IRW-News: Bonterra Resources Inc.: Bonterra kündigt strategische Investition durch Kinross Gold an

Vancouver, BC - 22. März, 2017 - BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FSE: 9BR1) (BonTerra oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Kinross Gold Corporation (Kinross) zugestimmt hat, im Rahmen einer Privatplatzierung 14.857.440 Stammaktien (Stammaktien) von BonTerra zu einem Preis von 0,35 $ pro Stammaktie zu erwerben. Damit wird ein Bruttoerlös von 5.200.104 $ erzielt (die Transaktion). Nach Abschluss der Transaktion wird Kinross auf nicht verwässerter Basis rund 9,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von BonTerra halten.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 24. März 2017 abgeschlossen. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für die Exploration in den Konzessionsgebieten des Unternehmens und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Die Transaktion ist der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.

Herr Nav Dhaliwal, CEO und President von BonTerra, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, dass wir uns eine wichtige Investition und eine strategische Beziehung mit einem Marktführer wie Kinross sichern konnten. Der Eintritt von Kinross in das Goldcamp Urban Barry ist eine zusätzliche Validierung unseres anhaltenden Fortschritts und Erfolgs in der Lagerstätte Gladiator und den umliegenden Konzessionsgebieten. Die beträchtliche technische Kompetenz von Kinross wird gerade für die zukünftigen Erschließungsaktivitäten von BonTerra von großem Nutzen sein.

Jegliche im Rahmen der Transaktion begebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den Regeln und Vorschriften der TSX Venture Exchange und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum der Transaktion bzw. anderen Beschränkungen, die laut ausländischer Wertpapiergesetze gelten könnten.

INFOR Financial Inc. wurde von BonTerra als strategischer Finanzberater für die Transaktion und seine Verhandlungen mit Kinross beauftragt und wird dafür eine Vermittlungsprovision erhalten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Nav Dhaliwal, President & CEO

BonTerra Resources Inc.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie über:

Nav Dhaliwal, President und CEO: +1 604 678 5308, nav@bonterraresources.com; oder Investor Relations: 1 855.678.5308, ir@bonterraresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen von BonTerra basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über BonTerras Explorations- und Erschließungspläne. Ausdrücke wie wird, geplant, plant oder andere ähnliche Ausdrücke sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von BonTerra erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem auch: Unsicherheiten in Bezug auf die Exploration und Erschließung; dass ausreichende Mittel für die Finanzierung der Exploration und Erschließung aufgebracht werden können; Änderungen der Wirtschaftslage oder Finanzmärkte; eine Erhöhung der Eigenkosten; Rechtsstreitigkeiten; gesetzliche, umweltbezogene sowie andere rechtliche, behördliche, politische und wettbewerbsrelevante Entwicklungen; technische oder betriebliche Schwierigkeiten oder Probleme mit der Genehmigung der Explorationsaktivitäten; und personelle Angelegenheiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf unsere zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. BonTerra hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39277 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39277&tr=1

