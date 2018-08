IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital beteiligt sich mit Shopin als Hauptsponsor des World Blockchain Forum London 2018

VANCOUVER, British Columbia, 23. August 2018 -- Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), ein Investmentunternehmen, das sich auf im Frühstadium (Early Stage) befindliche und wachstumsstarke Projekte im Blockchainsektor konzentriert, gibt das folgende Unternehmensupdate bekannt.





Block One freut sich die Partnerschaft mit Shopin als Hauptsponsor des World Blockchain Forum London 2018 bekannt zu geben. Wir sind begeistert, ein Teil des World Blockchain Forum London 2018 zu sein. Wir freuen uns darauf, die Fortschritte von Shopin zu präsentieren und neue Chancen zu bewerten, sagte Herr Sothi Thillairajah, CEO von Block One. Block One ist ein Early-Stage-Investor von Shopin, nachdem er am privaten Vorverkauf von Shopins Token, Generation Event, teilgenommen hat, der im Januar abgeschlossen wurde.

Shopin-CEO Herr Eran Eyal hält am Dienstag, den 4 September 2018 gegen 11:00 Uhr Ortszeit eine Präsentation auf dem World Blockchain Forum London 2018, wobei er auf den Schwerpunkt von Shopin eingehen wird: die Wiederbelebung der Einzelhandelswirtschaft durch eine Straffung des gesamten Einkaufserlebnisses mithilfe der Blockchain-Technologie, insbesondere der Speicherung von Wert-, Einkaufs- und Profildaten sowie der Skalierung, um Transaktionen pro Sekunde auf Visa-Niveau mit vollständiger GDPR-Konformität (Datenschutzgrundverordnung) zu ermöglichen. Dadurch sollen Einzelhändler im Internet in der Lage sein, ein dezentralisiertes Erlebnis - ähnlich wie bei Amazon - mit Empfehlungen auf Basis künstlicher Intelligenz anzubieten.

Block One ist ein Visionär im Bereich der Blockchain-Investitionen. Das Unternehmen hat das Transformationspotenzial der Shopin-Plattform bereits früh erkannt und wir schätzen die Unterstützung von Block One als einen strategischen Beratungspartner bei unserer weiteren Entwicklung sehr, sagte Herr Eyal.

Über das World Blockchain Forum London 2018

Auf einer der größten Veranstaltungen für die Blockchain-Branche treffen sich Führungskräfte im Blockchain-Bereich, Wirtschaftspioniere und unternehmerische Investoren aus der ganzen Welt, um über die Zukunft dieser Finanzwelt zu diskutieren.

Die Veranstaltungen des World Blockchain Forum gelten allgemeinhin als Dreh- und Angelpunkt zwischen der Industrie und den Unternehmen im Blockchain-Bereich, die die Zukunft der Blockchain mitgestalten. Das Forum bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, von erstklassigen Experten zu hören, die ihre Erkenntnisse zu den Gefahren, Fallen und den Versprechen der Blockchain, die sich mehr und mehr auf einer globaleren Bühne hervortut, teilen. Das Forum konzentriert sich in diesem Jahr auf die Zukunft von Initial Coin Offerings (ICOs) und wird sich genauer mit der Entstehung von Security Token Offerings (STOs) befassen.

Über Shopin

Shopin wurde bei der North American Bitcoin Conference, der CoinAgenda Bitcoin/Cryptocurrency Investing Conference und der Bitcoinference Best ICO ausgezeichnet.

Das Privatunternehmen Shopin gilt als Vorreiter bei der Entwicklung einer Blockchain-Lösung, die in Zusammenarbeit mit weltweiten Einzelhändlern Konsumenten dabei hilft, im Besitz ihrer eigenen Daten zu bleiben. In Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel erstellt Shopin ein sicheres Profil, das es den Käufern ermöglicht, sich ein eigenes Profil zu den persönlichen Produktpräferenzen und Kaufdaten aufzubauen und auch in Besitz dieser Daten zu bleiben. Shopin verbindet Händler und ihre Kunden über ein personalisiertes Dateninformationssystem und ermöglicht den Kunden dadurch ein konkurrenzloses Shopping-Erlebnis auf den Webseiten bzw. in den Apps und Web-Stores der teilnehmenden Händler; derzeit wird das Service auf das Verlagswesen erweitert. Ziel von Shopin ist es, eine nachhaltigere Einzelhandelslandschaft zu schaffen, in der Händler durch die Zusammenarbeit mit den Käufern gestärkt werden und wo jede Online- und Offline-Shoppingerfahrung ein absolut persönliches Erlebnis und Angebote für die Käufer liefert. Die Käufer erhalten von den Händlern über die Shopin-Kryptowährung Prämien auf Basis des Werts ihrer Daten, wenn sie Werbung zulassen, Inhalte konsumieren und teilen, interagieren sowie Freunde anwerben. Sie können bei den teilnehmenden Händlern sowohl in Kryptowährung als auch in Fiatwährung (Bargeld, Kreditkarte) bezahlen.

Über Block One Capital Inc.

Block One Capital Inc. ist ein Investmentunternehmen, das sich auf im Frühstadium (Early Stage) befindliche und wachstumsstarke Projekte im Blockchain- und Digitalwährungssektor konzentriert. Block One Capital Inc. ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft (TSX-V: BLOK). Das Ziel von Block One Capital besteht darin, zu einem frühen Zeitpunkt in Blockchain-Technologien mit attraktiven Bewertungen zu investieren und seinen Investoren Zugang zu aussichtsreichen Beteiligungen im Blockchain-Bereich vor der Emission von Tokens zu schaffen. Block One Capital ist bestrebt, nach Möglichkeit bedeutende Minderheitsbeteiligungen zu erwerben. Mithilfe seines erfahrenen Managements, Board of Directors und Beraterteams möchte Block One Capital seinen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Korb an Beteiligungen im Blockchain-Bereich bieten.

Weitere Informationen über Block One erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.blockonecap.com.

Sothi Thillairajah

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Aussichten auf die Ausarbeitung einer formellen Vereinbarung mit einem führenden Anbieter einer Risikomanagementsoftware und einer Handelsplattform für Wohnimmobiliendarlehen; der Aussichten auf die Ausarbeitung formeller Vereinbarungen mit weiteren GSEs im Wohnungsmarkt, einschließlich derjenigen, die im US-Hypothekenmarkt aktiv sind, und einem internationalen Finanzmanagementunternehmen mit Sitz in Europa; und der Geschäftspläne und der Fähigkeit von Shopin, das Bewusstsein für sein Geschäfts zu erhöhen. Obwohl Block One der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören allgemeine wirtschaftliche, markt- oder geschäftsbezogene Bedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Blockchain, Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen, rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstung, Unfälle oder Geräteausfälle, nicht versicherte Risiken und der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

