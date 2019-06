IRW-News: Bougainville Ventures Inc. : Bougainville und ESEV R&D beginnen mit dem Formulierungsprozess für einen CBD-Energy-Drink

IRW-PRESS: Bougainville Ventures Inc.



: Bougainville und ESEV R&D beginnen mit dem Formulierungsprozess für einen CBD-Energy-Drink

VANCOUVER, British Columbia, 13. Juni 2019 - BOUGAINVILLE VENTURES INC. (Bougainville oder das Unternehmen) (CSE:BOG) (Frankfurt:8BV). Die Unternehmensleitung freut sich in Bezugnahme auf das Abkommen über eine gesponserte Forschungstätigkeit in Israel, das in der Pressemeldung des Unternehmens am 14. Mai 2019 angekündigt wurde, bekannt zu geben, dass das Unternehmen an ESEV R&D eine Anzahlung von 10 % geleistet hat, um den Formulierungsprozess für das wasserlösliche Nahrungsergänzungsmittel auf Cannabisbasis (CBD) aufzunehmen. Der endgültige Bericht wird Folgendes enthalten: die Ergebnisse der klinischen Versuche, die Beschaffung der Inhaltsstoffe, den PH-Wert, die Nährwerttabelle, die Haltbarkeit sowie die Kosten für die Inhaltsstoffe und Kontakte.

President Andy Jagpal sagt dazu:

Wir haben bereits mit der Suche nach einem lokalen Abfüller begonnen, der die Produktion und die Verarbeitung des CBD-Energy-Drinks übernimmt, sobald die Formulierungen fertig sind. Wir sind fest entschlossen, den Energy-Drink auf den Markt zu bringen, und sind der Ansicht, dass wir die richtigen Beziehungen aufgebaut haben, um dies zu erreichen.

Aktueller Stand der Finanzierung der Transaktion mit Worm Castings

In Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Juni 2019 freut sich die Unternehmensleitung bekannt zu geben, dass es die ausstehende Restzahlung von 120.000 US-Dollar, die Worm Castings gemäß den Verpflichtungen von Bougainville im Rahmen der Transaktion mit Worm Castings zusteht, bezahlt hat.

Aktueller Stand des Anbaubetriebs in Oroville

Die Unternehmensleitung möchte in Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 1. April 2019 mitteilen, dass der Pächter immer noch auf die endgültige Nutzungsgenehmigung des Washington State Liquor and Cannabis Board (das WSLCB) wartet, um mit der Bepflanzung beginnen zu können. Der Pächter geht davon aus, dass Vertreter des WSLCB den Standort nun in Kürze besichtigen werden, und plant, eine Freilandfläche von 20.000 Quadratfuß zu bepflanzen.

Über Bougainville Ventures, Inc.

Bougainville Ventures Inc. setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide (CBD und CBN) zu extrahieren. Dank unseres Vorzeige-Hanfprojekts im US-Bundesstaat Oregon verfügt das Unternehmen über eine eigens entwickelte, zum Patent angemeldete Hanfwurzelöl-Extraktionstechnologie und Rezepturen für topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

http://bougainvilleinc.com/

Für das Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über Andy Jagpal unter info@bougainville.com oder unter der Rufnummer 1-888-395-7816

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte kein ungebührliches Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









