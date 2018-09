IRW-News: Blox Labs Inc. : Blox Labs Inc. und Cannvas MedTech Inc. unterzeichnen Absichtserklärung für Datenanalyseplattform CannaBLOX

IRW-PRESS: Blox Labs Inc.



: Blox Labs Inc. und Cannvas MedTech Inc. unterzeichnen Absichtserklärung für Datenanalyseplattform CannaBLOX

Toronto, Ontario - 11. September 2018 - Blox Labs Inc. (BLOX oder das Unternehmen) (CSE: BLOX) (Frankfurt: BR1B) - ein Technologieentwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Best-in-Class-Softwarelösungen konzentriert, die von neuen Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen bestimmt werden - freut sich bekannt zu geben, dass mit Cannvas MedTech Inc. (Cannvas oder das Unternehmen) (CSE: MTEC) (Frankfurt: 3CM), einem Marktführer auf dem Gebiet der Unternehmenstechnologien für den Cannabissektor, eine Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet wurde. Mit dieser LOI wird die Absicht zum Ausdruck gebracht, in gutem Glauben eine Datenanalysevereinbarung im Hinblick auf die blockchainbasierte Smart-Contract-Supply-Chain-Management-Plattform CannaBLOX zu verhandeln, die derzeit von BLOX gemeinsam mit Liberty Leaf Holdings Ltd. (CSE: LIB) (OTC: LIBFF) (FWB: HN3P) entwickelt wird.

Vereinbarungsgemäß werden die Vertragsparteien neben anderen Maßnahmen auch die verschiedenen Synergien, die sich aus der Nutzung des Analysemodellierungsrahmens von Cannvas Data ergeben könnten, prüfen und die verschiedenen Möglichkeiten der Datenerfassung über die CannaBLOX-Plattform bewerten. Cannvas wird im Rahmen seines bestehenden Cannvas Data-Systems konkrete Parameter entwickeln, mit denen die Erfassung und Analyse von Transaktionsdaten bzw. branchenspezifischen Daten der CannaBLOX-Plattform und der strategischen Branchenpartner ermöglicht wird. CannaBLOX erhält wiederum Zugang zu einem umfangreichen branchenspezifischen Datenpool, auf den es im Zuge der Einführung seines ersten Moduls währen einer Beta-Testphase zugreifen kann.

Die CannaBLOX-Analyse gewährt Cannvas Data zusätzliche Einblicke in das Supply Chain Management, in die Verteilung der Cannabisprodukte in den entsprechenden Mengen auf dem kanadischen Markt sowie in verschiedene andere Transaktionsdaten aus seinem Seed-to-Sale-System (von der Aufzucht bis zum Verkauf der Ware). Das Leitprinzip von Cannvas Data besteht darin, Daten von unserer vertrauenswürdigen Quelle zu teilen und zu analysieren, um unsere Smart-Contract- und Blockchain-Anwendungen auf der CannaBLOX-Plattform zu erweitern. Cannvas Data wird sich auch weiterhin darum bemühen, bestehende Partner-Datenbanken, den Datenverkehr von bzw. zu Webseiten sowie kontextabhängige Technologien im Sinne der Nutzerbindung zu nutzen, um seine Analyselösungen für die internationale Cannabis-Community zu erweitern. Die Vertragsparteien haben sich auf einen Entdeckungszeitraum geeinigt, in dem Cannvas Data die für eine Einbindung erforderlichen technischen Spezifikationen einrichtet. Beide werden in den nächsten 60 Tagen gemeinsam auf ein definitives Partnerabkommen hinarbeiten.

Jeff Zanini, CEO von Blox Labs, meint dazu: Diese Partnerschaft erschließt viele Synergien in Zusammenhang mit unserer neuen Plattform 'AiBLOX', die wir vergangene Woche angekündigt haben. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Datenerfassung und -analyse mit Hilfe maschineller Lernmethoden (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). Die Partnerschaft mit Cannvas MedTech, einem Marktführer auf dem Gebiet der Datenerfassung zu medizinischem Marihuana, wird für unser Projekt in vieler Hinsicht ein Wachstumstreiber sein.

Shawn Moniz, CEO von Cannvas Medtech, fügt hinzu: Die Analyse anhand verschiedenster Datengruppen ist das Kerngeschäft von Cannvas Data. Die Verbindung unserer bestehenden Daten mit den Datenpunkten einer 'Seed-to-Sale'-Plattform bereichert unser Leistungsangebot. Nachdem wir nun in der Lage sind, auch die Phasen vor und nach einer 'Customer Journey' zu analysieren, können wir 'End-to-End'-Analysen des Kundenverhaltens, Trendanalysen zu einzelnen Branchen und vieles mehr anbieten. Und weiter: Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit unserem Partner BLOX Labs die besten Datenanalysemethoden für die Cannabisbranche zu sondieren.

Über Blox Labs

Blox Labs Inc. ist ein Technologieentwicklungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der besten Softwarelösungen ihrer Art für aufstrebende Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen gerichtet ist. BLOX unterstützt seine Kunden mit Lösungen für geschäftsbezogene Probleme - von Machbarkeitsnachweisen bis hin zur Umsetzung. Das Unternehmen bietet zurzeit Blockchain-Lösungen für das Supply-Chain-Management und deren verbesserung sowie für andere Bereiche. Vor kurzem hat BLOX die Markteinführung von zwei intern entwickelten Plattformen angekündigt: die Blockchain-as-a-Service-Lösung BLOXsmart und AiBLOX, eine Lösung für Blockchain-Aktivitäten auf Basis künstlicher Intelligenz. BLOX ist aktiv auf der Suche nach Partnerschaften und strategischen Übernahmen von Wachstumsunternehmen.

Blox Labs Inc.

Jeff Zanini

CEO & Director

Über Cannvas Data

Cannvas Data bedient sich modernster Technologien, maschineller Lernalgorithmen und wissenschaftlicher sowie medizinischer Forschungsdaten, um wesentliche Einblicke in die internationale Cannabis-Community zu ermöglichen und positioniert sich damit als Vorreiter der Sozialdaten- und Zensusdatenanalyse im Cannabissektor. Als Teilbereich der Cannvas.Me-Plattform analysiert Cannvas Data eine Vielzahl von Datenpunkten, die von Personen, die Cannabis zu medizinischen Zwecken bzw. Genusszwecken konsumieren, erhoben werden, um diesen zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu verhelfen. Die Plattform ist LP/REC-agnostisch, d.h. sie wird nicht von den persönlichen Beweggründen eines Unternehmens bzw. einer Institution beeinflusst, wird permanent weiterentwickelt, passt sich den Nutzern an und erkennt bzw. lernt von Trendänderungen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.cannvasdata.com.

Über Cannvas MedTech Inc.

Cannvas MedTech ist ein Marktführer auf dem Gebiet der Unternehmenstechnologien für den Cannabissektor. Wir planen und entwickeln kundenzentrierte Lösungen, die unsere Partner in die Lage versetzen, die Macht der Daten für sich zu nutzen und ihre Kunden, ihre Branche sowie wichtige Wirtschaftstreiber besser zu verstehen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

www.cannvasmedtech.com

Medienkontakt:

media@cannvasmedtech.com

Anlegerkontakt:

ir@cannvasmedtech.com

1-800-489-0116

Blox Labs Inc.

213 Sterling Road, Suite 206

Toronto, ON M6R 2B2

Canada

Ph: (416) 262-0871

Email: ir@bloxlabs.ca

www.bloxlabs.ca

