entsprechenden Regierungsebenen aktiv und konstruktiv.

"Wir freuen uns auch, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am 5. November 2018 einen rechtsverbindlichen Kaufvertrag mit einem der indigenen Aktionäre der Blanket Mine (1983) (Private) Limited ("Blanket Mine"), Fremiro Investments (Private) Limited, abgeschlossen haben, um seine 15-prozentige Beteiligung an Blanket Mine im Austausch für die Ausgabe von 727.266 neuen Stammaktien in Kaledonien zum Preis von je 7,15 US-Dollar und die Aufhebung des Restbetrags ihres Fazilitationskredits zu erwerben. Nach Abschluss dieser Transaktion, die verschiedenen Bedingungen unterliegt, wird sich die Beteiligung Caledonias an der Blanket Mine auf 64 Prozent erhöhen und Fremiro wird 6,4 Prozent des verwässerten Eigenkapitals Caledonias halten. Diese Aktion ist ein wichtiger Schritt für Caledonia, und ich freue mich darauf, Sie auf dem LAufenden darüber zu halten."

Caledonia konsolidiert die Blanket Mine weiterhin für Berichtszwecke, und die nachstehend aufgeführten operativen und finanziellen Informationen basieren auf 100 Prozent, sofern nicht anders angegeben.

Strategie und Ausblick

Caledonia bleibt auf Kurs, um das Produktionsziel von 80.000 Unzen pro Jahr bis 2021 bei seiner simbabwischen Tochtergesellschaft Blanket Mine zu erreichen. Der strategische Fokus Caledonias liegt auf dem Projekt Central Shaft, das die Lebensdauer der Mine verlängern soll, indem es Zugang zu tieferen Schichten für die Produktion und weitere Exploration bietet. Der Vorstand und das Management von Caledonia sind der Ansicht, dass der erfolgreiche Abschluss des zentralen Schachtes im besten Interesse aller Beteiligten liegt, denn es wird erwartet, dass er zu einer höheren Produktion, niedrigeren Betriebskosten und größerer Flexibilität bei der weiteren Exploration und Entwicklung führt und damit die langfristige Zukunft von Blanket sichert und verbessert. Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender Devisen können die Fähigkeit Caledonias gefährden, das Projekt Central Shaft wie geplant durchzuführen. Caledonia beabsichtigt, weitere Investitionsmöglichkeiten in Simbabwe zu prüfen, die nicht unter das Eigentum von Blanket fallen könnten.

Dividendenpolitik

Caledonia zahlt Ende Januar, April, Juli und Oktober eine vierteljährliche Dividende von 6,875 US-Cent pro Aktie. Die Rentabilität und Cash-Generierung der Blanket Mine ist nach wie vor stark, jedoch hängt die Fähigkeit Caledonias, Dividenden auszuschütten, von der Fähigkeit seiner Gruppe ab, Zahlungen aus Simbabwe zu leisten.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung offengelegt werden.

Warnhinweis zu zukunftsweisenden Informationen

Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen Erwartungen, Absichten, Plänen und Überzeugungen Kaledoniens beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsorientierte Informationen können oft durch zukunftsorientierte Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "zielen", "planen", "zielen", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hinweisen, oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen identifiziert werden. Beispiele für zukunftsorientierte Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognose, Schätzungen der zukünftigen/gezielten Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitpläne für die weitere Exploration und Bohrung und Entwicklung. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, so dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: das Versäumnis, geschätzte Ressourcen und Reserven zu bilden, der Gehalt und die Gewinnung von Erz, das von Schätzungen abweichend abgebaut wird, der Erfolg künftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen über die Repräsentativität der Mineralisierung, die ungenau sind, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichtlieferung erforderlicher behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, die Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.

Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Bergbau, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politisches Risiko; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinvestitionen und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, der Verringerung der Mengen oder der Qualität der Mineralreserven während des Bergbaus verbunden sind; globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationstätigkeiten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, Eigentum des Unternehmens an Immobilien einschließlich deren Eigentum, verschärfter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Immobilien, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Unsicherheit des Zeitpunkts von Ereignissen einschließlich gezielter Erhöhung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Prognosen, Prognosen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia verpflichtet sich nicht, zukunftsorientierte Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verkürzte ungeprüfte konsolidierte Gewinn- und

Verlustrechnung und sonstige Gesamtergebnisrechnung

($000s) 3 Monate bis 9 Monate zum

30. 30.

September September

2017 2018 2017 2018

Umsatzerlöse 18,23016,647 50,163 50,904

Lizenzgebühr (913) (834) (2,512)(2,549)

Produktionskosten (9,080(9,948)(26,992(29,255

) ) )

Abschreibungen (1,008(1,019)(2,749)(2,887)

)

Bruttogewinn 7,229 4,846 17,910 16,213

Sonstiges Ergebnis 663 1,663 1,864 4,764

Verwaltungsaufwand (1,607(1,423)(4,541)(4,625)

)

Fremdwährungs(verlust)/-gewin (3) (275) 16 (115)

n

Aktienbasierte Vergütung mit (73) (113) (607) (450)

Barausgleich

Aktienbasierte Vergütung mit - - (835) (14)

Ausgleich durch

Eigenkapitalinstrumente

Margenabruf bei - (360) - (360)

Sicherungsgeschäften

Betriebsergebnis 6,209 4,338 13,807 15,413

Finanzergebnis (7) (97) (24) (142)

Ergebnis vor Steuern 6,202 4,241 13,783 15,271

Steueraufwand (2,326(1,204)(5,876)(5,101)

)

Periodenergebnis 3,876 3,037 7,907 10,170

Sonstiges Gesamtergebnis /

(Verlust)

Posten, die in die Gewinn-

und Verlustrechnung

umgegliedert werden oder

werden

können.

Fremdwährungsumrechnungsdiffe (110) (69) 23 (509)

renzen für ausländische

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis der Periode 3,766 2,968 7,930 9,661

Gewinn, der auf:

Aktionäre der Gesellschaft 3,120 2,224 6,152 7,982

Nicht beherrschende Anteile 756 813 1,755 2,188

Periodenergebnis 3,876 3,037 7,907 10,170

Gesamtergebnis, das auf:

Aktionäre der Gesellschaft 3,010 2,155 6,175 7,473

Nicht beherrschende Anteile 756 831 1,755 2,188

Gesamtergebnis der Periode 3,766 2,968 7,930 9,661

Ergebnis je Aktie (in Cent) (

i)

Basis 29.4 20.4 57.0 73.8

Verwässert 29.4 20.4 56.9 73.7

Bereinigtes Ergebnis je

Aktie (in Cent)

(i) (ii) (ii)

Basis 39.9 33.1 86.9 108.3

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

($000s)

3 Monate bis 9 Monate zum

30. 30.

September September

2017 2018 2017 2018

Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit

Mittelzufluss aus der 11,6527,01319,52615,446

Geschäftstätigkeit

Nettozinsaufwand (116) (105)(121) (187)

Gezahlte Steuern (1,418(149)(2,807(2,671)

) )

Nettozahlungsmittel aus 10,1186,75916,59812,588

betrieblicher

Tätigkeit

Mittelabfluss aus

Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen (8,056(5,23(15,57(16,010

) 4) 5) )

Mittelabfluss aus (8,056(5,23(15,57(16,010

Investitionstätigkeit ) 4) 5) )

Cashflow aus der

Finanzierungstätigkeit

Gezahlte Dividenden (964) (584)(2,416(2,345)

)

Rückzahlung der befristeten (375) (375)(1,125(1,125)

Kreditlinie )

Aktienrückkauf - - (146) -

Aktienemissionen 84 - 84 -

Nettogeldfluss aus (1,255(959)(3,603(3,470)

Finanzierungstätigkeit ) )

Nettozunahme/(-abnahme) der 807 566 (2,580(6,892)

Zahlungsmittel und )

Zahlungsmitteläquivalente

Wechselkursbedingte 145 22 75 32

Veränderungen des

Finanzmittelbestands

Nettozahlungsmittel und 10,8785,30814,33512,756

-äquivalente zu Beginn der

Periode

Nettozahlungsmittel und 11,8305,89611,8305,896

-äquivalente am Ende der

Periode

Verkürzte Konzern-Bilanz

(in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

Ungeprüft

Stand am 30. 31.

September Dezember,

,

2018 2017

Vermögenswerte

Sachanlagevermögen 95,208 82,078

Aktive latente Steuern 87 65

Summe langfristiges Vermögen 95,295 82,143

Vorräte 9,651 9,175

Geleistete Anzahlungen 924 709

Forderungen aus Lieferungen und 5,786 4,962

Leistungen und sonstige

Forderungen

Zahlungsmittel und 9,827 13,067

Zahlungsmitteläquivalente

Total Umlaufvermögen 26,188 27,913

Bilanzsumme 121,483 110,056

Passiva und Verbindlichkeiten

Aktienkapital 55,102 55,102

Reserven 142,957 143,452

Bilanzverlust (129,487) (135,287)

Den Aktionären zurechenbares 68,572 63,267

Eigenkapital

Nicht beherrschende Anteile 7,685 5,944

Total Eigenkapital 76,257 69,211

Verbindlichkeiten

Rückstellungen 3,731 3,797

Latente Steuerverbindlichkeiten 23,138 19,620

Aktienbasierte Vergütungen mit 2,320 1,826

Barausgleich

Summe langfristige 29,189 25,243

Verbindlichkeiten

Kurzfristiger Teil der 374 1,486

langfristigen

Kreditlinie

Verbindlichkeiten aus 11,628 12,660

Lieferungen und Leistungen und

sonstige

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 104 1,145

Ertragsteuern

Banküberziehung 3,931 311

Summe kurzfristige 16,037 15,602

Verbindlichkeiten

Total Verbindlichkeiten 45,226 40,845

Summe der Passiva 121,483 110,056

