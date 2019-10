IRW-News: Bougainville Ventures Inc. : Bougainville Ventures Inc. (CSE:BOG) gibt Umfirmierung in Primo Nutraceuticals Inc. (CSE:PRMO) bekannt

IRW-PRESS: Bougainville Ventures Inc.



: Bougainville Ventures Inc. (CSE:BOG) gibt Umfirmierung in Primo Nutraceuticals Inc. (CSE:PRMO) bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 24. Oktober 2019 - BOUGAINVILLE VENTURES INC. (CSE: BOG) (FWB: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) (Bougainville oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 24. Oktober 2019 seinen Namen von Bougainville Ventures Inc. in Primo Nutraceuticals Inc. (Primo) geändert hat und sein Handelskürzel an der CSE von BOG in PRMO ändern wird.

Dem Unternehmen wurde auch eine neue ISIN für seine Stammaktien erteilt; sie lautet CA74167D1050. Die alten Aktien von Bougainville Ventures Inc. mit der ISIN CA1013981057 im Besitz von Aktionären, die ihre Aktien elektronisch oder stückelos halten, werden automatisch geändert werden. Es besteht kein Handlungsbedarf. Aktionäre im Besitz von Aktienzertifikaten sollten diese an die Transferstelle Integral Transfer Agency weiterleiten, um ein neues Zertifikat zu erhalten.

Die Umfirmierung trägt den Branchen und Betriebsbereichen des Unternehmens besser Rechnung und unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf Nutrazeutika. Das Wort Primo leitet sich von dem Wort Premium ab, das die folgende Bedeutung hat: von herausragender Qualität oder von höherem Wert als vergleichbare Dinge. Die Verwendung des Wortes Primo in der Umgangssprache in Bezug auf die Qualität von Produkten, oft Cannabis, ist historisch verbreitet und eine Tradition, die auch heute noch lebendig ist.

Primo Nutraceuticals Inc., - Produktion, Verarbeitung, Einzelhandel & Markenbildung für Cannabis und Hanf

Das Board of Directors beschloss nach einem Jahr der Entwicklung von Vermögenswerten, dass eine Umfirmierung, die den Tätigkeiten des Unternehmens besser Rechnung trägt, notwendig war, um den möglichen Unternehmenswert zu kommunizieren. Angesichts der jüngsten Unternehmenstätigkeiten, einschließlich entscheidender Übernahmen und Meilensteine in den Hanf- und Nutrazeutikabranchen, spiegelt die Namensänderung die aktuelle Vision des Unternehmens wider. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, sich als ein vertikal integrierter Marktführer aufzustellen und die Qualitätskontrolle vom Saatgut bis zum Verkauf von Premium-Produkten sicherzustellen.

Produktion & Verarbeitung. Primo verfügt aktuell über Produktions- und Verarbeitungsbetriebe in Oroville (Washington) und Newburg (Oregon). Der Standort in Oroville wird von einem Tier-3-Anbaubetrieb gepachtet, der über eine Lizenz für den Anbau auf 30.000 Quadratfuß sowie eine Verarbeitungslizenz verfügt, die die Verarbeitung von Marihuana zu Blüten, Joints, Esswaren, Getränken und Topika genehmigt. Auf dem Anbaubetrieb in Oregon werden derzeit Hanfpflanzen auf 10 Acres geerntet. Darüber hinaus befindet sich eine 15.000 Quadratfuß große Verarbeitungsanlage im Bau, die Trocknungs- und Lagereinrichtungen beinhalten wird. Damit wird der erste notwendige Schritt zur Erfüllung des Geschäftsauftrags der Hanfverarbeitung getan.

Einzelhandel & Markenbildung. Mit der Übernahme von Thrive Wellness und der Ernennung von Herrn Andy Dhaliwal zum Vice President of Distribution and Sales sieht das Board of Directors der positiven Annahme der Marken Thrive Wellness und Primo durch die Kunden, Broker und Handelspartner wie Nutrition House entgegen. Die Geschäftsleitung beabsichtigt, einen Fahrplan für das Unternehmen zu entwickeln, um die vertikale Integration des Unternehmens - insbesondere über die Einzelhandelsstandorte unter der Marke Primo, die Produkte von Thrive, Primo und einer kuratierten Auswahl von Partnermarken anbieten werden - weiter zu verfolgen.

President Andy Jagpal sagt dazu:

Bougainville war der Name des vorherigen Bergbauunternehmens und dies ist manchen Leute noch im Gedächtnis; das Unternehmen beschäftigt sich jedoch nicht mit Bergbau. Bougainville ist außerdem der Name einer Insel in der Pazifikkette, mit dem das Unternehmen auch nichts zu tun hat. Das Unternehmen ist stolz, sich umzufirmieren, um die Erwartungen der Aktionäre besser an die Vision des Unternehmens anzupassen und unserem Geschäftsmodell und unserem Markennamen im Cannabis- und Hanfmarkt besser Rechnung zu tragen.

VP Sales & Distribution Andy Dhaliwal meint:

Ich bin der Ansicht, dass es für die Kommunikation unseres Wertes an Aktionäre unerlässlich ist, dass der Name unseres Unternehmens eindeutig für das Unternehmensportfolio steht. Diese Umfirmierung untermauert unser Engagement weiter, die erste Wahl für hochwertige Hanf-Nutrazeutika zu sein.

Über den CBD-Markt

Die Bank of America prognostiziert bis 2022 Ausgaben von 1,3 Mrd. $ für CBD in Kanada, während derzeit in den USA 1,9 Mrd. $ und in Europa in diesem Jahr weitere 4,4 Mrd. $ ausgegeben werden. Die Nachfrage nach CBD und Hanf steigt von Jahr zu Jahr, wobei Merrill Lynch bis 2032 einen amerikanischen Markt von 11,5 Mrd. $ prognostiziert.

Über den Hanfmarkt im US-Bundesstaat Oregon

Nach Angaben von Grandview Market Research gab es 2018 knapp über 580 Anbaubetriebe und 11.500 Acres registrierte Hanfanbauflächen. Dieses Jahr gibt es 1.900 Anbaubetriebe und fast 63.000 Acres sind für den Hanfanbau registriert. Der Hanfmarkt ist größer als der Markt für Marihuana für medizinische Zwecke und für Genusszwecke zusammen und da die Babyboomer gerade die Vorteile von CBD entdecken, steht die Hanfnachfrage erst am Anfang einer aggressiven Wachstumskurve

Über Primo Nutraceuticals, Inc.

Primo Nutraceuticals Inc. - Produktion, Verarbeitung, Einzelhandel und Markenbildung für Cannabis - setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide zu extrahieren. Zusammen mit unserem Vorzeige-Hanfprojekt im US-Bundesstaat Oregon und dem Gewächshaus-Campus im US-Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen über eigens entwickelte Rezepturen für Cannabis-Lebensmittel sowie topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

Für das Board of Directors

PRIMO NUTRACEUTICALS INC.

Andy Jagpal, President und Director

Um mehr darüber zu erfahren, was diese Neuigkeit für die Aktionäre bedeutet, besuchen Sie bitte https://marketnewsfirst.com/bog-news bzw. die Website des Unternehmens.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Zoltan, IR-Repräsentant unter: 604-722-0305 info@primoceuticals.com. Oder gebührenfrei unter 1-877-517-7816.

http://primoceuticals.com/

https://twitter.com/primoceuticals

www.thriveCBD.org

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

