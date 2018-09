IRW-News: Blox Labs Inc. : Blox Labs startet BaaS-Smart-Contract-Modell BLOXsmart zur Weiterentwicklung benutzerfreundlicher Blockchain-Anwendungen

IRW-PRESS: Blox Labs Inc.



: Blox Labs startet BaaS-Smart-Contract-Modell BLOXsmart zur Weiterentwicklung benutzerfreundlicher Blockchain-Anwendungen

Toronto (Ontario), 4. September 2018. Blox Labs Inc. (CSE: BLOX, Frankfurt: BR1B) (BLOX oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das schwerpunktmäßig Best-in-Class-Softwarelösungen für den wachsenden Bedarf in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen entwickelt, freut sich, den Start seines eigenen Blockchain-as-a-Service- (BaaS)-Smart-Contract-Modells BLOXsmart bekannt zu geben.

BLOXsmart ist bestrebt, Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Erstellung von Blockchain-Smart-Contracts, der Weiterentwicklung globaler Blockchain-Anwendungen, zu beseitigen. Blockchain wurde im Jahr 2008 ursprünglich als Technologie bekannt, die dem Bitcoin zugrunde liegt, sowie als Unterstützung der grundlegenden Struktur aller über 1.600 Kryptowährungen und alternativen Coins (Altcoins), einschließlich Ethereum und anderer. Ethereum revolutionierte die Blockchain-Anwendung, indem es die zukünftigen Möglichkeiten der DApps (dezentralisierte Anwendungen) durch die Verwendung von Knotenpunkten als allgemeine Algorithmen in der heutigen Welt verstand, in der sich die Infrastruktur eines Unternehmens auf eine zentrale Behörde oder einen Hauptserver verlässt, wodurch eine erhöhte Gefahr durch Cyberangriffe oder schadhafte Inhalten besteht. Die dezentralisierte Anwendung von Blockchain ermöglicht eine unveränderliche Registerführung und somit vertrauenswürdige Peer-to-Peer-Transaktionen, wobei Vermittler überflüssig werden. Da Regierungen und Organisationen beginnen, angesichts der Weiterentwicklung von Blockchain-Smart-Contracts die Vorteile der Straffung archaischer Prozesse zu erkennen, wird der Druck auf Technologiepartner erhöht, diesen Prozess mit einer benutzerfreundlichen Methode reibungslos zu gestalten.

Curtis Ingleton, CTO von Blox Labs, sagte: Durch die Schaffung eines intuitiven Entdeckungsprozesses zur Erstellung des Smart Contracts schränken wir nicht nur den Zugriff auf sensible Projektdaten ein, sondern vereinfachen auch den Dialog zwischen Kunden und Entwicklern. Er sagte außerdem: Unsere Aufgabe besteht darin, die Kunden dabei zu unterstützen zu verstehen, warum sie Blockchain-Smart-Contracts benötigen, und ihnen das Gefühl zu geben, Teil eines umfassenden Prozesses mit einer benutzerfreundlichen Methode zu sein. Dadurch erlangen wir das Vertrauen unserer Kunden und Partner, zumal sich die Branche von Blockchain 1.0, wie etwa Bitcoin, in Richtung Blockchain 3.0 weiterentwickelt, wo eine dezentralisierte Datenspeicherung und eine weiterentwickelte Smart-Contract-Technologie zum Einsatz kommen.

Jeff Zanini, CEO von Blox Labs, fügte hinzu: Wir freuen uns, ein Produktangebot zu machen, das einen nachhaltigen Monetisierungspfad in BLOXsmart aufweist. Dies ist bei der Unterstützung der Unternehmen, die Notwendigkeit von Blockchain zu erkennen, ein großer Schritt nach vorne. Die Herausforderung besteht darin, das Know-how in der Unternehmenswelt zu skalieren. Als jemand, der von großen Privatunternehmen kommt, kann ich persönlich sehr gut verstehen, warum ein Unternehmen den Weg des geringsten Widerstands einschlagen möchte, auch wenn das Risiko besteht, in die falsche Richtung zu gehen, zumal wir dazu neigen, uns in Richtung Komfortzonen zu bewegen. Um das Potenzial von Blockchain voll auszuschöpfen, möchten wir einen Pfad für führende Unternehmen schaffen, der die Möglichkeiten bietet, die sie sich leisten können. Es war erforderlich, ein Produkt zu entwickeln, das der Unternehmenswelt klar und deutlich vermitteln kann, warum und wo sie Blockchain-Smart-Contract-Anwendungen benötigen, und dann die Reibungspunkte bei der Umsetzung durch unsere benutzerfreundliche Plattform zu beseitigen. BLOXsmart wird dieses Problem beheben. Das Unternehmen wird mit Fortdauer des Projektes weitere Updates bereitstellen. Die aktuelle Architektur befindet sich in fortgeschrittenem Stadium und die Finalisierung von BLOXsmart für die kommerzielle Einführung soll in Kürze erfolgen.

Über Blox Labs

Blox Labs Inc. ist ein Technologieentwicklungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der besten Softwarelösungen ihrer Art für aufstrebende Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen gerichtet ist. BLOX unterstützt seine Kunden mit Lösungen für geschäftsbezogene Probleme - von Machbarkeitsnachweisen bis hin zur Umsetzung. Das Unternehmen bietet zurzeit Blockchain-Lösungen für das Lieferkettenmanagement und die -verbesserung sowie für andere Bereiche. BLOX ist aktiv auf der Suche nach Partnerschaften und strategischen Übernahmen von Wachstumsunternehmen.

Im Namen des Board

Jeff Zanini

CEO and Director

213 Sterling Road, Suite 206

Toronto, ON M6R 2B2

Canada

Ph: (416) 262-0871

Email: ir@bloxlabs.ca

www.bloxlabs.ca

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wichtigen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung, wozu auch die zukünftigen Pläne für die Entwicklung von Technologien durch das Unternehmen zählen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

