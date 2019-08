IRW-News: Bougainville Ventures Inc. : Bougainville Ventures Inc. unterzeichnet LOI, um einen Finanzierungs- und Asset-Kaufvertrag von bis zu 39% mit Thrive Nutrition Products Ltd. abzuschließen

IRW-PRESS: Bougainville Ventures Inc.



: Bougainville Ventures Inc. unterzeichnet LOI, um einen Finanzierungs- und Asset-Kaufvertrag von bis zu 39% mit Thrive Nutrition Products Ltd. abzuschließen

Vancouver, British Columbia, 5. August 2019) -- Bougainville Ventures Inc. (CSE: BOG) (FRA: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) (Bougainville oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet hat, um Finanzmittel bereitzustellen und bis zu 39% der Assets und des Lagerbestands von Thrive Nutrition Products Ltd. (Thrive Wellness) zu übernehmen. Thrive Wellness ist ein führender Anbieter von natürlichen Gesundheitsprodukten mit Fokus auf Hanf und Cannabinoide unter der Marke THRIVE WELLNESS. Die endgültige Bewertung wird von einem unabhängigen externen Gutachter vorgenommen und befindet sich derzeit in Bearbeitung. Das Unternehmen wird bis zu 39% der Assets und des aktuellen Lagerbestands von Thrive Wellness erwerben. Die Gegenleistung ist in Form einer bestimmten Anzahl von Stammaktien des Grundkapitals (Consideration Shares) zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) dieser Aktien an der kanadischen Wertpapierbörse während eines Zeitraums von 15 Tagen entspricht, der an dem Tag endet, an dem diese Consideration Shares ausgegeben werden müssen (15 Tage VWAP).

Thrive Wellness ist ein Großhändler hochwertiger Hanf- und Naturheilmittel mit Niederlassungen derzeit in Kanada und den USA. Thrive ist auf die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb von Cannabinoidprodukten spezialisiert, die zu einer eigenen Naturheilmittelmarke veredelt werden. Das Unternehmen wurde in Vancouver, British Columbia, gegründet und ist das erste seiner Art mit nationalem Einzelhandel in Kanada. Thrive hat durch den Einzelhandel, seine E-Commerce-Website und seine Beziehung zu Nutrition House, Kanadas führendem Franchise für Naturheilprodukte, einen Umsatz von 2.500.000 kanadischen Dollar erzielt. Das 1979 gegründete Unternehmen begann 1993 mit dem Franchising und betreibt heute über 45 Einzelhandelsgeschäfte in erstklassigen Einkaufszentren in ganz Kanada und den USA. www.nutritionhouse.com

Wir sind sehr stolz darauf, unsere Handelspartner mit hochwertigen Hanfprodukten beliefern zu können, sagt der Präsident von Thrive Wellness, Andy Dhaliwal. Unser Engagement für Qualität, Transparenz und Wellness wird gewährleisten, dass die Kunden die besten zur Verfügung stehenden Produkte erhalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bougainville, um qualitativ hochwertige und innovative Hanfprodukte auf den US-amerikanischen und internationalen Märkten anzubieten.

Die Bank of America prognostiziert bis 2022 Ausgaben von 1,3 Milliarden Dollar für CBD in Kanada, während derzeit in den USA 1,9 Milliarden Dollar und in Europa in diesem Jahr weitere 4,4 Milliarden Dollar ausgegeben werden. Die Nachfrage nach CBD und Hanf steigt von Jahr zu Jahr, wobei Merrill Lynch bis 2032 einen amerikanischen Markt von 11,5 Milliarden Dollar prognostiziert.

Der Präsident, Andy Jagpal, erklärt dazu:

Dieser LOI ist ein erster Schritt in Bougainvilles und Thrives Zukunftsvision, den Sektor bei dieser globalen Marktchance zu dominieren. Die Marke Thrive Wellness und Mr. Dhaliwal bringen die Vertriebserfahrung und Kontakte mit, die für den Erfolg in diesem noch jungen natürlichen Gesundheits- und CBD-Markt erforderlich sind.

Über Thrive Nutrition Products Ltd.

Thrive Wellness ist ein führender Anbieter von hochwertigen Hanf- und Naturheilmitteln mit globaler Präsenz. Als vertrauenswürdige Marke für Wellnessprodukte mit Wiedererkennungswert und Marktanteil sorgt Thrive seit Längerem mit seiner zukunftsweisenden Fachkompetenz im aufstrebenden CBD-Markt für Wertzuwachs.

Über Bougainville Ventures, Inc.

Bougainville Ventures Inc. setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide zu extrahieren. Zusammen mit unserem Vorzeige-Hanfprojekt im US-Bundesstaat Oregon und dem Gewächshaus-Campus im US-Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen über eigens entwickelte Rezepturen für Cannabis-Lebensmittel sowie topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

Für das Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, President und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über Andy Jagpal unter info@bougainville.com. Bitte beachten Sie, dass sich unsere gebührenfreie Rufnummer geändert hat; sie lautet nun 1-877-517-7816.

http://bougainvilleinc.com/

https://twitter.com/bougainvilleinc

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

