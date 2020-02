IRW-News: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon qualifiziert sich für eine Hochstufung in den Handel im OTCQB-Markt

IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.



: Blue Lagoon qualifiziert sich für eine Hochstufung in den Handel im OTCQB-Markt

3. Februar 2020 - Vancouver, British Columbia - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL - WKN A2PNJ8; OTCQB: BLAGF) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit sofortiger Wirkung in den Handel im OTCQB-Markt hochgestuft wurde und seine Aktien dort ab sofort unter dem Börsensymbol BLAGF gehandelt werden. Die Börsennotierungen der Aktien des Unternehmens an der kanadischen Wertpapierbörse Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol BLLG und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel 7BL bleiben weiterhin aufrecht.

Um zum Handel in den von der OTC Markets Group Inc. verwalteten OTCQB Venture Market zugelassen zu werden, müssen Unternehmen eine laufende und gesetzeskonforme Finanzberichterstattung vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren. Die Qualitätsnormen des OTCQB-Marktes gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz und den Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger besser zu informieren und den Handel optimaler zu gestalten. Als verifizierter Markt mit einem effizienten Zugang zu Anlegern in den Vereinigten Staaten unterstützt der OTCQB-Markt Unternehmen dabei, ihren Aktionärswert zu steigern. Ziel ist eine Verbesserung der Liquidität und das Erreichen einer fairen Bewertung.

Unsere Qualifizierung und Hochstufung in den OTCQB-Markt ist ein Meilenstein, der Blue Lagoon den Zugang zu den US-Anlegern erleichtert bzw. eine größere Präsenz im riesigen US-Markt ermöglicht und unseren Aktionären zu mehr Liquidität verhelfen wird, freut sich Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources.

Das Unternehmen setzt seine strategischen Maßnahmen zur Gründung einer starken internationalen Marke fort und arbeitet kontinuierlich daran, seine Sichtbarkeit zu verbessern und seine Präsenz bei den Anlegern in Nordamerika und Europa zu optimieren. Die Aktien von Blue Lagoon können ab nun von Anleger in allen Teilen der Welt ganz einfach erworben werden: in Kanada an der CSE unter dem Börsensymbol BLLG; in den Vereinigten Staaten im OTCQB-Markt unter dem Börsensymbol BLAGF; und in Deutschland über verschiedene Plattformen unter dem Börsensymbol 7BL (WKN A2PNJ8).

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President & Chief Executive Officer

Tel: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

