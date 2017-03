IRW-News: CANABO MEDICAL INC: Canabo eröffnet Klinik in London und kündiget die Veröffentlichung seiner ersten Beobachtungsstudie an

Weitere Suchergebnisse zu "Canabo Medical":

IRW-PRESS: CANABO MEDICAL INC: Canabo eröffnet Klinik in London und kündiget die Veröffentlichung seiner ersten Beobachtungsstudie an

Canabo eröffnet Klinik in London und kündiget die Veröffentlichung seiner ersten Beobachtungsstudie an

30. März 2017 - London, Ontario - Canabo Medical Inc.



(TSX-V:CMM) (OTCQB:CAMDF) (Canabo oder das Unternehmen) freut sich, die Eröffnung seiner 15. Klinik in London (Ontario) bekannt zu geben. Die Adresse unserer neuen Versorgungseinrichtung in London ist 130 Thompson Road.

Canabo freut sich, ebenfalls zu berichten, dass Dr. Neil Smith, Executive Chairman, die Ergebnisse aus der Beobachtungsstudie des Unterenhmens auf einer Veranstaltung des Canadian Consortium for the Investigation of Cannabinoids (CCIC) zum Thema Cannabinoids in Clinical Practice am 6. und 7. April 2017 in Toronto vorstellen wird. Die Präsentation wird sich auf die Beobachtungen zum Benzodiazepinkonsum unter Patienten von Canabo konzentrieren. Das Unternehmen beobachtet aktuell mehr als 1.500 Patienten, die eine Therapie mit medizinischen Cannabinoiden bei gleichzeitiger Behandlung mit Benzodiazepin begonnen haben.

Dr. Smith sagte dazu: Wir betrachten die Veröffentlichung unseres ersten Forschungsberichtes als einen Meilenstein - nicht nur für Canabo, sondern für die gesamte medizinische Cannabisindustrie. Wir erwarten, dass die Ergebnisse unserer ersten Studie für die medizinische Fachwelt Bedeutung haben werden, da eine große Anzahl der Patienten vollständig auf Benzodiazepin verzichten konnten, während sie von uns behandelt werden.

Zu den Verfassern der Studie gehören:

Dr. Andrew Davis, PhD Dr. Andrew Davis erlangte seinen Ph.D. und M.A. in Wirtschaftswissenschaften an der University of Rochester, wo er ein Sproull Fellowship und ein Lionel McKenzie Fellowship erhielt, und seinen B.Sc. von der Memorial University in Newfoundland. Dr. Davis präsentiert regelmäßig Forschungsergebnisse auf verschiedenen Tagungen und Konferenzen, einschließlich der Tagung der Canadian Economics Association, deren Mitglied er ist. Zuletzt erschien einer seiner Artikel in der Fachzeitschrift Economic Modelling.

Dr. Danial Schecter, MD, CCFP Dr. Schecter ist Mitbegründer der Cannabinoid Medical Clinic (CMClinic) und ist als Hausarzt tätig. Als anerkannter medizinischer Experte auf dem Gebiet der Verschreibung von Cannabinoiden und medizinischem Marihuana hat Dr. Schecter zahlreiche Vorträge vor anderen Ärzten gehalten und Bildungsprogramme zu diesem Thema entwickelt.

Dr. Michael Verbora, MBA, MD, CCFP Dr. Michael Verbora absolvierte sein Medizinstudium an der University of Western Ontario und erlangte einen Master of Business Administration (MBA) an der Odette School of Business. Dr. Verbora hat bislang über zweitausend Beratungsgespräche für Cannabinoid-Therapien geführt. Zudem hielt er auf der jährlichen Tagung zu Schmerztherapien des Ontario College of Family Physicians in Windsor einen Vortrag über Cannabinoid-Therapien. Dr. Verbora ist ein Mitglied des Canadian Consortium for the Investigation of Cannabinoids (CCIC), von Doctors for Responsible Access (DRA) und der Canadian Pain Society (CPS).

Dr. Mark Taylor, MD, FRCS(C), FACS Dr. Mark Taylor ist Professor und interimistischer Leiter der Fakultät für Otolaryngologie, Kopf- und Halschirurgie an der Dalhousie University. Dr. Taylor hat zusätzlich zu seiner praktischen Ausbildung 15 Jahre Erfahrung als Kopf- und Halschirurg in Halifax. Sein Praxisschwerpunkt liegt auf Onkologie im Kopf- und Halsbereich sowie plastischer Gesichts- und rekonstruktiver Chirurgie als staatlich geprüfter Facharzt. Dr. Taylor hat mehr als 150 von Experten begutachtete Publikationen verfasst und hat ein besonderes Interesse an der Forschung auf dem Gebiet der Cannabinoid-Therapien.

Canabo ist Inhaber und Betreiber von 15 medizinischen Versorgungseinrichtungen auf Cannabinoidbasis, die zu den anerkanntesten und größten Versorgungseinrichtungen dieser Art mit Überweisungspflicht in Kanada zählen. Seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2014 verfügt Canabo mittlerweile über Klinikstandorte in Toronto, Barrie, St. Catharines, Burlington, Stoney Creek, Ottawa, Hamilton, London, Halifax, St. Johns, Moncton, Kingston, Edmonton, Calgary und Chilliwack. Das Unternehmen plant im Jahr 2017 die Errichtung von 7 weiteren Versorgungseinrichtungen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frau Madeline Whittaker Telefon: +1(902) 334-1700 E-Mail: media@cmclinic.ca www.canabocorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Canabo

Abgesehen von historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche die aktuellen Erwartungen von Canabo Medical Inc. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Canabo erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch, dass das Unternehmen das erforderliche Kapital aufbringen kann, die erfolgreiche und termingerechte Eröffnung von Kliniken, regulatorische Änderungen, Wettbewerb, Genehmigungen sowie andere geschäfts- und branchenspezifische Risiken.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung basieren außerdem auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln lediglich die Auffassungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und werden angeführt, um potenziellen Anlegern bessere Einblicke in die Geschäftstätigkeit von Canabo zu vermitteln; für andere Zwecke sind sie aber möglicherweise ungeeignet. Canabo ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die vom Unternehmen oder in dessen Namen von Zeit zu Zeit in schriftlicher oder mündlicher Form geäußert werden, zu aktualisieren - es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und sollten sich von einem professionellen Investmentberater beraten lassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Leser werden außerdem davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39336 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39336&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1348001019

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.