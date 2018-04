IRW-News: Blue Cap AG : Blue Cap AG: Blue Cap übernimmt den Verpackungsspezialisten Knauer-Uniplast

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

IRW-PRESS: Blue Cap AG : Blue Cap AG: Blue Cap übernimmt den Verpackungsspezialisten Knauer-Uniplast

Blue Cap AG: Blue Cap übernimmt den Verpackungsspezialisten Knauer-Uniplast

München, 20. April 2018 (pta/20.04.2018/18:15) Die Blue Cap AG hat heute über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft Blue Cap 08 GmbH mit den Gesellschaftern der Knauer-Uniplast Gruppe, einem Verpackungsspezialisten mit Hauptsitz in Dettingen/Erms, einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% der Knauer Holding GmbH & Co.



KG sowie deren Komplementärin, der Knauer Holding Verwaltungs-GmbH, geschlossen. Zum Konzernkreis der erworbenen Gesellschaft gehört unter anderem die Uniplast Knauer GmbH & Co. KG.

Geplant ist, die Transaktion Anfang Mai 2018 abzuschließen. Die Durchführung des Anteilskaufs steht unter keinen Vorbehalten.

