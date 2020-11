IRW-News: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon durchschneidet 25,92 g/t Au und 169,46 g/t Ag auf 4,52 m

IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.



: Blue Lagoon durchschneidet 25,92 g/t Au und 169,46 g/t Ag auf 4,52 m

Vancouver (British Columbia), 10. November 2020. Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG, FWB: 7BL, OTCQB: BLAGF) (das Unternehmen) freut sich, das folgende Update hinsichtlich seines Goldprojekts Dome Mountain bereitzustellen - einem ganzjährig zugänglichen Konzessionsgebiet, das nur 50 Autominuten von Smithers (British Columbia) entfernt ist und sowohl über eine Genehmigung gemäß dem Environmental Management Act (der EMA) als auch über eine Abbaugenehmigung verfügt, die eine jährliche Produktion von bis zu 75.000 Tonnen ermöglicht.

Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind Teil des bereits zuvor gemeldeten, 3.700 Meter umfassenden Arbeitsprogramms beim Goldprojekt Dome Mountain, dessen Schwerpunkt auf der Hochstufung eines beträchtlichen Teils der abgeleiteten Mineralressource in die angezeigte Kategorie mittels Ergänzungsbohrungen sowie auf Bohrungen am oberen und östlichen Rand des Systems Bolder Vein beim Goldprojekt Dome Mountain lag.

William Cronk, Chief Geologist von Blue Lagoon Resources, sagte: Die Ergebnisse von Bohrloch DM-20-132 sind äußerst vielversprechend und verdeutlichen weiterhin das Potenzial für den Gehalt und die Mächtigkeit des Erzgangs Boulder entlang des Streichens und in der Tiefe. Wir können nun sehen, dass wir die Bohrlöcher DM-20-131 und -133, die von derselben Bohrplatte aus gebohrt wurden, zu früh abgebrochen haben. Dies wird im Rahmen unseres bevorstehenden Bohrprogramms 2021 behoben werden und wir freuen uns darauf, unterhalb des bedeutsamen Abschnitts von 4,52 Metern in Bohrloch DM-20-132 zu bohren und ihn in der Tiefe nachzuverfolgen.

Die jüngsten Ergebnisse beinhalten Analyseergebnisse der Bohrlöcher DM-20-131, -132 und -133 (Abbildung 1). Bedeutsame Höhepunkte sind in Tabelle 1 aufgeführt.

TABELLE 1

Bohrloch-von bis AbschniAu Ag

Nr. tt (g/t) (g/t)

DM-20-13159,65 60,30 0,65 45,5 243

DM-20-13224,22 25,64 1,42 27,1 61

DM-20-132126,83 127,06 0,23 54,4 203

DM-20-132131,75 132,11 0,36 45,6 555

DM-20-132132,11 132,67 0,56 0,077 2

DM-20-132132,67 132,97 0,30 43,7 119

DM-20-132132,97 133,54 0,57 37,8 373

DM-20-132133,54 134,60 1,06 39,9 204

DM-20-132134,60 135,80 1,20 3,754 8

DM-20-132135,80 136,27 0,47 33,3 40

Ausgewählte Bohrlochabschnitte aus den Löchern DM-20-131 und DM-20-132

DM-20-132 durchschnitt einen bedeutsamen mächtigen Abschnitt zwischen 131,75 und 136,27 Meter, der 25,92 Gramm Gold und 169,46 Gramm Silber pro Tonne auf 4,52 Metern ergab. Dieser Abschnitt durchschneidet den Erzgang in hohem Winkel zur Kernachse und weist charakteristische Merkmale des Erzgangs Boulder auf, nämlich Quarz-Carbonat und halbmassives bis massives Sulfid, das von Pyrit mit geringen Mengen Sphalerit, Chalkopyrit und Bleiglanz dominiert wird. Lokal kommt Chalkopyrit in größeren Mengen vor als Pyrit. Dieses Bohrloch ist eines von drei, die im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms von derselben Bohrplatte aus gebohrt wurden und auch die Bohrlöcher DM-20-131 und -133 beinhalteten. Bohrloch DM-20-131 durchschnitt 45,5 Gramm Gold und 243 Gramm Silber pro Tonne auf 0,65 Metern zwischen 59,65 und 60,3 Meter und wurde nicht tief genug gebohrt, um den tieferen, in DM-20-132 vorgefundenen Abschnitt zu durchschneiden (Abbildung 2).

Dies wird ein vorrangiges Ziel des bevorstehenden Phase-2-Bohrprogramms sein, das Anfang Januar 2021 beginnen soll.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54147/Blue_Lagoon_News_Releae_Nov_10_2020_dePRcom.001.jpeg

Abbildung 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54147/Blue_Lagoon_News_Releae_Nov_10_2020_dePRcom.002.jpeg

Abbildung 2

UPDATE HINSICHTLICH DER VERBESSERUNG DER MINENINFRASTRUKTUR

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass die Errichtung eines Erzlagergebäudes, das bis zu 200 Tonnen an mineralisiertem Material pro Tag aufnehmen und lagern kann, begonnen hat und in den kommenden zwei Wochen abgeschlossen werden soll.

Das Unternehmen wird eine Produktionsentscheidung bewerten, sobald alle Genehmigungsanforderungen erfüllt wurden. Jedwede Produktionsentscheidung vor dem Erhalt einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit des Projekts nachweist, ist mit einer erhöhten Ungewissheit und einem erhöhten Ausfallrisiko verbunden.

QUALITÄTSSICHERUNG UND -KONTROLLE

Sämtliche Kernanalysen wurden von Bureau Veritas aus Vancouver durchgeführt. Der für die Probennahme ausgewählte Kern wurde mit einer Kernsäge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte für den Versand verpackt wurde. Eine strenge Produktketten-Lagerung und ein Versandprotokoll wurden eingehalten. Der Kern wurde zerkleinert, geteilt und pulverisiert, wobei 250 Gramm auf 200 Mesh gesiebt wurden. Jede Probe wurde mittels eines ICP-Aufschlusses aus vier Säuren (MA370) mit ES-Abschluss sowie mittels FA 150-Brandprobe mit ICP-MS-Abschluss analysiert und alle Goldproben über dem Grenzwert von einem Teil pro Milliarde wurden mittels FA 550-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Das Personal des Unternehmens hat Standard- und Leerproben hinzugefügt. Das Probennahmeprogramm wurde vom Personal des Unternehmens von und unter der Leitung von Dr. Mathias Westphal, P.Geo., durchgeführt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden von William Cronk, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und einem Berater des Unternehmens, genehmigt.

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und können im Allgemeinen, aber nicht immer an Wörtern wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten: dass die Explorationsaktivitäten nicht die für die Hochstufung der Ressourcenklassifizierung bzw. für die weitere Exploration und Gewinnung von Minerallagerstätten erforderliche Qualität und Menge anzeigen; Marktpreise; die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; Genehmigungen und andere Zulassungen; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Investoren werden davor gewarnt, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

