IRW-News: Brookside Energy Limited: Brookside Betriebsupdate von Bohrloch Jewell - Mehrstufige Stimulation im Gange

Perth, Westaustralien - 11. August 2021 - Brookside Energy Limited (ASX: BRK) (FWB: 8F3) (Brookside oder das Unternehmen) freut sich, die Aktionäre und Anleger über den aktuellen Stand der betrieblichen Aktivitäten im Bereich der Sprengbohrung Jewell 13-12-1S-3W SXH1 (Jewell Well) zu informieren.



Jewell Well liegt in Brooksides Zielzone SWISH (SWISH Area of Interest/SWISH AOI), die sich wiederum im ertragreichen Anadarko-Becken (Abbildung 3) befindet.

HÖHEPUNKTE

- Liberty Oilfield Services (Liberty) hat die mehrstufige hydraulische Stimulation des Bohrlochs Jewell vorbereitet und gestartet. Es wird geschätzt, dass diese Phase der Abschlussarbeiten etwa sieben bis zehn Tage dauern wird.

- Die Gaspipeline zum Anschlusspunkt an der Vertriebsleitung von DCP Midstream LP (DCP) wurde nun an Produktionsanlagen am Standort des Bohrlochs Jewell angeschlossen.

Aktuelle Betriebe

Liberty hat die Montage und den Test der Stimulationsausrüstung abgeschlossen. Die mehrstufigen hydraulischen Stimulationsarbeiten am Bohrloch Jewell haben begonnen (Abbildungen 1 und 2).

Bei diesen Plug and Perforate-Arbeiten wird jede Stufe einzeln behandelt, bevor zur nächsten Stufe, von unten beginnend, übergegangen wird. Es wird geschätzt, dass dieser Schritt der Abschlussarbeiten etwa sieben bis zehn Tage in Anspruch nehmen wird.

Die Gaspipeline vom Bohrloch Jewell zum Anschlusspunkt an eine Vertriebsleitung von DCP steht kurz vor dem Abschluss und ist nun an die Produktionsanlagen am Standort des Bohrlochs Jewell angeschlossen.

Alle Arbeiten wurden sicher und ohne Zwischenfälle abgeschlossen.

Geplante Arbeiten

Abschluss der mehrstufigen hydraulischen Stimulationsarbeiten

Demontage der Stimulationsausrüstung, Montage des Spulenrohrs und Ausfräsen der Isolationspfropfen für jede Stufe sowie Beginn der Zirkulations- und Reinigungsarbeiten

Beginn der Rückgewinnung der hydraulischen Stimulationsflüssigkeit aus dem Bohrloch

Diese letzte Phase der gesamten Abschlussarbeiten (Entfernung der Isolationspfropfen, Reinigung und Rückgewinnung der Stimulationsflüssigkeit) wird voraussichtlich etwa 14 bis 20 Tage in Anspruch nehmen.

Vollständiger Anschluss der Gaspipeline an die örtliche Vertriebsleitung, Test und Inbetriebnahme

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60927/BRK_11082021_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Panoramablick auf die Ausrüstungen für den Abschluss des Bohrlochs Jewell, beginnend mit der mehrstufigen hydraulischen Stimulation

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60927/BRK_11082021_DEPRcom.002.jpeg

Abb. 2: Lieferung von Fertigstellungssand zum Standort des Bohrlochs Jewell

Hintergrund

Brookside baut seine erstklassige Position im Zielbereich SWISH AOI, der sich im begehrten Sycamore-Woodford Trenaad im südlich gelegenen SCOOP Play des weltberühmten Anadarko-Beckens befindet, weiter aus. Brookside hat in seinen drei Erschließungszonen / DSUs (Jewell, Flames, Rangers), die das Unternehmen im Zielbereich SWISH AOI kontrolliert, ein potenziell 5 Jahre dauerndes Erschließungsbohrprogramm mit mehr als 20 Bohrlöchern eingeleitet, um eine nach konservativer Schätzung prospektive Resource In der ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 17. November 2020 finden Sie nähere Informationen zu den prospektiven Ressourcen. Seit dieser Pressemitteilung hat es bei den prospektiven Ressourcen keine wesentliche Änderung gegeben.

von 11.606.000 Barrel Öl netto (beste Schätzung, risikofrei) zu erschließen.

Vorsorglicher Hinweis zu nicht nachgewiesenen Ressourcen

Die geschätzten Erdölmengen, die durch die Durchführung zukünftiger Erschließungsprojekte potenziell gefördert werden können, beziehen sich auf unentdeckte Vorkommen. Diese Schätzungen sind sowohl mit einem Entdeckungsrisiko als auch mit einem Erschließungsrisiko verbunden. Für die Ermittlung des Vorhandenseins einer signifikanten Menge potenziell beweglicher Kohlenwasserstoffe ist eine weitere Beurteilung und Evaluierung erforderlich.

Die ersten Bohrlöcher im Zielbereich SWISH AOI sind auf eine der beiden vorrangigen Förderformationen des Zielbereichs SWISH AOI gerichtet, nämlich auf die Formation Sycamore. Die Sycamore-Formation liefert in nahegelegenen Offset-Bohrungen weiterhin eine hervorragende, nachhaltige Produktivität. Bis heute hat das von Continental Resources, Inc. (Continental) (NYSE: CLR) betriebene Bohrloch Flash 1-8-5MXH (das sich ~3 Meilen westlich der Jewell DSU befindet) ~580.000 BOE in ca. 19 Monaten produziert, was beträchtlich höher ist als die konservative Schätzung von Brookside für das Jewell-Bohrloch (siehe Abbildung 4). Hinweis - Brookside hält keine Anteile an der Flash 1-8-5MXH-Bohrung und legt diese Produktionsergebnisse nur zu Informationszwecken vor.

Zukünftige Bohrungen werden auch auf die Woodford-Formation abzielen, die ebenso wie die Sycamore-Formation in nahegelegenen Offset-Bohrungen weiterhin eine hervorragende, nachhaltige Produktivität aufweist. Bis heute hat ein weiteres von Continental betriebenes Bohrloch Courbet 1-27-22XHW (die sich ~1 Meile südwestlich der Jewell DSU befindet) ~430.000 BOE in etwa 14 Monaten Hinweis - Brookside hält keine Anteile an der Courbet 1-27-22XHW-Bohrung und legt diese Produktionsergebnisse nur zu Informationszwecken vor.

produziert. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, ist die Produktionsrate des Courbet-Bohrlochs deutlich höher als die konservative Schätzung von BRK für das Jewell-Bohrloch.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60927/BRK_11082021_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: SWISH-Aktivitätskarte, die die Lage der Brookside DSUs zeigt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60927/BRK_11082021_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Kumulative Ölproduktion der Flash-Bohrung bis dato (Barrel Öl) über Zeit (Monat) im Vergleich zur Ölproduktion der Jewell-Bohrung. Brookside war sehr konservativ mit seiner geschätzten Produktion für das Jewell-Bohrloch, die aus der Sycamore-Formation produziert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60927/BRK_11082021_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Kumulative Ölproduktion des Courbet-Bohrlochs bis dato (Barrel Öl) über Zeit (Monat) im Vergleich zu der Ölproduktion des Jewell-Bohrlochs. Brookside war sehr konservativ mit seiner geschätzten Produktion für das Jewell-Bohrloch, das aus der Woodford-Formation produziert.

Autorisierung:

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Brookside Energy Limited zur Veröffentlichung genehmigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und andere Haftungsausschlüsse

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind lediglich Prognosen und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die außerhalb der Kontrolle von Brookside Energy Limited (Brookside Energy oder das Unternehmen) liegen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören Rohstoffpreise, Währungsschwankungen, wirtschaftliche und finanzielle Marktbedingungen in verschiedenen Ländern und Regionen, Umweltrisiken und gesetzliche, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, politische Risiken, Projektverzögerungen oder -entwicklungen, Genehmigungen und Kostenschätzungen. Die tatsächlichen Werte, Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in dieser Mitteilung ausgedrückt oder impliziert werden. In Anbetracht dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Vorbehaltlich weiter bestehender Pflichten nach geltendem Recht und den ASX-Kotierungsrichtlinien übernimmt Brookside Energy keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu berücksichtigen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage beruht.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien in irgendeinem Rechtsgebiet dar. Aktionäre sollten sich nicht auf diese Mitteilung verlassen. Diese Mitteilung berücksichtigt nicht die besonderen Anlageziele, finanziellen Mittel oder sonstigen relevanten Umstände einer Einzelperson, und die Meinungen und Empfehlungen in dieser Mitteilung sind nicht als Empfehlungen bestimmter Anlagen für bestimmte Personen gedacht. Alle Wertpapiertransaktionen sind mit Risiken verbunden, zu denen (unter anderem) das Risiko nachteiliger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen gehört.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. darauf, alle Informationen zu enthalten, die ihre Empfänger benötigen, um sich ein fundiertes Urteil über Brookside Energy zu bilden. Sie sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und ihre eigene Analyse durchführen, um sich von der Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen und Meinungen zu überzeugen.

Soweit gesetzlich zulässig, gibt das Unternehmen keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen, Meinungen, Schätzungen, Prognosen oder sonstigen Darstellungen. Es wird keine Verantwortung für Fehler oder Versäumnisse in dieser Mitteilung übernommen, die auf Fahrlässigkeit oder andere Gründe zurückzuführen sind.

ÜBER BROOKSIDE ENERGY LIMITED

Brookside Energy ist eine australische Aktiengesellschaft, die an der australischen Börse (ASX: BRK) und der Frankfurter Börse (8F3: FSE) notiert ist. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet, um sich auf die Region des US-Mittelkontinents zu konzentrieren, wo wir dank unserer tiefgreifenden und geschätzten Beziehungen mit lokalen Kommunen zusammenarbeiten können, um nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung durch die sichere und effiziente Entwicklung von Energieanlagen zu gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung und nicht auf die Exploration und generiert Shareholder Value durch einen disziplinierten Portfolio-Ansatz beim Erwerb und der Erschließung von Öl- und Gasvorkommen sowie bei der Verpachtung und Erschließung von Landflächen. Die US-Tochtergesellschaft des Unternehmens und operative Managerin Black Mesa ist eine erfahrene Betreiberin des mittleren Kontinents, die Chancen identifiziert und die Erschließung für Brookside durchführt. Unser Geschäftsmodell sorgt für eine effektive Risikoverteilung und bietet kommerzielle Anreize, um den Wert für beide Parteien zu maximieren.

Web: http://brookside-energy.com.au

ÜBER BLACK MESA ENERGY, LLC

Black Mesa Energy, eine von Brookside Energy kontrollierte Tochtergesellschaft, ist ein in Tulsa ansässiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die profitable Erschließung von Erdöl-Liegenschaften in der Ölprovinz der Mitte der kontinentalen USA konzentriert. Unser straffes und hochspezialisiertes Technik- und Betriebs-Team ist bestrebt attraktive Renditen für unsere Investoren und Aktionäre zu erzielen, indem es qualitativ hochwertige Öl- und Gasvorkommen entwickelt und bohrt. Die Gründer von Black Mesa haben mehr als 30 Jahre lang in Unternehmen gearbeitet, die sie zuvor gegründet hatten, darunter Medallion Petroleum, InterCoast Energy und Brighton Energy. Im Laufe seiner Karriere hat das Black Mesa-Team Hunderte von horizontalen Bohrungen und Tausende von vertikalen Bohrungen in zahlreichen Öl- und Gasbecken in der Mitte des Kontinents abgeteuft. Zusätzlich zum finanziellen Rückhalt durch die Aktionäre von Black Mesa arbeitet Black Mesa bei größeren Projekten mit externen Investoren zusammen, indem es eine direkte Beteiligung an der Konzession anbietet.

Web: http://www.blkmesa.com

GLOSSAR

APO WI After pay out working interest /Nach

Auszahlung der

Betriebsbeteiligung

AFIT After Federal Income Tax / Nach Abzug der

staatlichen

Einkommensteuer

AOI Area of Interest / Interessengebiet

BBL Barrel

BFIT Before Federal Income Tax / Vor Abzug der

staatlichen

Einkommensteuer

BOE Barrels of Oil Equivalent / Öläquivalent

COPAS Council of Petroleum Accountants

Societies / Rat der

Erdöl-Wirtschaftsprüfer

DevelopmenDevelopment Unit (Entwicklungseinheit)

t Unit or oder Drilling Spacing Unit (Einheit

DSU/ Bohrabstand) beschreibt das geografische

Entwicklu Gebiet, in dem ein erstes Öl- und/oder

ngseinheit Gas-Bohrloch ausgeführt wurde und in dem

oder aus der geologischen Formation in

Einheit bestimmten, aufgelisteten Abständen

Bohrabsta produziert wurde. Die Spacing Unit

nd vergemeinschaftet alle Inhaber von

Beteiligungen zum Zwecke der Teilung von

Öl- und/oder Gasproduktion aus den

Bohrlöchern in der Einheit. Eine Spacing

Order (Abstandsordnung) legt die Größe

der Einheit fest, benennt die in der

Einheit enthaltenen Formationen;

unterteilt die Besitzverhältnisse in der

Einheit in Bezug auf die Formationen in

Royalty-Beteiligung und

Betriebsbeteiligung. Nur ein Bohrloch

kann in einer gemeinsamen Förderquelle

gebohrt und abgeschlossen werden.

Zusätzliche Bohrlöcher können in einer

Development Unit gebohrt werden, aber

nur nachdem eine Verordnung zur erhöhten

Dichte von der Oklahoma Corporation

Commission erlassen

wurde.

Force Die Oklahoma Corporation Commission ist

Pooled/ berechtigt, Abstände von Bohrlöchern und

Bohreinheiten in einer gemeinsamen

Gebündelte Förderquelle von Kohlenwasserstoffen

Pooling oder einer anderen gemeinsamen

Förderquelle festzulegen. Sobald die

Einheit festgelegt ist, kann die

Kommission die Interessen aller

Eigentümer, die Anteile an dieser

Einheit besitzen und die sich nicht

freiwillig an der Entwicklung dieser

Einheit beteiligt haben, zwangsweise

zusammenführen.

MBOE 1,000 barrels of oil equivalent / 1.000

Barrel

Öläquivalent

Mcf 1,000 cubic feet / 1.000 Kubikfuß

MMBOE 1,000,000 barrels of oil equivalent / 1

Million Barrel

Öläquivalent

NPV10 Net present value of future net revenue/

Barwert der zukünftigen Nettoeinnahmen

unter Verwendung eines Diskontsatzes von

10 %

NRI Net Revenue Interest / Nettozinsertrag

PDP Proved Developed Producing Reserves /

Nachgewiesene erschlossene produzierende

Reserven

Pooling Die Pooling-Vereinbarungen ermöglichen

Agreement die Entwicklung von Öl- und

s Gas-Bohrlöchern und Bohreinheiten. Diese

/Pooling- bindenden Pooling-Vereinbarungen werden

Vereinbaru zwischen dem Unternehmen und den

ngen Betreibern abgeschlossen

ProspectivVoraussichtliche Ressourcen sind die

e Mengen an Erdöl, die zu einem bestimmten

Resource/ Termin als potenziell aus unentdeckten

Voraus-sic Anlagerungen rückgewinnbar geschätzt

htliche werden

Ressource

PUD Proved Undeveloped Reserves /

Nachgewiesene unerschlossene

Reserven

Reserve Diese Reservenkategorien werden nach den

Categorie Messwerten 1P, 2P und 3P summiert, die

s/ alle Reservenarten beinhalten:

Reservenka

tegorien · 1P-Reserven = nachgewiesene Reserven

(nachgewiesene erschlossene Reserven +

nachgewiesene unerschlossene

Reserven).

· 2P-Reserven = 1P (nachgewiesene

Reserven) + wahrscheinliche Reserven,

daher nachgewiesen UND

wahrscheinlich.

· 3P-Reserven = die Summe aus 2P

(nachgewiesene Reserven +

wahrscheinliche Reserven) + mögliche

Reserven, alle 3Ps nachgewiesen UND

wahrscheinlich UND

möglich

STACK Sooner Trend Anadarko Basin Canadian and

Kingfisher Counties - Öl- und

Gas-Projekt im Anadarko Basin,

Oklahoma

SCOOP South Central Oklahoma Oil Province - Öl-

und Gas-Projekt im Anadarko Basin,

Oklahoma

SWISH AOI Beschreibung des Interessengebiets

Brookside im Projekt SCOOP

Working Beteiligung an einem Pachtobjekt, die den

Interest/ Inhaber zur Exploration, Bohrung und Öl-

und Gasproduktion in einem Teil der

Betriebsbe Liegenschaft berechtigt. Inhaber von

teiligung Betriebsbeteiligungen sind verpflichtet,

entsprechend anteilige Kosten in Bezug

auf Pacht, Bohrarbeiten, Produktion und

Betrieb eines Bohrlochs oder einer

Einheit zu zahlen.

