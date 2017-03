IRW-News: Bonterra Resources Inc.: BonTerra schließt strategische Investition in Höhe von 5,2 Mio. $ durch Kinross Gold ab

IRW-PRESS: Bonterra Resources Inc.



: BonTerra schließt strategische Investition in Höhe von 5,2 Mio. $ durch Kinross Gold ab

Vancouver (British Columbia), 27. März 2017. BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FSE: 9BR1) (BonTerra oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine bereits zuvor gemeldete Privatplatzierung von 14.857.440 Stammaktien (die Stammaktien) von BonTerra durch Kinross Gold Corporation (Kinross) zu einem Preis von 0,35 Dollar pro Stammaktie (Bruttoeinnahmen von insgesamt 5.200.104 Dollar) (die Transaktion) abgeschlossen hat. Nach dem Abschluss der Transaktion besitzt Kinross etwa 9,5 Prozent der emittierten und ausstehenden Stammaktien von BonTerra auf nicht verwässerter Basis.

Die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf der Stammaktien werden für die Explorationen in den Konzessionsgebieten von BonTerra sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Die Transaktion unterliegt einer endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.

INFOR Financial Inc. wurde von BonTerra in Zusammenhang mit der Transaktion und deren Ausverhandlung mit Kinross als strategischer Finanzberater beauftragt, wofür eine Vermittlungsprovision bezahlt wurde. Außerdem wurde BonTerra bei der Transaktion von Sprott Capital Partners und Fort Capital Partners beraten. An die Berater wurden für ihre Dienstleistungen insgesamt 742.872 Berater-Warrants emittiert, wobei jeder Berater-Warrant innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum ausgeübt werden kann, um eine Stammaktie zu einem Preis von 0,35 Dollar zu erwerben.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Transaktion emittiert werden, unterliegen gemäß den Regeln und Bestimmungen der TSX Venture Exchange und dem anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetz einer Haltefrist von vier Monaten nach dem Abschlussdatum der Transaktion.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Nav Dhaliwal, President & CEO

BonTerra Resources Inc.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie über: Nav Dhaliwal, President und CEO: +1 +778 908-4185, nav@bonterraresources.com; oder Investor Relations: 1 855.678.5308, ir@bonterraresources.com

BonTerra Resources Inc. 510-744 West Hastings Street, Vancouver, BC V6C 1A5 Office: 604.678.5308 TF: 855.678.5308 www.bonterraresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen von BonTerra basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen hinsichtlich der Verwendung der Einnahmen aus der Transaktion sowie der Explorations- und Erschließungspläne von BonTerra. Ausdrücke wie wird, geplant, plant oder andere ähnliche Ausdrücke sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von BonTerra erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem auch: Unsicherheiten in Bezug auf die Exploration und Erschließung; dass ausreichende Mittel für die Finanzierung der Exploration und Erschließung aufgebracht werden können; Änderungen der Wirtschaftslage oder Finanzmärkte; eine Erhöhung der Eigenkosten; Rechtsstreitigkeiten; gesetzliche, umweltbezogene sowie andere rechtliche, behördliche, politische und wettbewerbsrelevante Entwicklungen; technische oder betriebliche Schwierigkeiten oder Probleme mit der Genehmigung der Explorationsaktivitäten; und personelle Angelegenheiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf unsere zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. BonTerra schließt eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

