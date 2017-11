IRW-News: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. stimmt Kauf von 90 % einer Firma für Kryptowährung-Mining zu

IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. stimmt Kauf von 90 % einer Firma für Kryptowährung-Mining zu

Block One Capital Inc. stimmt Kauf von 90 % einer Firma für Kryptowährung-Mining zu

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN DIE US-AMERIKANISCHEN NACHRICHTENDIENSTE ODER DIE VERBREITUNG IN DEN USA VORGESEHEN

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 30. November 2017 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK) (das Unternehmen oder Block One) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein verbindliches Term Sheet für den Kauf von 90 % des Stammkapitals der Firma TG12 Ventures Inc. (TG12) unterzeichnet hat, ein Privatunternehmen, das Mining von Kryptowährungen betreibt.



Laut dem verbindlichen Term Sheet wird das Unternehmen bis zu 2.300.000 US-Dollar in den Kauf von bis zu 90 % von TG12 investieren. Die Investition erfolgt innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten und ist in mehrere Etappen unterteilt. Mit der ersten, sofort fälligen Investition erwirbt das Unternehmen eine Beteiligung von 40 % an TG12 für eine Summe von 250.000 US-Dollar.

TG12 hat eine Vereinbarung für den Erwerb von eintausend (1000) Antminer S9 für das Mining der Kryptowährungen abgeschlossen. Die Antminer S9-Maschinen werden von der Firma Bitmain hergestellt, eines der weltweit angesehensten Unternehmen für die Herstellung von Hardware für das Bitcoin- bzw. Kryptowährung-Mining. Die erste Charge der Antminer S9 wird voraussichtlich im Januar 2018 versendet und geliefert und kann im Februar in Betrieb genommen werden. Laut der Kaufvereinbarung müssen alle 1000 Geräte bis Februar 2018 geliefert und funktionsbereit sein. Die S9-Maschinen sollen in einer Serverhalle in Montreal, Quebec, Kanada aufgestellt werden, wo sich die gesamten Betriebskosten für die Miner, einschließlich Strom, Miete, Kühlung, allgemeine Wartung und Verwaltung der Rigs, auf ungefähr 0,10 US-Dollar pro Kilowattstunde belaufen werden.

Ausgehend von den Finanzprognosen von TG12 und dem aktuellen konservativen Bitcoin-Preis von 8.000 US-Dollar rechnet das Unternehmen bei vollständiger Betriebsfähigkeit der Miner-Geräte mit einem jährlichen Gewinn von 7.800.000 US-Dollar. Mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises sollte sich die Rentabilität der Miner sogar noch erhöhen.

Wir haben die letzten Monate damit verbracht, die Investitionen zu bewerten und finden die aktuellen Chancen in der Arena der Blockchains und Kryptowährungen ausgesprochen attraktiv. Angesichts eines jüngeren Marktpreises ungefähr 10.000 US-Dollar pro Bitcoin sind wir froh über unsere Investition in das extrem profitversprechende Geschäft mit den Kryptowährungen. Obwohl wir auf die langfristige Rentabilität des Geschäftsmodells vertrauen, sind wir nicht allein vom Bitcoin abhängig: Der Mining-Betrieb TG12 verfügt über die Flexibilität, zwischen den Kryptowährungen zu wechseln, um den Schwerpunkt seiner Rechner-Ressourcen auf neue profitable Währungen zu verlegen, sobald diese auf dem Markt erscheinen, sagte Herr David Berg, CEO von Block One Capital Inc.

Weitere Informationen über Block One Capital Inc. finden Sie unter: www.blockonecap.com.

Das Unternehmen hat Beratern, der Geschäftsführung und den Direktoren 500.000 Optionen zum Preis von 0,70 Dollar über 3 Jahre gewährt. Die Optionen unterliegen der Zustimmung der Börse TSX Venture Exchange.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

David Berg

Chief Executive Officer und Director

DIE BÖRSE ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, ausgehend von Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich des Geschäftserfolgs und des wirtschaftlichen Umfelds, in dem es agiert. Diese Informationen geben keinerlei Garantie für eine zukünftige Leistung und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorab zu beurteilen sind. Daher können tatsächliche Ergebnisse und Resultate beträchtlich von dem abweichen, was in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt, und Leser sollten kein unangemessenes Vertrauen in derartige Aussagen setzen. Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder das Eintreten von Umständen widerzuspiegeln, sofern dies nicht vom Gesetzgeber vorgesehen ist.

Weder TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die TSX hat den Wert der geplanten Transaktion in keiner Weise bestätigt und dem Inhalt dieser Pressemitteilung weder zugestimmt noch diesen missbilligt.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Block One Capital Inc.

Büro: +1 604 908 3095; E-Mail: info@blockonecap.com

BLOCK ONE CAPITAL INC.

908 Homer Street

Vancouver, British Columbia V6C 0B2, Kanada

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41635

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41635&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09367W1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.