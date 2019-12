IRW-News: CBD Global Sciences, Inc. : CBD Global Sciences unterzeichnet Vereinbarung zum Ausbau des Produktvertriebs von Aethics

IRW-PRESS: CBD Global Sciences, Inc. : CBD Global Sciences unterzeichnet Vereinbarung zum Ausbau des Produktvertriebs von Aethics

Denver, Colorado, 11. Dezember 2019 - CBD Global Sciences, Inc. (CSE:CBDN) (Frankfurt: GS3), "CBD Global" oder das "Unternehmen"), erweitert heute seine Marke Aethics durch einen Vertriebsvertrag mit einem führenden Unternehmen für spezialgetränke und gesunde lifestyle-Produkte. Diese Vereinbarung erweitert den Zugang zu traditionellen Einzelhandels -, e-commerce-und anderen versorgungskanälen auf nationaler Ebene.





Diese Gelegenheit wird den Vertrieb von Aethics-Produkten mit einigen der weltweit größten Einzelhändler in den Komfort-und massenmarktkanälen erhöhen. Die erste Produktdistribution wird die kürzlich angekündigte Linie mit CBD-Schaumgetränken und mit Relax and Revive CBD-Schaumgetränken umfassen. "Diese Vereinbarung wird unsere Wettbewerbsfähigkeit im wachstumsstarken Segment der Kategorie alkoholfreier Sekt erweitern", sagte Brad Wyatt, CEO von CBD Global Sciences.

Wyatt fügte hinzu: CBD Global Sciences hat eine sehr positive Reaktion auf unsere mit CBD infundierte Hydratationslinie verzeichnet, einschließlich unseres aromatisierten Sprudelwassers (das in drei Geschmacksrichtungen erhältlich ist, einschließlich Zitronen-Limette, Beeren und Grapefruit) und unserer mit Relax and Revive CBD infundierten Sprudelschüsse. Wir freuen uns über die Aussichten für weiteres Wachstum in diesen expandierenden Märkten für Spezialgetränke.

ÜBER CBD GLOBAL SCIENCES INC.

CBD Global Sciences, Inc. ist ein vertikal integrierter Hanf-basierter CBD-Produzent, -Extraktor und - Marken-Investitionsvehikel, der derzeit zwei Produktkategorien besitzt, die unter dem Namen AETHICS (www.aethics.com) und CANNAOIL (www.cannaoilshop.com) vermarktet werden, darunter CBD-ÖlTinkturen (flüssige Produkte), CBD-Kapseln, CBD-Topicals.

CBD Global Sciences Hanf-basierte CBDExtrakte werden über ausgewählte Distributoren, Ziegel- und Mörtelhändler und online verkauft. CBD Global Sciences baut über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Strasburg Pharms bewässertes Land in Colorado an und betreibt es, das Hanf mit ausschließlich natürlichem Wasser, Boden, Sonne und Nährstoffen aus Colorado anbaut und NIE mit Pestiziden oder Chemikalien besprüht wird. Unsere Genetik wird von Hand ausgewählt und gepflegt, um das beste Cannabinoidprofil mit extrem hohem CBD-Wert zu präsentieren. Die von CBD Global Sciences betriebene Extraktions- und Verarbeitungsanlage befindet sich ca. 40 Minuten von der Farm entfernt.

