IRW-News: CROP Infrastructure Corp.: CROP erweitert Projekt im Bundesstaat Washington

Vancouver (British Columbia),14. März 2018. CROP Infrastructure Corp. (CSE: CROP, Frankfurt: 2FR) (CROP oder das Unternehmen) meldete heute, dass es ein Update hinsichtlich seines modernen Mega-Gewächshausprojekts im Bundesstaat Washington erhalten hat.

Die Phase-1-Bauarbeiten, bestehend aus der Vorbereitung des Standorts, einschließlich des Fundaments für zwölf eigens errichtete landwirtschaftliche Indoor-Überdachungen mit einer geplanten Fläche von insgesamt etwa 44.000 Quadratfuß, stehen kurz vor dem Abschluss. Die ersten sechs Gewächshäuser werden zurzeit errichtet und sollen in Kürze fertiggestellt werden.

Jede Phase wird zusammen mit Markenlizenzierungen und Standardarbeitsanweisungen an Pächter lizenziert.

Das Unternehmen wird in Kürze mit den Phase-2-Bauarbeiten bei der nächsten Gruppe von sechs Gewächshäusern beginnen, die für diesen Standort geplant sind, wodurch weitere 22.000 Quadratfuß an Überdachungen in Betrieb gehen werden. Durch die planmäßige Fertigstellung der Gewächshäuser wird die jährliche Produktionskapazität des Projekts auf etwa 24.000 Pfund an qualitativ hochwertigen Produkten gesteigert.

Das Mega-Gewächshausprojekt profitiert zurzeit von einem regionalen Strompreis von 0,02 US-Dollar pro Kilowattstunde, der auf internen Berechnungen des fachkundigen Beratungspartners des Unternehmens basiert und für die Pächter zu Produktionskosten von weniger als 150,00 US-Dollar pro Pfund (0,33 Dollar pro Gramm) führen sollte.

In einer entsprechenden Pressemitteilung meldet das Unternehmen außerdem, dass es bestimmten Directors, Officers, Beratern und Angestellten des Unternehmens insgesamt 5.500.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen weisen einen Ausübungspreis von 0,50 Dollar pro Aktie auf und verfallen am 13. März 2019.

Über CROP Infrastructure Corp.

CROP Infrastruktur beschäftigt sich mit Investitionen, Bauarbeiten sowie dem Besitz und der Verpachtung von Mega-Gewächshausprojekten im Rahmen der Bereitstellung schlüsselfertiger Immobilienlösungen für die Verpachtung erstklassiger Betriebe an lizenzierte Cannabisproduzenten und -verarbeiter. Das erste Projekt und Kernaktivum des Unternehmens ist sein Mega-Gewächshausprojekt, das zurzeit im Bundesstaat Washington errichtet wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen enthalten, die sich auf das Geschäft des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass sich diese als korrekt herausstellen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Erstellung dieser Pressemitteilung getätigt. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch missbilligt.

