IRW-News: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon schließt Privatplatzierung mit 1 Million Dollar Platzierungsvolumen ab

: Blue Lagoon schließt Privatplatzierung mit 1 Million Dollar Platzierungsvolumen ab

CSE: BLLG

FWB: 7BL

OTC: BLAGF

31. Januar 2020 - Vancouver, British Columbia - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL - WKN A2PNJ8; OTC: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung), wie in der Pressemeldung vom 3. Januar 2020 beschrieben, mittlerweile ebenfalls abschließen konnte. Im Rahmen der zweiten Tranchierung emittierte das Unternehmen 100.000 Stammaktien zum Preis von 1,50 Dollar pro Aktie und erzielte damit einen Bruttoerlös in Höhe von 150.000 Dollar.

Mit dieser Tranche von 150.000 Dollar können wir die bereits zuvor begebene Tranche von 850.000 Dollar zu je 1,50 Dollar pro Aktie komplettieren und damit in dieser Finanzierungsrunde insgesamt exakt jenen Erlös generieren, den wir Anfang des Monats bereits angekündigt haben: 1 Million Dollar zu je 1,50 Dollar pro Aktie, freut sich Rana Vig, President und CEO.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Rohstoffexploration zu verwenden, um seinen Konzessionsgebiete weiter auszubauen. Zusätzlich sollen damit auch allgemeine betriebliche Aufwendungen finanziert werden. Die emittierten Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President & Chief Executive Officer

Tel: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

