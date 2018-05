IRW-News: Boreal Metals Corp.: Erwerb der Nickel-, Kupfer- und Kobaltprojekt Mjövattnet und Njuggträskliden abgeschlossen

IRW-PRESS: Boreal Metals Corp.



: Erwerb der Nickel-, Kupfer- und Kobaltprojekt Mjövattnet und Njuggträskliden abgeschlossen

Erwerb der Nickel-, Kupfer- und Kobaltprojekt Mjövattnet und Njuggträskliden abgeschlossen

Vancouver, B.C., 18. MAI 2018. Boreal Metals Corp. (Boreal oder das Unternehmen) (TSXV:BMX) freut sich, den Abschluss des Erwerbs der Nickel-, Kupfer- und Kobaltprojekte Mjövattnet und Njuggträskliden (die Projekte) von EMX Royalty Corporation (EMX) (NYSE American: EMX, TSXV: EMX) bekannt zu geben. Gemäß den Kauf- und Verkaufsbedingungen hat Boreal 2.020.202 Stammaktien von Boreal Energy Metals Corp. (BEMC), einer Tochtergesellschaft von Boreal, an EMX ausgegeben. Mit diesem Erwerb erhöht sich die Beteiligung von EMX an BEMC auf 9,9 %. EMX hat das Recht, seine Beteiligung von 9,9 % ohne zusätzliche Kosten von EMX aufrechtzuerhalten, bis BEMC ein Aktienkapital in Höhe von insgesamt 3.000.000 CAD eingeworben hat. Danach hat EMX das Recht, sich auf eigene Kosten anteilsmäßig an zukünftigen Finanzierungen zu beteiligen, um seine BEMC-Aktienbeteiligung von 9,9 % zu halten. Die TSX Venture Exchange hat die Übertragung der Explorationskonzessionen Mjövattnet und Njuggträskliden von EMX auf BEMC unter Vorbehalt der üblichen einzureichenden abschließenden Unterlagen genehmigt.

Boreal baut sein herausragendes Portfolio an Grundmetall- und Energiemetall-Explorationsprojekten in Skandinavien weiter aus, sagte Karl Antonius, President und CEO. Der Erwerb von Mjövattnet und Njuggträskliden bringt den Aktionären und Partnern von Boreal bedeutende Vorteile. Beide Projekte bieten ausgezeichnetes Potenzial für weitere Entdeckungen von Nickel-, Kupfer- und Kobalt- sowie PGE- und Goldvorkommen. Die nächsten Schritte in Bezug auf die Explorationspläne sind klar und diese nickelreichen Projekte stellen eine gute Ergänzung zu den kobaltreichen Projekten Modum und Guldgruvan im Portfolio von Boreal dar.

Wichtige Daten zu Mjövattnet und Njuggträskliden

Die Konzessionen Njuggträskliden (9.000 Hektar) und Mjövattnet (6.400 Hektar) erstrecken sich über zahlreiche, durch Bohrungen definierte Zonen einer nickelreichen Sulfidmineralisierung. Die Projekte wurden vom Geologischen Dienst Schweden (SGU) und anderen Regierungsstellen während eines bundesweiten Nickel-Explorations- und Erkundungsprogramms zwischen 1968 und 1984 anerkannt. Dies führte im Jahr 1971 zur Entdeckung einer Nickelmineralisierung bei Mjövattnet und im Jahr 1974 zu einer entsprechenden Entdeckung bei Njuggträskliden. Es wurden während der Erkundungsprogramme im Zuge von staatlich subventionierten Bohrungen, die zur Definition zahlreicher historischer Mineralressourcen führten, mehr als 80 Nickelvorkommen identifiziert.

Im Laufe von zwei Jahrzehnten wurden mehrere hundert Bohrungen in den Projekten niedergebracht. Dabei wurde eine Sulfidmineralisierung mit Nickel-, Kupfer- und Kobaltanteilen sowohl in Form von Versprengungen als auch in Form von massiven Erzkörpern durchörtert, die mit einer Reihe von mafischen und ultramafischen Intrusionen aus dem Proterozoikum assoziiert ist. Die Mineralisierung ist in mehreren Fällen in der Tiefe und möglicherweise auch entlang des Streichens offen. In jüngerer Zeit fanden geophysikalische Messungen und in begrenztem Umfang auch neuerliche Probenahmen aus historischem Bohrkernmaterial zur Auswertung von Platingruppenelementen (PGEs) und Gold statt. Diese Elemente konnten verstärkt bei Njuggträskliden und Mjövattnet nachgewiesen werden; über ihre Verteilung ist aber derzeit noch wenig bekannt und es könnte sich hier weiteres Erschließungspotenzial ergeben.

Die Projekte sind ganzjährig erreichbar. Die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen - Straßen, Wasser- und Stromversorgung sowie qualifizierte Arbeitskräfte in den nahegelegenen Gemeinden - sind vorhanden.

Nachdem in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang Bohrungen in geringer Tiefe erfolgten (generell Bohrungen < 150 m) und Ziele in der größerer Tiefe und entlang des Streichens nicht erkundet wurden, ist Boreal der Meinung, dass die Konzessionsgebiete Mjövattnet und Njuggträskliden hervorragende Chancen für Neuentdeckungen bieten.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43417/Boreal-Press Release-ThirdClosing-May182018 - Final_DEprcom.001.jpeg

Über Boreal Metals Corp.

Boreal ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber-, Gold-, Kobalt- und Nickel-Lagerstätten in außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann.

Qualifizierter Sachverständiger

Daniel MacNeil, P.Geo, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 alle technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt. Herr MacNeil ist Vice President Exploration von Boreal Metals Corp.

Im Namen von Boreal Metals Corporation Karl Antonius, President

Nähere Informationen zu Boreal erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.borealmetals.com oder über Alexandra Woodyer Sherron (Tel. +1.604.922.8810 bzw. info@borealmetals.com).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Boreal Metals Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder realen Situationen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem - ohne Einschränkung darauf - auch folgende Faktoren: dass Boreal Metals Corp. genügend Kapital aufbringen kann, um seinen Verpflichtungen im Rahmen der Konzessionsoptionsvereinbarungen nachzukommen; dass der gute Status der Rohstoffkonzessionen aufrecht erhalten werden kann; dass die Projekte exploriert und erschlossen werden können; dass die Verbindlichkeiten rückgezahlt werden können und genügend Geld für betriebliche Zwecke vorhanden ist; Änderungen der Wirtschaftslage an den Finanzmärkten; dass Boreal Metals Corp. die nötigen Genehmigungen für die Exploration, Bohrung und Erschließung der Projekte erhält bzw. zeitgerecht erhält, damit Boreal Metals Corp. seine Pläne und Geschäftsziele für die Projekte umsetzen kann; dass Boreal Metals Corp. generell in der Lage ist, seine Projekte anhand von Bohrungen zu untersuchen und Mineralressourcen aufzufinden; dass das Unternehmen im Falle der Entdeckung oder des Erwerbs von Mineralressourcen in der Lage ist, solche Mineralressourcen zu Geld zu machen; Änderungen bei den Umweltgesetzen und anderen Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Firmenführung von Boreal Metals Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Boreal Metals Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43417

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43417&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09972M1068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.