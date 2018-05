IRW-News: Block One Capital Inc.: Block One gibt Verkauf von Bitcoin Mining-Aktivitäten an HashChain Technology Inc. in Höhe von 3.115.000 $ (8.900.000 HashChain-Aktien) bekannt

IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One gibt Verkauf von Bitcoin Mining-Aktivitäten an HashChain Technology Inc. in Höhe von 3.115.000 $ (8.900.000 HashChain-Aktien) bekannt

Block One gibt Verkauf von Bitcoin Mining-Aktivitäten an

HashChain Technology Inc. in Höhe von 3.115.000 $ (8.900.000 HashChain-Aktien) bekannt

Block One erhält 8,9 Millionen HashChain-Aktien

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 1. Mai 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf hohe Wachstumsaussichten im Blockchain-Sektor, freut sich, die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung (die Vereinbarung) mit HashChain Technology Inc. (TSX-V: KASH; OTCQB: HSSHF) (HashChain) für den Verkauf seiner 90% Beteiligung an TG12 Ventures Inc. (TG12) an HashChain bekanntgeben zu können.

TG12 besitzt eintausend S9 Antminer Rigs (Rigs), wovon einhundert derzeit in einer Mining-Anlage in Montana USA operativ sind und für die verbleibenden neunhundert die Betriebsfähigkeit bis oder um das Quartalsende erwartet wird.



HashChain wird im Rahmen der Vereinbarung 100% von TG12 gegen 8,9 Millionen Aktien von HashChain (HashChain Shares) zu einem vereinbarten Preis von 0,35 $ eintauschen. Block One wird alle im Rahmen der Vereinbarung emittierten HashChain-Aktien erhalten.

Block One hat einer freiwilligen Hinterlegung seiner HashChain-Aktien zugestimmt, wobei 30% der Aktien 60 Tage nach dem Abschlussdatum und 30% 90 Tage nach dem Abschlussdatum ausgegeben werden. 40% der HashChain-Aktien von Block One unterliegen nicht der freiwilligen Hinterlegung. Die Transaktion ist an die üblichen Abschlussbedingungen gebunden, darunter die zufriedenstellende Erfüllung der Sorgfaltspflicht seitens HashChain und der Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Der Abschluss wird erwartet, sobald die Abschlussbedingungen erfüllt wurden.

Auf der Basis der uns verfügbaren Daten kommen wir zu dem Schluss, dass die Zukunft von großen Mining-Betreibern bestimmt sein wird, die in der Lage sind, beachtliche Betriebsgrößenersparnisse zu erzielen. Es wurde deutlich, dass TG12 wahrscheinlich nicht in der Lage sein würde, auf effiziente Weise in dieser nahe bevorstehenden Zukunft konkurrenzfähig zu sein. Daher ermöglicht dieses Geschäft mit HashChain Block One den Erwerb von 8,9 Millionen HashChain-Aktien um sich an der größeren Betriebsgröße von HashChain zu beteiligen, das nach dieser Transaktion insgesamt 4.870 Rigs betragen wird, was etwa 7 Megawatt entspricht kommentiert Sothi Thillairajah, CEO bei Block One.

Als Gegenleistung für die Minderheitsbeteiligung an TG12 wird der Aktionär 120 Canaan Avalon B21 Bitcoin Miners und bestimmte damit verbundene Vermögenswerte im Besitz von TG12 erwerben, deren Abtretung kurz vor Abschluss der Vereinbarung geplant ist und Block One wird ein anfänglich an TG12 zwischenbetriebliches Darlehen, das ursprünglich im Zusammenhang mit dem Erwerb der Miners an TG12 gewährt wurde, verrechnen.

Über HashChain Technology Inc.

HashChain ist ein Blockchain-Unternehmen und das erste börsennotierte (TSXV: KASH; OTCQB: HSSHF) kanadische Kryptowährung-Mining-Unternehmen, das einen endgültigen Emissionsprospekt für hoch skalierbare und flexible Mining-Aktivitäten in den bedeutendsten Kryptowährungen präsentiert hat. HashChain macht die kostengünstige nordamerikanische Stromversorgung, kühles Klima und schnellen Internetzugang zu Nutze: die kritischste Dreierkombination auf dem Weg zum Mining-Erfolg und um eine wettbewerbsfähige Position zwecks Maximierung der Mining-Gewinne zu schaffen. Zur Diversifizierung seiner Unternehmensstrategie über Kryptmining hinaus hat das Unternehmen NODE40 akquirieren, ein Blockchaintechnologie-Unternehmen, das NODE40 Balance entwickelt hat, ein neues SaaS-Produkt, das eine einfachere und sorgfältigere Buchhaltung für Kryptowährungen und die Steuerrechnungslegung ermöglicht. Diese Lösung ermöglicht Kryptowährung-Nutzern und Händlern ihre Kapitalgewinne und -verluste auf akkurate Weise verzeichnen zu können. NODE40 ist ebenfalls einer der führenden Masternode Server-hosting-Anbieter für das Dash-Netzwerk.

Nähere Informationen über Block One erhalten Sie auf der Webseite www.blockonecap.com.

Sothi Thillairajah

Chief Executive Officer

BLOCK ONE CAPITAL INC.

1000 - 925 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 3L2

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich des Abschlusses des Verkaufs der Beteiligung an TG12 und des Zeitpunkts des Verkaufs und der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den operativen Umfang von HashChain. Obwohl Block One der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten abweichen, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören allgemeine wirtschaftliche, markt- oder geschäftsbezogene Bedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Bitcoin, Kryptowährung und Blockchain, Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen, rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstung, Unfälle oder Geräteausfälle, nicht versicherte Risiken und der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder das Eintreten künftiger Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Block One Capital Inc.

Büro: 604-398-4485; E-Mail: info@blockonecap.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43263

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43263&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09367W1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.