IRW-News: Block One Capital Inc.: OMAAT, ein Beteiligungsunternehmen von Block One Capital, plant mit Consensys-Partner eine 2-Mio.-US-Dollar-Kapitalerhöhung im Wert von 10 Mio. US-Dollar

OMAAT beteiligt sich im Hinblick auf seine geplante Kapitalerhöhung im 4. Quartal 2018 an der ConsenSys Blockchain Social Impact Coalition

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 8. August 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), ein Investmentunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf im Frühstadium befindlichen und wachstumsorientierten Projekten im Blockchain- und Digitalwährungssektor liegt, freut sich das folgende Unternehmensupdate bekannt zu geben.

OMAAT (One Meter at a Time)

In der ersten Hälfte des Jahres 2018 konnte OMAAT im Hinblick auf Partnerschaftsabkommen und technologische Entwicklungsmaßnahmen enorme Fortschritte erzielen. Die Initiative Dance for One Meter (D41M) wurde von der Live-Events-Branche auf globaler Ebene mit großer Begeisterung aufgenommen. D41M hat mit drei großen Clubbing- und Event-Veranstaltern in zahlreichen Regionen (Ushuaia Ibiza-Europa, RPM Presents-New York, RMD Group-San Diego) Vereinbarungen unterzeichnet. D41M dürfte in diesem Jahr bei rund 360 Einzelveranstaltungen zum Einsatz kommen.

Im Juli 2018 unterzeichnete OMAAT eine Vereinbarung mit Token Foundry Securities LLC (einem Beteiligungsunternehmen von ConsenSys), um eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2.000.000 US-Dollar durchzuführen, die im Vorfeld der Platzierung mit 10.000.000 US-Dollar bewertet wurde. Block Capital plant, sich an dieser Kapitalerhöhung mit einem zusätzlichen Investment von 300.000 US-Dollar zu beteiligen.

Block One ist der Ansicht, dass sein Investment in OMAAT eine enorme Wertschöpfung für die Aktionäre des Unternehmens nach sich ziehen wird, da die ursprüngliche Beteiligung in Höhe von 500.000 US-Dollar nun mit annähernd 2.500.000 US-Dollar bewertet wird, was einer etwa fünffachen Rendite auf das ursprüngliche Investment entspricht.

OMAAT ist der ConsenSys Blockchain Social Impact Coalition beigetreten und wurde zur Teilnahme an der Token Foundry European Road Show eingeladen. OMAAT hat auch eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Entwicklung, Bewerbung und Vermarktung seines nicht fungiblen Rainforest Game Token ERC-721 über Token Foundry sicherzustellen.

OMAAT ist auf die Entwicklung von Technologien und Infrastruktureinrichtungen spezialisiert, mit denen gefährdete Gebiete gerettet und geschützt werden sollen. Ermöglicht werden soll dies durch die Gamifizierung von Online-Naturschutzinitiativen mit Hilfe eines patentierten Virtual-Grid-Systems und einer Tokenisierungsmethode (One square meter at a time). Die Generierung von Einnahmen erfolgt über Tokenverkäufe, Produktlizenzierungen, Sponsoringmöglichkeiten bei internationalen Events und Festivals sowie über die Bereitstellung und das Management von CSR-Diensten (Corporate Social Responsibility = soziale Unternehmensverantwortung) für Mittelbetriebe und Großunternehmen. Die Technologie kann außerdem in Lizenz vergeben werden, um Immobilien- und Bebauungsprojekte zu tokenisieren.

Weitere Informationen über Block One erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.blockonecap.com.

Sothi Thillairajah

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Aussichten auf die Ausarbeitung einer formellen Vereinbarung mit einem führenden Anbieter einer Risikomanagementsoftware und einer Handelsplattform für Wohnimmobiliendarlehen; der Aussichten auf die Ausarbeitung formeller Vereinbarungen mit weiteren GSEs im Wohnungsmarkt, einschließlich derjenigen, die im US-Hypothekenmarkt aktiv sind, und einem internationalen Finanzmanagementunternehmen mit Sitz in Europa; und der Geschäftspläne und der Fähigkeit von Shopin, das Bewusstsein für sein Geschäfts zu erhöhen. Obwohl Block One der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören allgemeine wirtschaftliche, markt- oder geschäftsbezogene Bedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Blockchain, Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen, rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstung, Unfälle oder Geräteausfälle, nicht versicherte Risiken und der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Block One Capital Inc.

Büro: 604-398-4485; E-Mail: info@blockonecap.com

BLOCK ONE CAPITAL INC.

1000 - 925 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 3L2

