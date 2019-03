IRW-News: Boreal Metals Corp.: Boreal leitet weitere Bohrungen im Projekt Gumsberg in Schweden ein

IRW-PRESS: Boreal Metals Corp.



Boreal leitet weitere Bohrungen im Projekt Gumsberg in Schweden ein

Vancouver, B.C., 18. März 2019. Boreal Metals Corp. (Boreal oder das Unternehmen) (TSXV:BMX) freut sich, bekannt zu geben, dass in seinem Projekt Gumsberg in Schweden jetzt weitere Erkundungsbohrungen durchgeführt werden. Boreal plant, Diamantbohrungen über rund 1.500 Meter zu absolvieren, um eine Vielzahl von oberflächennahen Bohrzielen in den gesamten aussichtsreichen hochgradig mineralisierten vulkanogenen Massivsulfid- (VMS)-Mineraltrends bei Gumsberg zu erproben. Im Rahmen des Programms wird Boreal weitere Erkundungsbohrungen in der neu entdeckten Östra Silvberg South Zone absolvieren, um die hochgradige Zone in Streichrichtung und entlang des Fallwinkels zu erweitern.

Unser Team ist begierig darauf, nach Gumsberg zurückzukehren und die hervorragenden Ergebnisse unserer bisherigen Bohrungen in den VMS-Zonen Östra Silvberg und Vallberget-Loberget weiter zu verfolgen, sagt Executive Chairman Patricio Varas. Wir planen, die Kontinuität des von uns als Rand der primären VMS-Mineralisierung im Umfeld der Mine Östra Silvberg interpretierten Bereichs zu erproben. Dort wurde die neue hochgradige South Zone entdeckt und die vorläufigen Ergebnisse einer geophysikalischen Bohrlochmessung deuten darauf hin, dass hier bedeutende Leiter vorliegen könnten.

Das Projekt Gumsberg im Überblick

Das strategisch gelegene Projekt Gumsberg umfasst eine Gesamtfläche von über 18.300 Hektar und besteht aus sieben einzelnen Zielgebieten in der Bergbauregion Bergslagen in Südschweden, wo mehrere Zonen mit VMS- und verwandten Mineralisierungstypen identifiziert wurden. Im Bereich der Edel- und Grundmetallmineralisierung bei Gumsberg fanden ab dem 13. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts durchgehend Bergbauaktivitäten statt; das Konzessionsgebiet beherbergt mehr als 30 historische Minen, von denen die Mine Östra Silvberg am bekanntesten ist. Diese Mine galt zwischen 1250 und 1590 als größte Silbermine Schwedens.

Die wichtigsten Ergebnisse der vorherigen Diamantbohrungen von Boreal sind in der Tabelle unten ausgewiesen (die vollständigen Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen von Boreal vom 28. Februar 2018, 2. Mai 2018, 28. Januar 2019 und 3. März 2019):

Bohrlocvon bis LängZn Ag Pb Cu Au Zielgeb

h e iet

-

Nummer MeteMeteMete% g/t % % g/t

r r r

BM-17-099,3106,6,705,1916,31,00,30,0Vallber

01 0 00 9 8 0 8 get

X

BM-17-088,188,60,525,651,630,00,10,0Vallber

02 0 2 6 9 5 get

X

BM-17-092,394,21,9013,551,75,20,20,3Vallber

02 0 0 5 5 3 7 4 get

X

BM-17-0101,102,1,206,7325,02,10,30,1Vallber

03 35 55 0 0 5 2 get

X

BM-17-0105,106,0,604,8124,91,90,00,0Vallber

04 77 37 4 6 1 2 get

X

BM-17-0122,133,10,916,9656,8,50,00,7Östra

05 30 24 4 7 70 2 3 6 Silvbe

Y rg

BM-17-0155,165,9,575,87183,2,30,00,5

05 43 00 90 3 4 2

Y

BM-17-0178,179,0,8411,5218,5,70,00,3

05 16 00 6 02 7 4 0

Y

BM-17-014,819,95,073,009,250,90,00,0Vallber

06 8 5 6 6 2 get

X

BM-17-013,213,60,353,206,850,00,00,0Vallber

08 5 0 3 5 2 get

X

BM-17-086,387,10,801,160,850,00,00,0Vallber

08 5 5 5 2 0 get

X

BM-17-053,556,63,153,0311,60,60,40,1Vallber

11 0 5 9 2 4 9 get

X

BM-17-0130,137,6,707,0111,10,40,10,0

11 50 20 4 4 0 0

X

BM-17-0321,322,1,001,226,200,60,00,1 Östra

12 00 00 0 0 0 Silvber

W g

BM-17-0325,329,4,001,014,250,40,00,1

12 00 00 2 1 9

W

BM-17-0332,339,7,001,5612,20,80,00,1

12 00 00 0 5 2 8

W

GUM-18-105,116,11,05,89239,2,50,00,9Östra

003 00 00 0 00 1 4 6 Silvbe

X rg

GUM-18-162,173,11,07,45275,2,60,00,7Östra

004 16 17 1 12 5 5 7 Silvbe

X rg

GUM-18-210,224,13,66,2617,31,80,10,0Östra

006 84 44 0 6 5 3 8 Silvbe

X rg

GUM-18-103,104,1,172,6732,01,20,00,4Östra

007 58 75 0 7 2 4 Silvbe

X rg

GUM-18-190,196,5,658,75289,4,60,01,0Östra

008 75 40 32 7 4 8 Silvbe

X rg

GUM-18-105,105,0,923,9832,80,90,10,2Östra

009 02 94 0 4 5 3 Silvbe

X rg

W Wahre Mächtigkeit unbekannt.

X Offensichtliche Mächtigkeiten gemeldet; die wahren Mächtigkeiten werden auf 80 bis 100 % der gemeldeten Abschnitte geschätzt.

Y Offensichtliche Mächtigkeiten gemeldet; die wahren Mächtigkeiten werden auf 20 bis50 % der gemeldeten Abschnitte geschätzt.

Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte aus den Bohrungen von Boreal im Projekt Gumsberg

In den bisherigen Bohrabschnitten von Boreal enthalten sind exhalative Massivsulfidhorizonte des VMS-Typs, primäre Verdrängungszonen sowie damit verbundene hochgradige Linsen und Ausläufer mit Silber-Zink-Blei-Mineralisierung. Ähnliche Mineralisierungstypen sind überall im Projektgelände Gumsberg und in der Region Bergslagen in Südschweden zu finden, die Standort zahlreicher weltbekannter Grundmetall-Sulfidminen einschließlich der Mine Garpenberg von Boliden, der Mine Zinkgruvan von Lundin Mining und der Mine Lovisagruvan von Lovisagruvan AB ist.

Über Boreal Metals Corp.

Boreal ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber-, Gold-, Kobalt- und Nickellagerstätten in fünf außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann.

Qualifizierter Sachverständiger

Daniel MacNeil, P.Geo, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 alle technischen und wissenschaftlichen Informationen über das Projekt Gumsberg in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt. Herr MacNeil ist Vice President Exploration von Boreal Metals Corp.

Für Boreal Metals Corp.

Karl Antonius, President

Nähere Informationen zu Boreal erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.borealmetals.com oder über Alexandra Woodyer Sherron (Tel. +1.604.922.8810 bzw. info@borealmetals.com).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Boreal Metals Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder realen Situationen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem - ohne Einschränkung darauf - auch folgende Faktoren: dass der gute Status der Rohstoffkonzessionen aufrecht erhalten werden kann; dass die Projekte exploriert und erschlossen werden können; dass die Verbindlichkeiten rückgezahlt werden können und genügend Geld für betriebliche Zwecke vorhanden ist; Änderungen der Wirtschaftslage an den Finanzmärkten; dass Boreal Metals Corp. die nötigen Genehmigungen für die Exploration, Bohrung und Erschließung der Projekte erhält bzw. zeitgerecht erhält, damit Boreal Metals Corp. seine Pläne und Geschäftsziele für die Projekte umsetzen kann; dass Boreal Metals Corp. generell in der Lage ist, seine Projekte anhand von Bohrungen zu untersuchen und Mineralressourcen aufzufinden; dass das Unternehmen im Falle der Entdeckung oder des Erwerbs von Mineralressourcen in der Lage ist, solche Mineralressourcen zu Geld zu machen; Änderungen bei den Umweltgesetzen und anderen Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Firmenführung von Boreal Metals Corp. um Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Boreal Metals Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46216

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46216&tr=1

