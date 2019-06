IRW-News: Bougainville Ventures Inc. : Bougainville Ventures Inc. unterzeichnet mit Island Biopharma Inc. eine Vereinbarung zwecks Finanzierung und Kauf von Vermögenswerten

IRW-PRESS: Bougainville Ventures Inc.



: Bougainville Ventures Inc. unterzeichnet mit Island Biopharma Inc. eine Vereinbarung zwecks Finanzierung und Kauf von Vermögenswerten

VANCOUVER, British Columbia, 11. Juni 2019 -- BOUGAINVILLE VENTURES INC. (Bougainville oder das Unternehmen) (CSE:BOG) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um eine Finanzierung bereitzustellen und sämtliche Anteile (100 %) an den Vermögenswerten und den Beständen von Island Biopharma Inc. (Biopharma) zu erwerben. Biopharma hat eine spezielle Linie von Cannabidiol-(CBD) -Produkten entwickelt, die eine proprietäre CBD-Mischtinktur in drei spezifischen Rezepturen für Angstzustände, Energie und Schlaf beinhalten.

Bedingungen der Absichtserklärung

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Board des Unternehmens und des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung beabsichtigen die Parteien bis spätestens 30. Juni 2019 eine endgültige Vereinbarung abzuschließen. Das Unternehmen wird 100 % der Anteile an den Vermögenswerten und den aktuellen Beständen von Biopharma erwerben. Die Gegenleistung wird in Form von Stammaktien (die Vergütungsaktien) gezahlt werden, deren Anzahl auf Grundlage des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien an der Canadian Securities Exchange während eines Zeitraums von 15 Tagen ermittelt wird, der an dem Tag endet, an dem die Vergütungsaktien begeben werden müssen. Darüber hinaus wird Biopharma sein operatives Know-how, exklusive Lizenzen für Produkte, die im Rahmen einer Lizenzierung von Schutzrechten in Nordamerika vertrieben werden, und den exklusiven Anspruch auf alle aktuellen und zukünftigen Technologien für die Ölextraktion in Nordamerika einbringen. Die endgültige Bewertung erfolgt durch einen unabhängigen externen Gutachter und ist derzeit im Gange.

Die Vermögenswerte beinhalten:

- Proprietäre Rezepturen für Angstzustände, Energie und Schlaf

- Laborberichte

- Alle proprietären Informationen

Über Island Biopharma Inc.

Biopharma verfügt über eine CBD-Mischtinktur in drei speziellen Rezepturen für Angstzustände, Energie und Schlaf. Die Philosophie von Biopharma besteht darin, Produkte mit bioaktiven Inhaltsstoffen höchster Qualität und Ölextraktionsverfahren herzustellen, die die Essenz der Cannabispflanze bewahren. Biopharma hat die Pflanzengenetik auf ihre therapeutische Wirkung hin untersucht, indem es moderne Forschungsverfahren nutzt und die heilende und therapeutische Wirkung einer jeden Sorte analysiert. Damit stehen dem Unternehmen eine riesige Bandbreite an Mischungen und therapeutischen Wirkungen für bestimmte Erkrankungen zur Verfügung.

Laut einer Schätzung von Analysten der Cannabisbranche könnte alleine der Hanf-CBD-Markt bis zum Jahr 2022 auf 22 Milliarden Dollar anwachsen. CBD kann zur wirksamen Behandlung von Epilepsie, Angstzuständen, Schlafstörungen und chronischen Schmerzen verwendet werden. Die CBD-Produktlinie von Island Biopharma wurde entwickelt, um die heilende Kraft von Cannabis ohne die psychotrope Wirkung von Tetrahydrocannabinol (THC) zu nutzen.

CEO Andy Jagpal sagt dazu:

Diese Absichtserklärung ist spannender Schritt nach vorne in der Erweiterung unserer Marke auf mehrere CBD-Produkte. Die Übernahme von Island Biopharma wird einen wichtigen Beitrag zu unseren zukünftigen Produktlinien leisten. Angesichts der laufenden Entwicklung unseres CBD-infundierten Energy-Drinks wird diese Übernahme unser Ziel ergänzen, hochwertige, nachweislich wirksame Cannabinoid-Produkte herzustellen. Dies steht im Einklang mit der erwarteten Verabschiedung eines kanadischen Gesetzes hinsichtlich der Legalisierung von Cannabis-Nahrungsmitteln, die für Herbst 2019 erwartet wird.

Aktueller Stand der Finanzierung der Transaktion mit Worm Castings

In Bezugnahme auf das am 22. Mai 2019 eingereichte Formular 45-102F1 Notice of Intention to Distribute Securities und die dazu gehörige Pressemeldung vom 24. Mai 2019 gibt das Unternehmen bekannt, dass die Unternehmensführung insgesamt 1.000.000 Aktien des Unternehmens verkauft und damit einen Erlös von 100.000 CAD erzielt hat. Dieser Erlös wurde auf den ausstehenden endgültigen Betrag in Höhe von 120.000 USD, der gemäß der Verpflichtungen von Bougainville im Rahmen der Transaktion mit Worm Castings (siehe Pressemeldung vom 23. Mai 2019) an Worm Castings zu leisten ist, angerechnet. Die Unternehmensleitung verzögert wie in den letzten beiden Jahren schon weiterhin Gehaltszahlungen, um zur Erhaltung des Betriebskapitals beizutragen, damit das Unternehmen in der Lage ist, seine Meilensteine zu erreichen.

Über Bougainville Ventures, Inc.

Bougainville Ventures Inc. setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide (CBD und CBN) zu extrahieren. Dank unseres Vorzeige-Hanfprojekts im US-Bundesstaat Oregon verfügt das Unternehmen über eine eigens entwickelte, zum Patent angemeldete Hanfwurzelöl-Extraktionstechnologie und Rezepturen für topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

http://bougainvilleinc.com/

Für das Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über Andy Jagpal unter andy@bougainville.com oder unter der Rufnummer 1-844-734-8420.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte kein ungebührliches Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

