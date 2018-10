IRW-News: CROP Infrastructure Corp.: CROP kündigt wichtige dreijährige Liefervereinbarung über 1,5 Mio. Pfund an

IRW-PRESS: CROP Infrastructure Corp.



: CROP kündigt wichtige dreijährige Liefervereinbarung über 1,5 Mio. Pfund an

CROP kündigt wichtige dreijährige Liefervereinbarung über 1,5 Mio. Pfund an

23. Oktober 2018 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - CROP INFRASTRUCTURE CORP. (CSE: CROP) (OTC: CRXPF) (Frankfurt: 2FR) gibt heute bekannt, dass Hempire, die Marke des Unternehmens und Pächter der sich zu 49 % im Besitz des Unternehmens befindlichen CBD-Farm in Nevada, eine dreijährige Liefervereinbarung über 500.000 Pfund pro Jahr (insgesamt 1.500.000 Pfund) abgeschlossen hat. Die Lieferungen sollen im August 2019 beginnen.

Gemäß der Vereinbarung werden alle zwei Monate 50.000 Pfund CBD-Blüten (Trockengewicht) ausgeliefert werden, wobei je nach dem auf dem Analysezertifikat angegebenen CBD-Gehalt ein Preis von 36,00 bis 57,00 US-Dollar pro Pfund zuzüglich der Lieferkosten zu zahlen ist. Sollten sich die Marktbedingungen entweder zugunsten oder zum Nachteil des Unternehmens verändern, sieht der Vertrag vor, dass der Preis nicht mehr als 25 % über oder unter der Spanne von 36 bis 57 Dollar pro Pfund liegen darf.

The Brightfield Group, Analysten der Cannabisbranche, schätzt, dass der Hanf-CBD-Markt allein bis 2022 einen Wert von 22 Milliarden Dollar erreichen könnte.

Michael Yorke, CEO von CROP Infrastructure, sagte dazu: Dies ist unsere erste große Liefervereinbarung und wir fühlen uns von der Anzahl der interessierten Abnehmer bestärkt, die sich mit uns bezüglich unseres CBD-Ernteertrags im Jahr 2019 in Verbindung gesetzt haben, nachdem unsere gesamte Ernte im Jahr 2018 für die Herstellung von CBD-Isolat verwendet wird.

CROPs Anbauflächen in Nevada erstrecken sich jetzt über 1.865 Acres, wobei, wie am 24. September bekannt gegeben wurde, 1.340 Acres über Wasserrechte für die Bewässerung mit einem Pivot-Beregnungssystem verfügen. Wir schätzen, dass die Produktion unserer Pächter der CBD-Farm in Nevada nächstes Jahr etwa 2.680.000 Pfund umfassen wird, was bedeutet, dass diese eine Liefervereinbarung weniger als ein Fünftel der gesamten geschätzten Produktion 2019 der CBD-Anbauflächen in Nevada beansprucht.

Die beiden bestehenden Sorten mit bis zu 19 % CBD, die in der Saison 2018 angebaut wurden, werden 2019 zusammen mit drei weiteren Sorten mit ähnlichen CBD-Konzentrationen angepflanzt. Der Anbau und die Bewirtschaftung der Farm erfolgt gemäß den Bio-Standards, sodass das Hanf-CBD den Anforderungen der interessierten Käufer entspricht.

Über CROP

Crop Infrastructure Corp. ist an der Canadian Securities Exchange notiert, wo es unter dem Symbol CROP gehandelt wird. In den USA wird das Unternehmen unter dem Symbol CRXPF gehandelt. CROP beschäftigt sich vorwiegend mit Investitionen, Bauarbeiten sowie dem Besitz und der Verpachtung von Gewächshausprojekten im Rahmen der Bereitstellung schlüsselfertiger Immobilienlösungen für die Verpachtung erstklassiger Betriebe an lizenzierte Cannabisproduzenten und -verarbeiter. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Anbaugebiete in Kalifornien, zwei im Bundesstaat Washington, eine 1.000 Acre große Cannabisfarm in Nevada, eine 1.865 Acre große CBD-Farm, Extraktionsanlage in Nevada mit internationalem Fokus auf Jamaica und Italien sowie ein Joint Venture auf Apotheken-Anwendungen in West-Hollywood und San Bernardino.

Zu CROPs Portfolio von Vermögenswerten gehören Canna Drink, ein mit Cannabis angereichertes funktionelles Getränk, Vertriebsrechte in den USA und Italien für mehr als 55 Cannabis-Produkte und ein Portfolio aus 16 Cannabis-Marken.

Unternehmenskontakt

Michael Yorke - CEO & Director

E-Mail: info@cropcorp.com

Website: www.cropcorp.com

Telefon: 604-484-4206

6F - 535 Howe Street

Vancouver, BC, Kanada, V6C 2Z4

Büro. +1 (604) 484-4206

E-Mail. info@cropcorp.com

Web. www.cropcorp.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen; sie basieren nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus bleibt Marihuana ein Medikament der Liste I nach dem United States Controlled Substances Act von 1970. Obwohl der Kongress dem US-Justizministerium verboten hat, Bundesmittel auszugeben, um die Umsetzung der staatlichen medizinischen Marihuana-Gesetze zu behindern, muss dieses Verbot jedes Jahr erneuert werden, um in Kraft zu bleiben. Diese Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "sollte", "könnte", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "erwartet", "erwartet", "glaubt" oder "fortsetzt" oder durch deren negative oder ähnliche Abweichungen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Rendite der Farm in Nevada, die technologischen Auswirkungen der Farm in Nevada auf die Produktion, die Absicht, ihr Portfolio zu erweitern und ihren Geschäftsplan umzusetzen. Solche Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem regulatorischen und rechtlichen Rahmen für die Cannabisindustrie im Allgemeinen auf allen Ebenen der Regierung und der Zoneneinteilung, Risiken im Zusammenhang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und Börsenregeln in Bezug auf die Cannabisindustrie, Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung ihrer Interessen an ihren verschiedenen Vermögenswerten, die Fähigkeit des Unternehmens, Geschäfte zu finanzieren und ihren Geschäftsplan auszuführen, und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, eingeschränkt. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Hinblick auf diese Faktoren ausgelegt werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44955

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44955&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2272981069

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.