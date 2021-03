IRW-News: BlockchainK2 Corp. : Amplify Games bildet Allianz mit der Gaming-Community von Se7enSins

IRW-PRESS: BlockchainK2 Corp. : Amplify Games bildet Allianz mit der Gaming-Community von Se7enSins

Vancouver, British Columbia - 4. März 2021 -- Amplify Games, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von BlockchainK2 Corp. (BlockchainK2 oder das Unternehmen) (TSX.



V: BITK) (OTCQB: BIDCF) (FWB: KRL2) freut sich bekannt zu geben, dass sich die Gaming-Community von Se7enSins (http://www.se7ensins.com/) der Amplify Alliance anschließt und damit als eine der ersten den Amplify-Store auf ihre Gaming-Seite bringt. Se7enSins ist eine Gemeinschaft von über einer Million begeisterten Spielern, die sich sehr darauf freut, über die Partnerschaft mit Amplify Games einen digitalen Spiele-Shop auf ihre Webseite zu bringen und ihren Mitgliedern so die Möglichkeit bietet, die von ihnen bevorzugten Spiele zu kaufen und gleichzeitig die Se7enSins-Community zu unterstützen.

Wir sind begeistert, eine Partnerschaft mit der Se7enSins-Community einzugehen. Diese Gemeinschaft ist bereits seit mehr als einem Jahrzehnt DIE Anlaufstelle für Neuigkeiten und Gespräche über den Spielesektor. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten sich für diese Community mit einem White-Label-Store von Amplify eröffnen, wo sie Spiele direkt an ihre Mitglieder verkaufen kann. Der Zusatzerlös wird sich positiv auf die Ressourcen der Gemeinschaft auswirken und dazu beitragen, dass sie auch in den kommenden zehn Jahren mit einem tollen Angebot aufwarten kann, meint Tony Caputo, CEO von Amplify Games.

Se7enSins ist an jedem Verkauf im White-Label-Shop von Amplify beteiligt, was die potenziellen Einnahmen der Community über ihre Webseite erheblich steigert. So entsteht eine ideale Partnerschaft zwischen Se7enSin und Amplify Games, da die über eine Million Mitglieder der Gemeinschaft bereits Spiele auf anderen Webseiten kaufen und nun mit dieser Partnerschaft die Möglichkeit haben, ihre Spiele genau dort zu kaufen, wo sie sich auch über diese Spiele austauschen und damit gleichzeitig die Webseite unterstützen, die sie jeden Tag besuchen.

Über Se7enSins

Se7enSins ist ein Gaming-Community-Forum und eine Nachrichtenseite, die sich mit ihrem Angebot an alle Spielertypen dieser Welt richtet und ihnen Zugang zu aktuellen News, Neuveröffentlichungen, Mods und vielem mehr bietet. Mit einem vielfältigen Angebot an Inhalten und einer einladenden, freundschaftlichen und eng verbundenen Gemeinschaft ist Se7enSins ein Forum, das allen offensteht. Werden auch Sie Teil dieser Gemeinschaft!

Nähere Informationen über Se7enSins finden Sie unter:

http://www.se7ensins.com/

Über Amplify Games Inc.

Amplify Games ist eine Gaming-Technologie-Plattform, die die Probleme von heute mit einer Technologie löst, die die Zukunft des Vertriebs und der Vermarktung von digitalen Spielen ermöglichen wird. Die Plattform nutzt die Blockchain-Technologie, um das derzeitige Modell von Studio, Herausgeber und Influencer zu verändern. Diese Kombination aus den Bedürfnissen der Gaming-Branche und den Lösungen, die die Blockchain für diese Bedürfnisse bereitstellen kann, wird Amplify Games in die Lage versetzen, die riesigen Chancen im $45 Milliarden schweren Markt für digitale Spiele zu nutzen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Tony Caputo, CEO

Tony@amplifygames.io

Über BlockchainK2 Corp.

BlockchainK2 Corp. ist eine Holdinggesellschaft, die in Blockchain-Technologielösungen für Kapitalmärkte und andere Sektoren investiert, die durch Tokenisierung effizienter gemacht werden können. Das Unternehmen ist derzeit an RealBlocks beteiligt, einer Technologieplattform für die Bereiche privates Beteiligungskapital, private Kredite und Immobilien, die einen tokenisierten Sekundärhandel von LP [Limited Partnership]-Beteiligungen ermöglicht. Das Unternehmen hat außerdem eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Standard Power abgeschlossen, einer Kryptowährungs-Mining-Anlage im industriellen Maßstab in den Vereinigten Staaten mit sehr niedrigen Stromkosten. Für Informationen über BlockchainK2 Corp. besuchen Sie bitte www.blockchaink2.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sergei Stetsenko, CEO

604-630-8746

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, einschließlich Informationen über die hier beschriebenen Absichten, Pläne und zukünftigen Handlungen des Unternehmens. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements basieren, die zum Zeitpunkt der Aussagen als angemessen erachtet wurden, und dass sie von Natur aus einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören die allgemeinen Risiken eines börsennotierten Unternehmens mit derzeit begrenzten geschäftlichen und finanziellen Ressourcen sowie jene Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter www.sedar.com verfügbar sind, erörtert oder erwähnt werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, antizipierten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht- und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57089

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57089&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09369M1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.