IRW-News: Blue Cap AG : Blue Cap AG: Erfolgreiche Hauptversammlung der Blue Cap

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

IRW-PRESS: Blue Cap AG : Blue Cap AG: Erfolgreiche Hauptversammlung der Blue Cap

Blue Cap AG: Erfolgreiche Hauptversammlung der Blue Cap

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München, 14.08.2017 - Aktionäre zeigten sich sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung, alle Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit gefasst

Die ordentliche Hauptversammlung der Blue Cap AG hat den Vorschlägen der Verwaltung in allen zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt.



Neben der Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats, war die Wahl eines neuen Aufsichtsrats einer der wesentlichen Tagesordnungspunkte.

Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung der vorgeschlagenen neuen Aufsichtsratsmitglieder wurden Frau Dr. Ida Bagel, Herr Stephan Werhan, sowie Herr Prof. Dr. Peter Bräutigam mit jeweils mehr als 99% der Stimmen zum neuen Aufsichtsrat der Blue Cap gewählt. Herr Dr. Hannspeter Schubert bedankte sich bei den scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und freute sich über die Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder.

Im Rahmen seines Rechenschaftsberichts informierte Herr Dr. Hannspeter Schubert die Hauptversammlung detailliert über die wesentlichen Entwicklungen im vergangenen Geschäftsjahr 2016. Mit einem Umsatzwachstum von rund 21% und einer Verbesserung der Betriebsleistung (EBIT) um rund 22% war der positive Geschäftsverlauf des Jahres 2016 in erster Linie durch die beiden Akquisitionen der Carl Schäfer Gold- und Silberscheideanstalt GmbH, sowie der Neschen Coating GmbH beeinflusst.

In seinem anschließenden Bericht über das erste Halbjahr 2017 gab der Vorstand einen Überblick über die wesentlichen strategischen, sowie wirtschaftlichen Entwicklungen in den Portfoliounternehmen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich der vorläufige Konzernumsatz um rund 73% auf 74,4 Mio. Eur bei einer gleichzeitigen Verbesserung des EBIT um mehr als 120% auf 5,8 Mio. Eur. Im Wesentlichen ist dies neben den positiven Entwicklungen in den Portfoliounternehmen auf die volle Einbeziehung der Neschen Coating GmbH zurückzuführen.

Neben diesen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2017 stand auch der Verkauf der Biolink Gesellschaft für Verbindungstechnologien mbH zum 30.06.2017 im Mittelpunkt. Im Rahmen einiger Wortmeldungen zu diesem Thema erläuterte der Vorstand in seiner Rede, die aus dem Verkauf stehenden liquiden Mittel sowohl für eine teilweise Rückführung der Verbindlichkeiten, als auch für Neuakquisitionen verwenden zu wollen. Insbesondere ist beabsichtigt, die bereits bestehenden Geschäftsbereiche durch gezielte add-on´s weiter zu stärken, als auch diese durch neue, lukrative Geschäftsbereiche zu erweitern. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Unternehmen mit deutlich zweistelligen Umsätzen, so der Vorstand.

In seiner Rede stellte Herr Dr. Hannspeter Schubert vor dem Hintergrund des sehr erfolgreichen und positiven Geschäftsverlaufs eine nachhaltige Dividendenpolitik in den kommenden Jahren in Aussicht.

Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine börsennotierte Industrieholding mit einem Portfolio von derzeit elf mehrheitlichen Unternehmensbeteiligungen. Der Jahresumsatz lag 2016 bei 97 Mio. Euro und die Zahl der Beschäftigten im Konzern betrug rund 660. Sitz der im Jahr 2006 gegründeten Unternehmensgruppe ist München. Bei den Portfoliounternehmen der Blue Cap AG handelt es sich um mittelständische Betriebe aus den Bereichen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Produktion, Edelmetallrecycling und Medizintechnik. Vorstand der Blue Cap AG ist Dr. Hannspeter Schubert.

Blue Cap investiert in deutsche Technologie-Unternehmen mit hohem Entwicklungspotenzial und einem internationalen Kundenstamm. Im Gegensatz zu klassischen Private Equity-Gesellschaften strebt Blue Cap eine dauerhafte Beteiligung an und begleitet die Unternehmen auf ihrem Wachstumskurs. Dabei bleiben die Unternehmensidentität und der Marktauftritt erhalten. Jüngste Akquisition von Blue Cap war die Neschen-Unternehmensgruppe, ein Hersteller von beschichteten Folien.

Das Unternehmen notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt und M:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).

(Ende)

Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Tobias Eiblmeier Tel.: 49 89 288 909 26 E-Mail: eiblmeier@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de/

ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A0JM2M1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.