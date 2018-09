IRW-News: Bluestone Resources Inc.: Bluestone meldet positive metallurgische Optimierungsarbeiten

Weitere Suchergebnisse zu "BLUESTONE RESOURCES":

Bluestone meldet positive metallurgische Optimierungsarbeiten

18. September 2018 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298564 ) freut sich, positive metallurgische Optimierungstestergebnisse aus seinem 100%igen Projekt Cerro Blanco Gold bekannt zu geben. Optimierungsversuche bestätigten eine Verbesserung der metallurgischen Rückgewinnungsergebnisse, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (die "PEA") vom 7. Februar 2017 veröffentlicht wurden und unter www.sedar.com. abrufbar sind.

Highlights aus den Optimierungs-Testarbeiten sind unter anderem:

- Potentielle Goldgewinnung steigt auf 96%.

- Verbesserte Auslaugungskinetik, die die Verweilzeit auf 48 Stunden reduziert.

- Geringerer Reagenzienverbrauch

Darren Klinck, President & CEO, kommentierte: "Wir setzen unsere Arbeit fort, das Projekt mit Hilfe von Trade-Off-Studien über alle Aspekte der Machbarkeitsstudie hinweg zu entschärfen. Diese metallurgischen Ergebnisse zeigen eine Goldgewinnung von 96% gegenüber den in der PEA angenommenen 91% bei gleichzeitiger Vereinfachung des Fließbildes. Voroxidationstests haben sich als Schlüssel zu diesen verbesserten Rückgewinnungsraten erwiesen und dürften den Reagenzienverbrauch für das Projekt weiter senken.

Im Jahr 2018 wurde ein metallurgisches Testprogramm für das Projekt Cerro Blanco Gold bei Base Metallurgical Laboratories Ltd. abgeschlossen. "("Base Met") in Kamloops, BC. Die Testarbeiten umfassten die Optimierung der Mahlgutrückgewinnung, die Schwerkraft, die Optimierung der Auslaugung, die Erzeugung von Rückständen und die Zyanidzerstörung. Optimierungs-Testarbeiten am Bohrkern haben ermutigende Ergebnisse mit verbesserter Auslaugungskinetik gezeigt, die zeigen, dass eine Rückgewinnung von 96,6% durch Voroxidation, eine feinere Mahlgröße (P80 über 50 Mikron vs. P80 über 75 Mikron) und die Zugabe von Bleinitrat möglich ist. Als Ergebnis der Optimierungsarbeiten ist die Verweilzeit auf 48 Stunden (bisher 96 Stunden) gesunken und der Reagenzienverbrauch gesunken. Die Durchführbarkeitsstudie wird 6 Stunden Kohlenstoff in Zellstoff (CIP) im Vergleich zur PEA enthalten, die auf einem Merrill Crowe-Verfahren zur Gold- und Silbergewinnung basiert. Diese Verbesserungen sollten sich sowohl auf die Kapital- als auch auf die Betriebskosten in der Machbarkeitsstudie positiv auswirken.

Zwischen April 1999 und Januar 2012 wurden zahlreiche historische metallurgische Untersuchungen an Proben der Lagerstätte Cerro Blanco Gold durchgeführt. Die historischen Testprogramme untersuchten die Sortenvariabilität und verschiedene Lithologien. Die Ergebnisse entsprachen dem neuesten Testprogramm und den zu erwartenden Wiederherstellungen auf Basis der optimierten Fließschema- und Designparameter.

Qualifizierte Personen

Kelly McLeod, P.Eng., Senior Process Engineer, JDS Energy & Mining Inc., ist die designierte qualifizierte Person für die metallurgische Komponente der Machbarkeitsstudie im Sinne von National Instrument 43-101 ("NI 43-101") und hat überprüft und bestätigt, dass die hierin enthaltenen technischen Informationen korrekt sind und die schriftliche Offenlegung derselben bestätigen.

Die wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von David Gunning, P.Eng., Vice President Operations for Bluestone, geprüft und genehmigt.

Über Bluestone Resources

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100% im Besitz von Cerro Blanco Gold und Mita Geothermal befindlichen Projekte in Guatemala konzentriert. Die Wirtschaftlichkeit des Projektes Cerro Blanco Gold, wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Unternehmens Cerro Blanco ("PEA"), die unter www.sedar.com verfügbar ist, und die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Cerro Blanco, zeigen ein robustes Projekt mit einer erwarteten Lebensdauer von 952.000 Unzen Gold und 3.141.000 Unzen Silber. Die anfänglichen Investitionen in die PEA zur Finanzierung des Baus und der Inbetriebnahme werden auf 170,8 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei die Gesamtkosten (wie in den Richtlinien des World Gold Council definiert, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens) auf 490 US-Dollar pro produzierte Unze Gold geschätzt werden. Die Gesellschaft notiert unter dem Symbol "BSR" an der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB.

Die PEA ist vorläufiger Natur, sie enthält abgeleitete Mineralressourcen, die als zu spekulativ angesehen werden, um die ökonomischen Überlegungen anzuwenden, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren, und es gibt keine Sicherheit, dass die PEA realisiert wird. Mineralische Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit bewiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "forward-looking information" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "forward-looking statements" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "forward-looking statements"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. "("Bluestone" oder das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder antizipiert, wird oder kann in der Zukunft auftreten, einschließlich, ohne Einschränkung: der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile der Machbarkeitsstudie; Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Mineralgrundstücke; die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten von Bluestone; die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Bluestone; Investitionen, allgemeine und Verwaltungskosten des Unternehmens sowie Explorations- und Entwicklungskosten; erwarteter Bedarf an Betriebskapital; die zukünftigen finanziellen Schätzungen der Wirtschaftlichkeit des Cerro Blanco-Projekts, einschließlich Schätzungen der Kapitalkosten für den Bau von Minenanlagen und die Inbetriebnahme einer Mine sowie der nachhaltigen Kapitalkosten, Schätzungen der Betriebskosten und der Gesamtkosten, des Nettobarwerts und der wirtschaftlichen Erträge; vorgeschlagene Produktionszeitpläne und -raten; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Ressourcenschätzungen sowie künftige Explorations- und Betriebspläne sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen basieren, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen, und verwenden häufig Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "kann" oder Abweichungen davon oder das Negativ eines dieser Begriffe.

Alle in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf verschiedenen Annahmen, die von ihm getroffen wurden, und Informationen, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. Zu diesen Annahmen gehören im Allgemeinen unter anderem: die Fähigkeit von Bluestone, die Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen; der Preis von Gold, Silber und anderen Metallen; es gibt keine wesentlichen Abweichungen im derzeitigen steuerlichen und regulatorischen Umfeld; die Wechselkurse zwischen dem kanadischen Dollar, dem guatemaltekischen Quetzal und dem US-Dollar bleiben im Einklang mit dem derzeitigen Niveau; das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen im Projekt Cerro Blanco in geschätzten Qualitäten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb geschätzten Lieferzeiten; Verkaufspreise für Metalle und angenommene Wechselkurse; angemessene Abzinsungssätze für die Cashflows in wirtschaftlichen Analysen; Steuersätze und Lizenzsätze für den geplanten Bergbau; Verfügbarkeit akzeptabler Finanzierungsmöglichkeiten; erwartete Verluste und Verwässerungen im Bergbau; Erfolg bei der Realisierung der geplanten Aktivitäten; erwartete Fristen für die Konsultationen mit den Gemeinden und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den Genehmigungsprozess.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören u. a: Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf erwartete Produktionsraten, Zeitpunkt und Höhe der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, notwendige Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Genauigkeit von Schätzungen der Mineralressourcen und Schätzungen der zukünftigen Produktion, des zukünftigen Cashflows, der Gesamtkosten der Produktion und abnehmender Mengen oder Qualitäten von Mineralressourcen; Risiken in Bezug auf geopolitische Unsicherheit und politische und wirtschaftliche Instabilität in Guatemala; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; ungewisse politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen des Mineralgehalts innerhalb des als mineralische Ressourcen identifizierten Minerals gegenüber den vorhergesagten; Schwankungen der Förder- und Förderraten; Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen; sowie jene Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im geänderten und angepassten jährlichen Informationsformular des Unternehmens beschrieben werden.

Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Bluestone jede Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und sollten daher aufgrund ihrer inhärenten Ungewissheit nicht mit solchen Aussagen begründet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.

