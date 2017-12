IRW-News: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. gibt Abschluss einer überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung über 10 Mio. $ bekannt

IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. gibt Abschluss einer überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung über 10 Mio.



$ bekannt

Block One Capital Inc. gibt Abschluss einer überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung über 10 Mio. $ bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN DIE US-AMERIKANISCHENNACHRICHTENDIENSTE ODER DIE VERBREITUNG IN DEN USA VORGESEHEN

Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. Dezember 2017 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One) gibt bekannt, dass es nach seinen kürzlich veröffentlichten Pressemitteilungen nun erfolgreich eine überzeichnete Privatplatzierung (das Angebot) von 10 Mio. Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 10 Mio. $ erzielt hat.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (eine Aktie) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein Warrant), wobei jeder ganze Warrant den Inhaber für eine Dauer von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer weiteren Aktie zum Preis von 1,50 $ berechtigt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, falls die Aktien zu irgendeinem Zeitpunkt an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Abschlusspreis von 2,50 $ oder mehr gehandelt werden, das Ablaufdatum der Warrants auf den dreißigsten (30.) Tag nach Bekanntgabe der Vorverlegung vorzuverlegen.

Wir freuen uns, dass wir eine erfolgreiche überzeichnete Finanzierung innerhalb so kurzer Zeit abgeschlossen haben. Unsere Strategie, Projekte im Anfangsstadium, aber mit hohem Wachstumspotenzial und dem allerbesten Management zu identifizieren, hat in der Investorengemeinde großen Anklang gefunden. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Durchführung unseres Business Plans für unsere beiden vor Kurzem angekündigten Investitionen sowie auf das Potenzial, das unsere ständig zunehmenden, weiteren Investment-Möglichkeiten bieten, sagte David Berg, CEO von Block One.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für die Finanzierung seiner fortlaufenden Investmentstrategie im Bereich der Kryptowährungen und im Blockchain Space zu verwenden. Das Unternehmen hat an qualifizierte Parteien eine Provision von bis zu 8% der Erlöse aus dem Angebot in Form von Ausgleichseinheiten gezahlt, für die im Wesentlichen die gleichen Bedingungen gelten wie für die Einheiten.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten bis zum 22. April 2018 sowie allen anderen per Gesetz vorgeschriebenen Beschränkungen.

Nähere Informationen über Block One Capital Inc. erhalten Sie unter: www.blockonecap.com.

FÜR DAS BOARD:

David Berg

Chief Executive Officer & Director

DIE TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seines wirtschaftlichen Umfelds basieren. Zu solchen Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören, unter anderem, Aussagen zum Abschluss des Angebots und die Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer zu beeinflussen bzw. vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, haben den Sachverhalt der Qualifizierungstransaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Block One Capital Inc.-

Büro: 604-908-3095; E-Mail: info@blockonecap.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

BLOCK ONE CAPITAL INC.

1000-925 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3L2

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41905

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41905&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09367W1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.