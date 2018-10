IRW-News: CROP Infrastructure Corp.: Hanf CBD-Farm von CROP unterzeichnet kurz vor der Ernte Lohnfertigungsvertrag zur Herstellung von CBD-Isolat

IRW-PRESS: CROP Infrastructure Corp.



: Hanf CBD-Farm von CROP unterzeichnet kurz vor der Ernte Lohnfertigungsvertrag zur Herstellung von CBD-Isolat

10. Oktober 2018 - Vancouver, British Columbia. Kanada - CROP Infrastructure Corp. (CSE: CROP) (OTC: CRXPF) (Frankfurt: 2FR) gab heute bekannt, dass seine Pächter einen Lohnfertigungsvertrag abgeschlossen haben, im Zuge dessen sie die getrocknete Hanf-CBD-Biomasse an einen Verarbeiter weiterreichen, der 50 % des Endprodukts als ISO-zertifiziertes CBD-Isolat an den Pächterbetrieb von CROP zurückgibt. Das CBD-Isolat wird unter den unternehmenseigenen Marken Hempire und Tiff CBD vertrieben, in den CannaDrink des Unternehmens integriert und als White-Label-Produkt verkauft.

Der Pächter von CROPs Hanf-Farm im Nye County in Nevada bereitet derzeit seine Ausrüstung für die anstehende Ernte vor.

CROP wird ebenfalls mit dem Lohnverarbeiter kooperieren und weitere Vereinbarungen treffen, um seine eigene ISO-Extraktionsanlage für die Produktionsmengen auszubauen, die dann 2019 auf einer mehr als 1.800 Hektar großen Fläche angebaut werden. Der Verarbeitungsbetrieb hat sich mit zahlreichen, in Kanada und den USA lizenzierten Cannabis-Anbauern beraten, um GMP- und ISO-konforme Extraktionsanlagen zu entwickeln.

Laut dem Analysten der Cannabis-Branche The Brightfield Group ist davon auszugehen, dass der Hanf-CBD-Markt bis 2022 einen Wert von 22 Milliarden Dollar erreicht.

Der CEO von CROP Herr Michael Yorke sagte dazu: Mit dem CBD-Isolat der diesjährigen Ernte können wir Produkte wie zum Beispiel die CannaDrink-Getränke versetzen und Beziehungen zu Großhändlern zu knüpfen, um uns auf 2019 vorzubereiten. Trotz der Ausgaben für die Fremdverarbeitung stellt die Aufbereitung der CBD-Biomasse zu Isolat eine beträchtliche Wertsteigerung der Ernte unseres Pächterbetriebs dar. Diese neue strategische Verbindung wird beiden Seiten neue gewinnversprechende Möglichkeiten eröffnen. Dies gilt besonders für den Ausbau unserer Extraktionsanlagen in den USA und in Europa, der unbedingt erforderlich ist, um das Potenzial der laufenden Hanf-CBD- und Cannabis-THC-Produktionen in unserem Besitz zu maximieren.

Crop verfügt über ein Portfolio von Cannabisprojekten, die Anbaugebiete in Kalifornien, zwei im US-Bundesstaat Washington, zwei in Nevada mit 2.800 Acres Nutzfläche und 3 Genehmigungsanträge für Ausgabestellen mit internationalem Fokus auf Jamaica und 2 Farmen in Italien umfassen. Zu CROPs Portfolio von Vermögenswerten gehören Canna Drink sowie ein Portfolio aus 16 Cannabis-Marken mit Vertriebsrechten in den USA und Italien für mehr als 55 Produkte.

