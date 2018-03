IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr per 31. Dezember 2017

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr per 31. Dezember 2017

Caledonia Mining Corporation Plc: Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr per 31. Dezember 2017

St Helier, 21. März 2018: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - https://www.



youtube.com/watch?v=7aQP-cMNrOI) gibt sein Betriebs- und Geschäftsergebnis für das vierte Quartal (Q4 oder das Quartal) und das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2017 (das Jahr) bekannt. Der wichtigste Vermögenswert von Caledonia ist der rechtliche Eigentumsanteil von 49 Prozent an der Mine Blanket (Blanket) in Simbabwe. Caledonia führt im Betrieb Blanket weiterhin eine Konsolidierung durch und die nachstehenden Betriebs- und Geschäftszahlen verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf 100 %-Basis.

3 Monate zum12 Monate zuAnmerkung

m

31. Dezember 31. Dezembe

r

2016 2017 2016 2017

gefördertes Gol13.59116.42550.35156.133Gesteigerte Goldproduktion

d aufgrund Anstieg

(Unzen) d

er verarbeiteten Tonnen und

Gehalte

.

Kosten am Minen614 556 636 633 Im Jahresvergleich sind die

standort Koste

($/Unze) In n am Minenstandort stabil,

diesem fallen gegenüber Q4 2016

gesamten jedoch um 9 % geringer

Dokument aus

w ; dieser Rückgang geht auf

erden nicht die höhere Produktion in

IFRS-konforme Q4 2017 zurück, was eine

Kennzahlen Verteilung der Fixkosten

wie z.B. auf eine höhere

Kosten am Produktionsmenge

Minenstandort bedeutete

(on-mine .

cost),

nachhaltige

Gesamtkosten

(all-in

sustaining cost

) und

durchschnittli

ch erzielter

Goldpreis

(

average realize

d

gold price)

verwendet.

Nähere

Einzelheiten

zu den nicht

IFRS-konformen

Kennzahlen

entnehmen

S

ie bitte

Abschnitt 10

der MD&A.

nachhaltige Ges843 901 912 847 Die AISC in Q4 2016 fielen a

amtkosten u

($/Unzen) (AI fgrund der Anerkennung der g

SC esamten

)1

Exportförderung für 2016 im

Quartal geringer

aus

; die im Jahresvergleich nie

drigere

n AISC ergeben sich aus eine

r Verringerung der

Verwaltungsausgaben sowie

eine

r höheren Exportförderung un

d der verkauften

Unzen.

durchschnittl. 1.187 1.256 1.232 1.243 Der durchschnittlich erzielt

erzielter e Goldpreis spiegelt

Goldpreis ($/U

nze die Entwicklung des Goldprei

)1 s

es wider.

Bruttogewinn De6.888 8.411 23.49226.321Der höhere Bruttogewinn

r Bruttogewinn ergibt sich aus einem

ergibt sich Anstieg der verkauften

nach Abzug Unzen und des

der durc

hschnittlich erzielten

Lizenzgebühren, Goldpreises

Produktionskos .

ten und

Abschreibungen

, aber vor

Abzug der

Verwaltungsaus

gaben

, anderer

Einkommen,

Zinsen,

Finanzierungsk

osten und

Steuern.

auf Aktionäre e3.258 3.232 8.526 9.384 Der Anstieg des

ntfallender Nettogewinns spiegelt den

Nettogewinn höheren Bruttogewinn und

d

ie verringerten

Verwaltungskos

ten wider

Bereinigtes 41,4 48,6 98,6 135,4 Das höhere bereinigte EPS er

Ergebnis pro gibt sich

Aktie aus

( einem Anstieg des

EPS), Nettogewinn

unverwässert s für das Jahr und der

(Cent) Eliminierung des Gewinns

aus dem Verkauf von

Schatzscheinen aus dem

bereinigten EPS im Jahr

2016.

Barmittel und B14.33512.75614.33512.756Der Barbestand ist

armitteläquival weiterhin

ente ro

bust, sollte aber im

Zusammenhang mit den

gestiegenen

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen

bei

Blanket aufgrund der

Devisenknappheit in

Simbabwe gesehen

werden.

Cashflow aus 6.940 7.914 23.01124.512Cashflow aus der

betrieblicher betrieblichen Tätigkeit

Tätigkeit weiterhin

st

ark.

Chief Executive Officer Steve Curtis sagte dazu:

Ich freue mich sehr zu berichten, dass die Produktion im Jahr 2017 ein neues Rekordniveau erreichte und mit 56.133 Unzen 11,5 Prozent höher ausfiel als 2016. Die Produktionsschwierigkeiten, auf die wir im ersten Halbjahr gestoßen sind, wurden identifiziert und behoben und es war erfreulich, zu sehen, dass diese Sanierungsmaßnahmen dazu führten, dass wir bei Blanket im dritten und viertel Quartal dieses Jahr aufeinanderfolgende Produktionsrekorde erzielen konnten.

Neben der Produktionssteigerung erreichten wir auch eine Senkung unserer Kosten pro Einheit und Caledonias AISC gingen gegenüber 2016 um sieben Prozent auf 847 $ pro Unze zurück.

Diese Kombination - eine gesteigerte Produktion und geringere Kosten - sowie ein geringfügiger Anstieg des Goldpreises führten dazu, dass der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 14 Prozent stieg.

Die starke Betriebs- und Finanzleistung führten erneut zu einem sehr starken Cashflow. Im Laufe des Jahres erwirtschaftete das Unternehmen mehr als 24 Millionen $ aus der Betriebstätigkeit (2016: 23 Millionen $). Aus diesem Cashflow und diesen Barmitteln flossen 18 Millionen $ in Eigenkapitalinvestitionen, 3,5 Millionen $ in nachhaltige Investitionen und 1,5 Millionen $ in die Tilgung von Schulden; außerdem schüttete Caledonia Dividenden im Wert von 2,9 Millionen $ aus.

Im Laufe des Jahres erzielten wir bei der Umsetzung des Investitionsplans für die Mine Blanket ausgezeichnete Fortschritte. Dieser Plan zielt auf eine Steigerung der Goldproduktion auf 80.000 Unzen pro Jahr bis 2021 ab. Das Projekt Central Shaft hat eine Tiefe von 990 Metern erreicht, die Station für die zweite Förderstrecke wurde fertiggestellt und die Schachtabteufung wurde wiederaufgenommen.

Die Explorationen bei Blanket werden fortgesetzt und liefern vielversprechende Ergebnisse. Im November 2017 meldeten wir eine Hochstufung der Ressource, wobei die gemessenen und angezeigten Goldressourcen um sechs Prozent auf 714.000 Unzen erweitert wurden. Die abgeleiteten Goldressourcen stiegen um 47 Prozent auf 887.000 Unzen.

Nach der Aufwertung der Ressource haben wir den Umfang des Projekts Central Shaft erweitert: Der Schacht wird nun um zusätzliche 250 Meter bis in eine Gesamttiefe von 1.330 Metern abgeteuft. Dies ermöglicht die Erschließung von zwei weiteren Förderstrecken (zusätzlich zu den zwei bereits geplanten Strecken) und könnte die Lebensdauer der Mine Blanket möglicherweise um vier Jahre bis 2031 verlängern. Die Kosten für die Schachterweiterung und die neuen Förderstrecken belaufen sich auf etwa 18 Millionen $, ein Betrag, der deutlich geringer ist, als wenn wir diese Arbeiten nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Schachtes bis zur ursprünglichen Zieltiefe von 1.080 Metern durchgeführt hätten. Die Erweiterung des Schachtes soll das Erreichen der Zielproduktion von rund 80.000 Unzen pro Jahr bis 2021 nicht verzögern, wird aber die betriebliche Flexibilität erhöhen.

Gegen Ende 2017 kam es zu einigen wichtige politischen Entwicklungen in Simbabwe, die in der Ernennung des neuen Präsidenten gipfelten. Der neue Präsident hat bereits mehrere Erklärungen zur Lockerung der Indigenisierungspolitik und insbesondere zur Abschaffung der Indigenisierungspflicht für Goldbergbauunternehmen abgegeben. Diese Erklärungen haben nun Gesetzeskraft erlangt und die Boards von Caledonia und Blanket haben sich dementsprechend auf die Durchführung eines Bezugsrechtsangebots bei Blanket zur Einnahme von rund 4 Millionen $ geeinigt, das von Caledonias simbabwischer Tochtergesellschaft gezeichnet wird. Blanket wird den Erlös aus dem Bezugsrechtsangebot zur Förderung der Arbeiten in bestimmten Satellitenkonzessionsgebieten verwenden. Vorausgesetzt, dass die indigenen Aktionäre von Blanket ihrer Rechte entsprechend keine Aktien zeichnen, wird der Besitzanteil von Caledonia an Blanket - vorbehaltlich der Bedingungen des Bezugsrechtsangebots - voraussichtlich von 49 Prozent auf etwas über 50 Prozent steigen.

Caledonia wird außerdem die Möglichkeit prüfen, Anteile an Blanket zu erwerben, die sich derzeit im Besitz von bestimmten indigenen Aktionären befinden. Es ist jedoch unsere Absicht, jene Aktionäre, die unsere Angestellten und die örtliche Gemeinschaft vertreten (beide Gruppen halten derzeit eine Beteiligung von jeweils 10 Prozent), als Langzeitaktionäre zu halten. Etwaige Transaktionen würden den Wert der Anteile der indigenen Aktionäre an Blanket nach Abzug des Wertes ihrer ausstehenden Darlehen widerspiegeln und einer einvernehmlichen Bewertung der Anteile an Blanket unterliegen.

Ich begrüße die Gesetzesänderungen von ganzem Herzen. Sie bedeuten, dass Caledonia neue Mittel bereitstellen kann, sodass Blanket mit der Exploration und der Bewertung weiterer Projekte in Simbabwe beginnen kann. Sollte diese Investition erfolgreich sein, wird sie allen Beteiligten - einschließlich der indigenen Aktionäre von Blanket, der zukünftigen Mitarbeiter bei den neuen Projekten, der Gemeinschaften im Umfeld der neuen Projekte und der Regierung von Simbabwe - zugutekommen. Die Regierung würde von den höheren Lizenz- und Steuereinnahmen und höheren Devisenzuflüssen aufgrund der gestiegenen Goldproduktion profitieren.

Wir befinden uns an einem sehr spannenden Punkt in unserer Entwicklung. Wir generieren bereits auf dem aktuellen Produktionsniveau von über 55.000 Unzen Gold pro Jahr einen hohen Cashflow. In den nächsten zwei Jahren fließt der Großteil dieser Barmittel in den Investitionsplan bei Blanket, der, so sind wir überzeugt, den Cashflow mit der geplanten Produktionssteigerung auf 80.000 Unzen Gold pro Jahr bis 2021 weiter erhöhen wird. Sobald der Investitionsplan gegen Ende 2020 abgeschlossen ist, werden uns voraussichtlich beträchtliche Barmittel für andere Investitionen zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund gibt es sehr erfreuliche politische Entwicklungen in Simbabwe, die, so glauben wir, neue Investitionsmöglichkeiten schaffen werden.

Telefonkonferenz für die Akionäre

Auf der Webseite von Caledonia (www.caledoniamining.com) steht eine Präsentation mit den Ergebnissen von 2017 und den Aussichten für Caledonia zur Verfügung. Das Management wird am 27. März 2018 um 15 Uhr GMT eine Telefonkonferenz schalten.

Nachfolgend finden Sie Informationen zur Telefonkonferenz:

Datum: 27. März 2018

Uhrzeit: 15:00 Uhr Ortszeit in London, 16:00 Uhr Ortszeit in Johannesburg, Zürich und Frankfurt, 10:00 Uhr Ortszeit in Toronto und New York

Passwort: Caledonia

Gebührenfreie Einwahlnummer für 0800 368 2555

das Vereinigte

K

önigreich

Gebührenfreie Einwahlnummer für di1 866 966 5335

e

USA

Gebührenfreie Einwahlnummer für Sü0 800 980 512

dafrika

Gebührenfreie Einwahlnummer für Ka1 800 608 0547

nada

Internationale Standardrufnummer +44 (0) 20 3037 9299

für

a

ndere Länder

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 679 802

Maurice Mason

Tel: +44 759 078 1139

WH Ireland

Adrian Hadden/Ed Allsopp

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray

Tel: +44 207 138 3204

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die vollständige Pressemeldung inkl. Bilanz, G&V und Cash Flow Statement finden Sie hier: http://www.caledoniamining.com/pdfs/PR%2021032018.pdf

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42823

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42823&tr=1

