IRW-News: CORVUS GOLD INC: Corvus Gold durchschneidet 54,9 m mit 2,7 g/t Gold, erweitert die hochgradigen Zonen und identifiziert neue Zielgebiete im Projekt Mother Lode, Nevada

Corvus Gold durchschneidet 54,9 m mit 2,7 g/t Gold, erweitert die hochgradigen Zonen und identifiziert neue Zielgebiete im Projekt Mother Lode, Nevada

Hier die wichtigsten Ergebnisse aus der Lagerstätte Mother Lode: Hervorgehobene mineralisierte Abschnitte unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 0,5 g/t Gold berechnet, bei den Abschnitten in der hochgradigen Struktur Mother Lode wurde ein Cutoff-Wert von 2 g/t angewendet.





- ML-17-005:-33,53 Meter mit 2,91 g/t Gold inkl. 10,67 Meter mit 6,27 g/t Gold (hochgradige Struktur Mother Lode)

- ML-17-007:- 54,87 Meter mit 2,70 g/t Gold inkl. 9,14 Meter mit 6,96 g/t Gold (hochgradige Struktur Mother Lode)

- ML-17-009:- 27,43 Meter mit 2,10 g/t Gold inkl. 3,05 Meter mit 6,17 g/t Gold (hochgradige Struktur Mother Lode)

7. November 2017 - Vancouver, B.C Corvus Gold Inc. (Corvus oder das Unternehmen) - (TSX: KOR, OTCQX: CORVF - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297329) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse aus drei neuen Bohrlöchern in seinem Projekt Mother Lode im Süden von Nevada erhalten hat (Tabelle 1). Die neuen Ergebnisse stammen aus dem Gebiet Main Target (Abbildung 1) sowie bestätigen und erweiterten die Bereiche Upper Zone und Lower Zone der Lagerstätte mit mächtigen Abschnitten wie 33,53 Meter mit 2,91 g/t Au in Bohrloch ML-005 und 54,82 Meter mit 2,70 g/t Au in Loch ML-17-007 (beide Abschnitte unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 0,5 g/t Gold berechnet) erneut nach Norden sowie in die Tiefe. Die hochgradigere strukturelle Zone Mother Lode wurde auch weiter nach Norden und in die Tiefe ausgedehnt: 10,67 Meter mit 6,75 g/t Au in ML-005 in nördlicher Ausdehnung und 9,14 Meter mit 6,96 g/t Au in ML17-007, der bislang tiefste Abschnitt in einer Bohrlochtiefe von ~250 Metern.

Diese aktuellen Bohrlöcher haben auch eine neue Zone mit geringem Mineralisierungsgrad im oberen Bereich von Crater Flat Tuff (Zone CF) entdeckt. Diese Oxidmineralisierung könnte nach Einschätzung des Unternehmens der Lagerstätte Sierra Blanca des Unternehmens im Konzessionsgebiet North Bullfrog sowie der Lagerstätte Secret Pass und der Lagerstätte Bullfrog im Westen ähneln. Es liegen wenige bis keine historischen Daten für die Zone CF vor, da viele Teile dieses Bereichs bei früheren Bohrungen nie analysiert wurden. Bohrloch ML17-005 endete zudem in geringgradiger Mineralisierung unterhalb des Zielgebiets Lower Zone. Dies könnte dem Unternehmen zufolge einen Hof mit geringem Mineralisierungsgrad der Deep Target Zone darunter darstellen. Corvus hat vor Kurzem eine Reihe tieferer Bohrlöcher bis in eine Tiefe von 450 Metern aufgenommen, um das Potenzial von Deep Target im primären Intrusionszentrum des Goldsystems zu bewerten.

Jeff Pontius, President und CEO von Corvus, sagte dazu: Auf Grundlage der neuesten Ergebnisse konnten wir die gesamte Goldlagerstätte Mother Lode erweitern und neue Bereiche mit Goldmineralisierung innerhalb des Systems entdecken. Die durchweg hochgradige Beschaffenheit der Lagerstätte Mother Lode ist typisch für eine große, intrusionsbezogene, in Sedimente gelagerte Lagerstätte. Die Kontinuität der hochgradigen strukturellen Zone Mother Lode ist darüber hinaus sehr ermutigend, da sie mit zahlreichen 10 Meter langen Abschnitten mit mehr als 5 g/t Gold einen Erzkörper beachtlicher Größe beschreibt, der weiterhin nach Norden und entlang des Einfallwinkels offen ist. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41365/KOR-NR17-17__MLP_Drill_Results_Nov_07_2017_Final_DEnewPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Lageplan mit den aktuellen Bohrlöchern im Projekt Mother Lode

Tabelle 1 Bedeutende Ergebnisse der Phase-I-Bohrungen im Hauptzielgebiet bei Mother Lode (Bei den gemeldeten Abschnitten handelt es sich nicht um wahre Mächtigkeiten, da derzeit nicht genügend Daten vorliegen, um die wahre räumliche Ausrichtung zu berechnen. Die mineralisierten Abschnitte wurden unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 0,3 g/t Gold berechnet.)

Bohrloch von (bis (m)AbschnittGold SilberHinweis Nr. m (m) (g/t)(g/t) ) Übergang von U ML-17-005150,8213,36 62,48 2,10 1,07 pper 8 zu Lower Zone

inkl. 152,4163,07 10,67 6,27 3,05 strukturelle 0 Zone

ML

230,1240,79 10,67 0,46 0,82 Hof mit gering 2 gradiger Mineralisieru ng eines

090 Grad 281,9289,56 7,62 0,38 2,05 möglichen A 4 tiefen zimut 50 Zielgebiets Grad ? Neigung

Bohrloch von bis AbschnGold SilberHinweis Nr. (m) (m) itt (g/t) (g/t)

(m)

ML-17-007137,16179,8342,67 1,82 0,93 Upper Zone

210,31265,1854,87 2,70 2,48 Lower Zone

inkl. 246,89256,039,14 6,96 4,48 strukturelle Zone ML

090 Grad Azimut 281,94284,993,05 0,51 3,98 mögliches 50 Grad tiefes Neigung Zielgebiet ?

Bohrloch von bis AbschnGold SilberHinweis Nr. (m) (m) itt (g/t) (g/t)

(m) ML-17-009 114,30131,0616,76 0,39 0,28 neue Zone CF

138,68225,5586,87 1,44 1,07 Upper Zone

inkl. 143,26146,303,05 6,17 1,31 strukturelle Zone ML

090 Grad 269,75284,9915,24 0,97 6,30 Lower Zone (au Azimut fgegebenes -65 Loch Grad ) Neigung

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Jeffrey A. Pontius (CPG 11044) hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen, welche die Basis für diese Pressemeldung bilden, beaufsichtigt und deren Veröffentlichung genehmigt. Herr Pontius steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Corvus, da er CEO & President des Unternehmens ist und sowohl Stammaktien als auch Incentive-Aktienoptionen besitzt.

Carl E. Brechtel, (Nevada PE 008744 und eingetragenes Mitglied 353000 von SME), hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die Umsetzung der in dieser Pressemeldung beschriebenen Arbeiten koordiniert und deren Veröffentlichung genehmigt. Herr Brechtel steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Corvus, da er COO des Unternehmens ist und sowohl Stammaktien als auch Aktienoptionen für Mitarbeiter besitzt.

Für die Planung und Beaufsichtigung der Arbeiten bei Mother Lode war Mark Reischman, Explorationsleiter für Nevada bei Corvus Gold, zuständig. Er ist für sämtliche Arbeitsbereiche, einschließlich Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung, verantwortlich. Die am Projekt beteiligten Mitarbeiter haben alle Proben vor Versiegelung und Transport protokolliert und nachverfolgt. Im Rahmen der Qualitätskontrolle wird den einzelnen Probenlieferungen zertifiziertes, standardisiertes Referenzmaterial in Form von Blindproben sowie Leerproben hinzugefügt. Alle Probenlieferungen werden versiegelt und zur Aufbereitung und zur Analyse in das Labor von American Assay Laboratories (AAL) in Reno, Nevada verbracht. Das Qualitätssystem von AAL erfüllt die Kriterien der internationalen Normen ISO 9001:2000 und ISO 17025:1999. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Reagenzien-Leerproben, Referenzmaterial und Probenreplikaten kontrolliert. Zuletzt werden repräsentative Duplikate (Blindproben) entweder an AAL oder an ein ISO-zertifiziertes Drittlabor zur weiteren Qualitätskontrolle übergeben.

Über die Projekte North Bullfrog & Mother Lode in Nevada

Corvus besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Projekt North Bullfrog, das sich über eine Grundfläche von rund 72 km² im Süden Nevadas erstreckt. Die Liegenschaft setzt sich aus einer Reihe von privaten Schürfrechten mit patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen und 865 nicht patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen zusammen. Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastruktur; es grenzt unmittelbar an eine wichtige Straßenverbindung und ist mit einer Stromversorgung und umfangreichen Wasserrechten ausgestattet. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine kontrollierende Beteiligung an 65 nicht patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen im Projekt Mother Lode, das eine Grundfläche von 522 Hektar umfasst und sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens befindet.

Über Corvus Gold Inc.

Corvus Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich bei seinen Aktivitäten auf die Projekte mit kurzfristig förderbaren Gold- und Silbervorkommen in den Regionen North Bullfrog und Mother Lode die in Nevada konzentriert. Darüber hinaus ist das Unternehmen über Gebührenbeteiligungen auch in anderen Explorationskonzessionen in Nordamerika mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen investiert. Corvus hat die Absicht, seinen Unternehmenswert durch Neuentdeckungen und durch die Erweiterung seiner Projekte zu steigern, um in einem in Wachstum begriffenen Gold- und Silbermarkt optimal von der Entwicklung des Aktienkurses zu profitieren.

Im Auftrag von Corvus Gold Inc.

(gezeichnet) Jeffrey A. Pontius Jeffrey A. Pontius, President & Chief Executive Officer

Ansprechpartner: Ryan Ko Investor Relations E-Mail: info@corvusgold.com Tel: 1-844-638-3246 (gebührenfrei) oder (604) 638-3246

Corvus Gold Inc. Suite 1750, 700 West Pender St. Vancouver, British Columbia CANADA V6C 1G8 Tel: +1 (604) 638-3246 info@corvusgold.com www.corvusgold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zu folgenden Themen: die schnelle und effektive Erschließung des Potenzials unseres Projekts Mother Lode; Potenzial für neue Lagerstätten und erwartete Potenzialsteigerungen eines Systems; geplanter Inhalt, Beginn und Kosten von Explorationsprogrammen; erwartete Ergebnisse der Explorationsprogramme; Entdeckung und Abgrenzung von Rohstofflagerstätten/Ressourcen/Reserven; Möglichkeit der Erschließung zahlreicher hochgradiger Zonen vom Typ der Zone YellowJacket; die Überzeugung des Unternehmens, dass die im WhittleTM-Grubenoptimierungsprozess verwendeten Parameter realistisch und angemessen sind; Möglichkeit der Entdeckung weiterer hochgradiger Erzgänge oder weiterer Lagerstätten; Möglichkeit der Erweiterung der laut Schätzung bestehenden Ressourcen im Projekt North Bullfrog; und Möglichkeit der Förderung oder Produktion bei North Bullfrog. Angaben zu Mineralressourcenschätzungen könnten insofern auch als zukunftsgerichtete Aussagen gelten, als es sich dabei um Prognosen im Hinblick auf die im Rahmen der Erschließung und Förderung aus einer Rohstofflagerstätte zu entdeckende Mineralisierung handelt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnlichen Ausdrücken, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Grund dafür können verschiedene Faktoren sein, wie z.B. Unterschiede in der Art, der Beschaffenheit und der Größe der vorliegenden Rohstofflagerstätten; Schwankungen im Markpreis von Mineralprodukten, die das Unternehmen herstellt oder deren Herstellung geplant ist; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die notwendigen Genehmigungen, Zulassungen oder Autorisierungen für seine Aktivitäten in den Konzessionsgebieten zu erhalten; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Rohstoffe aus seinen Konzessionen erfolgreich und in profitabler Weise herzustellen; das geplante Wachstum; die Aufbringung erforderlicher Mittel bzw. die Umsetzung seiner Geschäftsstrategien; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die im mittels Formular 10 K eingereichten Jahresbericht 2016 des Unternehmens, in der aktuellen MD & A (die bestimmten Wertpapierbehörden in Kanada vorgelegt wird) und in den zuletzt bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen veröffentlicht wurden. Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf der Webseite www.sedar.com verfügbar. Einreichungen bei der SEC können unter www.sec.gov abgerufen werden. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen - einschließlich die Fachberichte zu den Mineralkonzessionen des Unternehmens - zu prüfen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

