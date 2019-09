IRW-News: Bougainville Ventures Inc. : Bougainville Ventures Inc. unterzeichnet Absichtserklärung über den Abschluss einer Finanzierungs- und Asset-Kaufvereinbarung über bis zu 100 % der Marke Grounded CBD, die in der Fernsehserie Dragons Den zu sehen wa

IRW-PRESS: Bougainville Ventures Inc.



: Bougainville Ventures Inc. unterzeichnet Absichtserklärung über den Abschluss einer Finanzierungs- und Asset-Kaufvereinbarung über bis zu 100 % der Marke Grounded CBD, die in der Fernsehserie Dragons Den zu sehen war

VANCOUVER, British Columbia, 26. September 2019 -- BOUGAINVILLE VENTURES INC. (CSE: BOG) (FRA: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) (Bougainville oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (die LOI) unterzeichnet hat, um Finanzmittel bereitzustellen und bis zu 100 % der Anteile an den Vermögenswerten und den Beständen von Grind Bar Nutrition Products Ltd. (Grind Bar) zu erwerben. Grind Bar stellt unter der Marke GROUNDED CBD mit CBD angereicherte Performance-Energieriegel mit echten Bio-Zutaten und Cannabinoid-fokussierten natürlichen Gesundheitsprodukten her. Diese wurden auch in der CBC-Serie Dragons Den vorgestellt.

Die endgültige Bewertung wird von einem unabhängigen dritten Gutachter vorgenommen und ist derzeit im Gange. Das Unternehmen wird die Option haben, bis zu 100 % der Anteile an den Vermögenswerten und den aktuellen Beständen von Grind Bar zu erwerben. Die Gegenleistung ist in Form von Stammaktien am Grundkapital des Unternehmens (die Vergütungsaktien) zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) dieser Aktien an der Canadian Securities Exchange während eines Zeitraums von 15 Tagen entspricht, der an dem Tag endet, an dem diese Vergütungsaktien ausgegeben werden müssen (15-tägiger VWAP). Die Beteiligung, die letztlich erworben wird, wird in einer endgültigen Vereinbarung festgelegt, die nach Abschluss eines 30-tägigen Due-Diligence-Zeitraums unterzeichnet wird.

Unter der Marke GROUNDED CBD stellt Grind Bar mit CBD angereicherte Performance-Energieriegel mit echten Bio-Zutaten und Cannabinoid-fokussierten natürlichen Gesundheitsprodukten her, die in der CBC-Serie Dragons Den vorgestellt wurden. In der neunten Staffel der erfolgreichen CBC-Serie Dragons Den hoffte David Weale von Grounded CBD aus Vancouver (BC), von den Dragons 150.000,00 CAD im Gegenzug für 20 % der Firmenanteile einzunehmen: https://www.cbc.ca/dragonsden/pitches/grounded-cbd

President Andy Jagpal meint dazu:

Diese LOI ist ein weiterer strategischer Schritt, da dieses Unternehmen in den Markt für natürliche CBD-Gesundheitsprodukte eintritt. Im Rahmen unserer Strategie, die Wachstum durch Akquisitionen anstrebt, haben wir Unternehmen identifiziert, die damit begonnen haben, den Massenmarkt mit CBD-Produkten zu beliefern, und nun einen Partner brauchen, mit dem sie den nächsten Meilenstein in ihrer Wachstumsstrategie erreichen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Grounded CBD, um qualitativ hochwertige, innovative CBD-Produkte auf den Markt zu bringen.

Um mehr darüber zu erfahren, was diese Neuigkeit für die Aktionäre bedeutet, besuchen Sie bitte https://marketnewsfirst.com/bog-news. Auf der Website des Unternehmens, www.groundedcbd.com, können Sie sich ein Bild der Produkte von Grounded CBD machen.

Über Bougainville Ventures, Inc.

Bougainville Ventures Inc. setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide zu extrahieren. Zusammen mit unserem Vorzeige-Hanfprojekt im US-Bundesstaat Oregon und dem Gewächshaus-Campus im US-Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen über eigens entwickelte Rezepturen für Cannabis-Lebensmittel sowie topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

Für das Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, President und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über Andy Jagpal unter info@bougainville.com. Bitte beachten Sie, dass sich unsere gebührenfreie Rufnummer geändert hat; sie lautet nun 1-877-517-7816.

http://bougainvilleinc.com/

https://twitter.com/bougainvilleinc

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48961

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48961&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1013981057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.