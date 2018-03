IRW-News: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. meldet Beginn des Mining-Betriebs in Montana (USA)

IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. meldet Beginn des Mining-Betriebs in Montana (USA)

Block One Capital Inc. meldet Beginn des Mining-Betriebs in Montana (USA)

Vancouver (British Columbia), 14. März 2018. Block One Capital Inc. (TSX-V: BLOK, OTCQB: BKPPF, Frankfurt: ES3) (Block One oder das Unternehmen), eine Investmentgesellschaft, die auf Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Blockchain und Mining digitaler Währungen fokussiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass sein Investitionsziel TG12 Ventures Inc. (TG12) mit dem Bitcoin-Mining begonnen hat.





Wir sind erfreut, dass TG12 mit der Generierung von Umsätzen begonnen hat, und freuen uns bereits auf die Steigerung unserer Mining-Kapazität in den kommenden Monaten. Die Auditverfahren, die sowohl aus der Ferne als auch physisch durchgeführt werden, werden uns eine effiziente Messung des potenziellen Wachstums des Betriebs in der Zukunft ermöglichen, sagte Sothi Thillairajah, CEO of Block One.

Gemeinsamer Standort in Montana (USA) - Kapazität von 320 MW

Nach einer umfassenden Prüfung des ursprünglichen Standorts in Montreal, der als gemeinsamer Standort ausgewählt wurde, hat TG12 entschieden, den Mining-Betrieb in Montana unterzubringen. Die primären Faktoren, die zu dieser Änderung führten, waren die Betriebs- und die Kosteneffizienz - die Stromkosten in Montana belaufen sich auf 0,031 US-Dollar pro Kilowattstunde. Des Weiteren bietet die Einrichtung in Montana eine vier Mal so große Luftzirkulationsfläche, wodurch niedrigere Raumtemperaturen möglich sind, was wiederum die allgemeine Effizienz der Miner steigert und eine deutlich höhere zukünftige Skalierbarkeit ermöglicht.

TG12 konnte den Transport der Miner zum Standort in Montana umleiten und somit eine Verzögerung des Beginns des Bitcoin-Mining verhindern.

Weitere Informationen über Block One sowie Bilder der Mining-Einrichtung von TG12 erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.blockonecap.com.

