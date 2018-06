IRW-News: Blue Cap AG : Blue Cap AG: Blue Cap und PartnerFonds bündeln Kräfte

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Blue Cap AG: Blue Cap und PartnerFonds bündeln Kräfte

München, 12.06.2018 (12.06.2018) - Mit Kaufvertrag vom 12.06.2018 hat die PartnerFonds >> Kapital für Mittelstand << GmbH & Co KG, eine Tochter der PartnerFonds AG, von der dem Gründer und bisherigem Hauptaktionär Dr. Hannspeter Schubert gehörenden Southern Blue Beteiligungsgesellschaft mbH, ein Aktienpaket von 1.750.000 Aktien der Blue Cap AG gekauft.



Die Transaktion wird zeitnah auch vollzogen.

Im Nachgang beteiligt sich die Southern Blue Beteiligungsgesellschaft mbH an der PartnerFonds AG und wird dort größter Einzelaktionär.

Geplant ist es, den über 4.000 Aktionären der PartnerFonds AG den Zugang zu direkten Unternehmensbeteiligungen zu ermöglichen und gleichzeitig die bisher nicht börsennotierte PartnerFonds AG in Richtung Kapitalmarkt zu entwickeln. Blue Cap erhält mit dem neuen Ankeraktionär eine weitere Verstärkung der Finanzkraft und damit zusätzliches Wachstumspotential.

Dr. Schubert wird weiterhin als Vorstand der Blue Cap tätig sein und das Zusammenwirken beider Unternehmen maßgeblich unterstützen. Derzeit ist geplant, dass Dr. Schubert mittelfristig aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat wechselt.

Grundlage für die Ermittlung des Kaufpreis des Aktienpakets war der volumengewichtete Durchschnittskurs der Blue Cap Aktien der letzten 200 Tage. Der Kaufpreis für das Aktienpaket von knapp EUR 33,5 Mio. setzt sich aus einem Festkaufpreis von rund EUR 32,5 Mio. und einem variablen Kaufpreis von bis zu EUR 1,0 Mio. zusammen.

