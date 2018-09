IRW-News: Blox Labs Inc. : Blox Labs startet AiBLOX, dessen Hauptaugenmerk auf Integrationslösungen für Blockchain und künstliche Intelligenz gerichtet ist

IRW-PRESS: Blox Labs Inc.



: Blox Labs startet AiBLOX, dessen Hauptaugenmerk auf Integrationslösungen für Blockchain und künstliche Intelligenz gerichtet ist

Toronto (Ontario), 6. September 2018. Blox Labs Inc. (CSE: BLOX, Frankfurt: BR1B) (BLOX oder das Unternehmen) ein Unternehmen, das schwerpunktmäßig Best-in-Class-Softwarelösungen für den wachsenden Bedarf in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen entwickelt, freut sich, den Start von AiBLOX, einer intern entwickelten Plattform, deren Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung künstlicher Intelligenz (KI) für Blockchain-Aktivitäten wie Krypto-Mining und dezentralisierte Netzwerksicherheit gerichtet ist, bekannt zu geben. Durch die Nutzung der bestehenden Firmenstruktur des Unternehmens in den Bereichen Projektumfang und -management, strategische Planung und Analyse sowie Blockchain-Softwareentwicklung wird BLOX bestrebt sein, Partnerschaften im Rahmen des AiBLOX-Banners mit Unternehmen zu suchen und zu festigen, die im Ökosystem der KI, maschinellem Lernen und Deep Learning tätig sind. Entsprechende vorläufige Gespräche mit unterschiedlichen Gruppen haben bereits begonnen.

Blox Labs verweist auf einen Bericht von KPMG, dem zufolge sich die Wagniskapitalinvestitionen in künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen von sechs Milliarden Dollar im Jahr 2016 auf zwölf Milliarden Dollar im Jahr 2017 verdoppelt haben und die globalen Märkte die zahlreichen Vorteile der KI erkennen. Jeff Zanini, CEO von BLOX, sagte: Wir begeben uns auf dieses Terrain, nachdem wir Partnern und Kunden zugehört haben, die nach Schnittpunkten zwischen den beiden boomenden Technologien gefragt haben. Eine entsprechende Anwendung der KI im Blockchain-Bereich ermöglicht die Schaffung erstklassiger dezentralisierter Netzwerke, wodurch Probleme in Zusammenhang mit der Anfälligkeit verringert, Transaktionszeiten verkürzt und verteilte Datenbanken organisiert werden. Zanini sagte außerdem: Unter allen anderen Synergien ist das unveränderliche und verschlüsselte Format eines verteilten Registers, das auf der Blockchain-Technologie basiert, eine natürliche Ergänzung zur Erfassung und Speicherung der umfangreichen Daten, auf denen die künstliche Intelligenz basiert. Wir sind bestrebt, AiBLOX weiterzuentwickeln und Möglichkeiten zu bewerten, die sich in diesem boomenden Bereich durch Schnittpunkte zwischen der Blockchain-Technologie und der KI bei bestehenden und zukünftigen Projekten ergeben könnten.

Über Blox Labs

Blox Labs Inc. ist ein Technologieentwicklungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der besten Softwarelösungen ihrer Art für aufstrebende Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen gerichtet ist. BLOX unterstützt seine Kunden mit Lösungen für geschäftsbezogene Probleme - von Machbarkeitsnachweisen bis hin zur Umsetzung. Das Unternehmen bietet zurzeit Blockchain-Lösungen für das Supply-Chain-Management und deren verbesserung sowie für andere Bereiche. BLOX ist aktiv auf der Suche nach Partnerschaften und strategischen Übernahmen von Wachstumsunternehmen.

Im Namen des Board

Jeff Zanini

CEO and Director

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wichtigen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung, wozu auch die zukünftigen Pläne für die Entwicklung von Technologien durch das Unternehmen zählen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

