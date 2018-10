IRW-News: Blockchain Foundry Inc.: Blockchain Foundry meldet Beratungsabkommen mit Lode One

IRW-PRESS: Blockchain Foundry Inc.



: Blockchain Foundry meldet Beratungsabkommen mit Lode One

Toronto, 30. Oktober 2018. Blockchain Foundry Inc. (CSE: BCFN, FWB: 8BF, OTC: BLFDF) (BCF oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Lösungsentwicklungs- und Beratungsabkommen (das Abkommen) mit der LODE Community (LODE) unterzeichnet hat. LODE ist eine gemeinschaftlich organisierte Community an gleich gesinnten Silberliebhabern mit Mitgliedern aus über 90 Ländern.

LODE errichtet mit der Unterstützung von BCF das weltweit erste kryptografische Silberwährungssystem mit zwei Token, um Business-to-Business- (B2B), Peer-to-Peer- (PTP) und Quote-to-Cash-Prozesse (Q2C) zu optimieren und nahtlos in die Customer Relationship Management- (CRM) und Enterprise Resource Planning-Systeme (ERP) zu integrieren. Das Silberleasing-Ökosystem mit zwei Token von LODE, das an sicher verwahrte, zu 99,9 Prozent reine Silberbarren in Anlagequalität geknüpft ist, wird mit der Plattform von Syscoin verbunden und die unveränderliche Blockchain-Technologie von Syscoin verwenden, um LODE schnelle, reibungslose Transaktionen ohne Genehmigung zu ermöglichen, wodurch Einzelpersonen die Möglichkeit haben, mit Kryptowährungen und/oder Papiergeld Transaktionen in einer verschlüsselten, sicheren Umgebung durchzuführen. Das System wird ein abgestuftes KYC/AML-Protokoll verwenden, um die Konformität mit den Vorschriften hinsichtlich bester Praktiken zu gewährleisten.

In den kommenden Wochen wird BCF mit LODE und dessen Partnern INTERFIX Corporation und Atomic47 zusammenarbeiten, um die Gestaltung des Token-Systems von LODE mit der Absicht abzuschließen, die Blockchain von Syscoin, die Engine von INTERFIX, die bestehende Portalplattform der Mitglieder sowie die 18 Millionen Gramm an sicher verwahrten, zu 99,9 Prozent reinen Silberbarren, die LODE Community Monetary-Mass genannt werden, zu integrieren.

BCF wird der LODE Community auch das Know-how zur Verfügung stellen, um die auf Blockchain basierte Infrastruktur ihrer Zwei-Token-Architektur zu gestalten und zu entwickeln.

Die LODE Community und die Dienstleisterallianz sind sehr erfreut über unsere strategische Partnerschaft mit dem Team von Blockchain Foundry, sagte David Olsson, Technical Lead von Atomic47 Labs. Blockchain Foundry verfügt über ein unglaublich starkes Team und ein Ökosystem an Basistechnologien, um unsere kryptografischen Netzwerke mit schnellen Transaktionen und Nachweisen aufzubauen. Es ist eine aufregende Zeit für das Projekt von LODE, zumal die Community der Verwirklichung ihrer Ziele näher kommt. Dies gibt der Community und den Dienstleistern das Vertrauen, dass BCF versteht, was wir mit diesem Projekt erreichen wollen, und dass es in der Lage ist, die Umsetzung unseres ehrgeizigen und bedeutsamen Technologiefahrplans zu beschleunigen.

LODE stellt eine Brücke zwischen mit Silber gesichertem Geld und Kryptowährungen dar. Mit Aktiva gesicherte Kryptowährungen sind auf dem heutigen Markt sehr gefragt, da Kryptowährungen auf einem Großteil des Marktes nicht mit etwas Greifbarem gesichert sind, sagte Jag Sidhu, CTO von Blockchain Foundry Inc. Die LODE-Dienstleisterallianz ist in diesem Bereich unglaublich stark und erfahren und wir können uns glücklich schätzen, mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Wir freuen uns, diese Reise mit LODE zu beginnen.

Über die LODE Community:

Die LODE Community wird von einer Allianz aus 33 Dienstleistern in vier Rechtsprechungen mit sechs sicheren Tresorstandorten weltweit unterstützt. LODE umfasst gleich gesinnte Personen und Organisationen, die sich für die Wiedereinführung von solidem Geld in Geldsystemen sowie von Silber aus ihrem Privatbesitz als Währungseinheit zur Durchführung von Handelstransaktionen einsetzen. Dies weist das Potenzial auf, beim Geldumlauf für Millionen von Händlern und Einzelpersonen weltweit für Stabilität zu sorgen.

Um diese Vision zu verwirklichen, wird eine Allianz aus professionellen Dienstleistern gemeinsam daran arbeiten, dass die LODE Community ihren Auftrag - die Wiedereinführung von Silber in das Geldsystem - erfüllen kann. Die Allianz unterstützt die Schaffung und Einführung von zwei Blockchain-Token: dem LODE Token und dem AGX Coin. Diese kryptografischen digitalen Darstellungen von reservierten und sicher verwahrten Silberbarren werden als austauschbare, transaktionsfähige, unveränderliche, komplexe Leasingvereinbarung und/oder digitale Quittung für die reinen Silberbarren fungieren.

Jedes Gramm Silber, das in das System gelangt, wird sicher verwahrt und für die Verwendung durch den Inhaber des AGX Coin gesichert. Wenn diese Silbermasse tokenisiert wird, werden neue AGX Coins geschaffen. Sobald die AGX Coins geschaffen und in Umlauf gebracht wurden, werden sie authentische digitale Darstellungen von Silber sein und zur langfristigen Verwendung als kryptografisches Silbergeld im Internet eingesetzt werden. AGX wird ein kryptografisches Silbergeld sein, das weltweit von den Menschen für die Menschen entwickelt und geschaffen wird.

Die LODE Community und deren Betriebssystem sind keine juristischen Personen, weshalb ihr Erfolg nicht von einer Organisation, sondern von Blockchain-Protokollen, Händlerinteraktionen und Communitybeteiligungen abhängig ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.LODE.one.

Über Blockchain Foundry Inc.

Blockchain Foundry entwickelt und vermarktet Geschäftslösungen auf Blockchainbasis und berät Geschäftskunden, welche die Blockchain-Technologie in ihren Geschäftsbetrieb einbinden wollen.

Blockchain Foundry Ansprechpartner für Medien:

Christopher Marsh

Chief Financial Officer

cmarsh@blockchainfoundry.co

Medienkontaktdaten LODE Community:

Karen Olsson

LODE Ambassador

kareno@lode.one

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Teile dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Sie werden auch als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet und es liegen ihnen daher möglicherweise auch keine historischen Fakten zugrunde. Im Rahmen der Möglichkeiten wurden Begriffe wie wird, plant, erwartet, zielt ab auf, setzt fort, schätzt, prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, kann, könnte oder würde und die negative Form solcher Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Ereignisse, zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gewertet werden und sind nicht zwingend zuverlässige Indikatoren dafür, wann oder wodurch solche Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse - wenn überhaupt - erzielt werden. Die Leser sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewerten, da sie die derzeitige Auffassung der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind und zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen basieren, die BCF zwar als angemessen erachtet, die jedoch naturgemäß aus geschäftlicher, wirtschaftlicher, regulatorischer, wettbewerbsbedingter, politischer und sozialer Sicht beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von BCF erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

