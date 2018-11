IRW-News: Blockchain Foundry Inc.: Blockchain Foundry gibt Beratungsvertrag mit LAVA Coin bekannt

IRW-PRESS: Blockchain Foundry Inc.



: Blockchain Foundry gibt Beratungsvertrag mit LAVA Coin bekannt

TORONTO, 1. November 2018 -- Blockchain Foundry Inc. (BCF oder das Unternehmen) (CSE:BCFN)(FWB:8BF)(OTC:BLFDF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Design- und Beratungsvorvereinbarung (die Vereinbarung) mit LAVA Blockchain Technologies Inc. (LAVA Coin) abgeschlossen hat. LAVA Coin konzentriert sich auf den Aufbau einer Blockchain-fähigen globalen Membership -Community, die durch die Verwendung von Krypto-basierten Community-Karten für den Point of Sale und Tools gestärkt wird, um schnelle, nahtlose Transaktionen auf allen Marktplätzen zu ermöglichen. Laut dem World Payments Report 2017 (WPR 2017) wird das globale digitale Zahlungsvolumen im Jahr 2020 voraussichtlich fast 726 Milliarden Transaktionen erreichen.

Das Ziel von LAVA Coin ist es, die Zahlungsbranche zu revolutionieren, indem es sichere, zuverlässige und schnelle globale Transfers von Krypto-Währungs- und Fiat-Geldern, echte Wertbeständigkeit mit einem Asset Backed Token und ultimative Benutzerfreundlichkeit online und am Point of Sale bietet.

BCF wird LAVA Coin Know-how zur Verfügung stellen, um die Blockchain-basierte Architektur für die Plattform von LAVA Coin zu entwerfen und die Syscoin-Blockchain wirksam zu nutzen. Wir freuen uns sehr, eine strategische Partnerschaft mit dem Team von Blockchain Foundry einzugehen, erklärte Joy Case, Gründer und CEO von LAVA Coin. Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, M&A, innovative Technologien und Immobilienwirtschaft. Wir sind also eine anspruchsvolle, kritische Unternehmensgruppe. Vor der Auswahl der Syscoin-Assets und des ZDAG-Systems (Zero Confirmation Directed Acyclic Graph) habe ich mehrere Blockchain-basierte Lösungen evaluiert. Ich war beeindruckt von der Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und Kompetenz des BCF-Teams. Wir haben Premium-Produkte für einen anspruchsvollen Markt. Aus diesem Grund haben wir die Besten der Branche gesucht, um unsere Enterprise-Blockchain-Lösung zu entwickeln. Wir sind sehr stolz darauf, mit BCF zusammenarbeiten zu können.

Die LAVA Coin-Plattform wurde entwickelt, um Gemeinschaften durch ein Community Card-Programm zu vernetzen, das Inhabern von Krypto-Währungen Zugang zu alltäglichen Einkäufen bietet und sicherstellt, dass ein Teil jeder niedrigen Transaktionsgebühr in die Projekte seiner Mitglieder reinvestiert wird.

Das Credo der Mitglieder von LAVA Coin lautet: Wir glauben an die Kraft der Menschen, eine bessere Welt aufzubauen. Wir glauben an das Versprechen von Krypto-Währungen, Gelder ohne Grenzen schnell und reibungslos zu überweisen. Wir glauben daran, unsere Unternehmer bei jeder Transaktion zu unterstützen.

Die Blockchain-basierte Plattform von LAVA Coin nutzt die unveränderliche Blockchain-Technologie von Syscoin, um schnelle, nahtlose Transaktionen zu ermöglichen, die es Einzelpersonen ermöglichen, in einer verschlüsselten, sicheren Umgebung mit Krypto-Währungen oder Fiat-Geld zu kaufen und zu verkaufen.

Wir freuen uns sehr, LAVA Coin auf seiner Reise mit der Blockchain zu unterstützen, sagte Sebastian Schepis, CIO der Blockchain Foundry. Wir glauben weiterhin an die Umstellung einer Vielzahl von Unternehmen hin zu Blockchain-basierten Technologielösungen auf absehbare Zeit, und wir freuen uns über die Möglichkeit, unser fundiertes Wissen und unsere Erfahrung mit LAVA Coin zu teilen.

Über Lava Coin

Größer als Bitcoin!

Die Mission von LAVA Coin ist es, die Masseneinführung von Krypto-Währungen zu unterstützen, indem das Unternehmen sie für den täglichen Einkauf zugänglich, einfach, schnell und verfügbar macht.

LAVA Coin, die innerhalb des Mitgliedsnetzwerks der LAVA-App verwendet wird, ermöglicht die niedrigsten Gebühren von Krypto-Währungen zu Fiat-Geld und zurück zu Krypto-Währungen. LAVA Coin ist eine stabile, asset-backed Coin.

LAVA Coin bietet eine Community auf Mitgliedbasis und verpflichtet sich, seine Mitglieder bei jeder Transaktion im Netzwerk zu unterstützen. LAVA Coin ist die Liquidität von Krypto-Währungen.

Über Blockchain Foundry Inc.

Blockchain Foundry entwickelt und vermarktet Geschäftslösungen auf Blockchainbasis und berät Geschäftskunden, welche die Blockchain-Technologie in ihren Geschäftsbetrieb einbinden wollen.

Blockchain Foundry Ansprechpartner für Medien:

Christopher Marsh

Chief Financial Officer

cmarsh@blockchainfoundry.co

LAVA Coin Kontaktinformationen für Medien:

Joy Case, CEO und Gründer

joy@lavacoin.io

Blockchain Foundry Inc.

2300 Yonge Street, Suite 1600, ----

Toronto, ON M4P 1E4

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Teile dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Sie werden auch als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet und es liegen ihnen daher möglicherweise auch keine historischen Fakten zugrunde. Im Rahmen der Möglichkeiten wurden Begriffe wie wird, plant, erwartet, zielt ab auf, setzt fort, schätzt, prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, kann, könnte oder würde und die negative Form solcher Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Ereignisse, zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gewertet werden und sind nicht zwingend zuverlässige Indikatoren dafür, wann oder wodurch solche Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse - wenn überhaupt - erzielt werden. Die Leser sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewerten, da sie die derzeitige Auffassung der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind und zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen basieren, die BCF zwar als angemessen erachtet, die jedoch naturgemäß aus geschäftlicher, wirtschaftlicher, regulatorischer, wettbewerbsbedingter, politischer und sozialer Sicht beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von BCF erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden.

